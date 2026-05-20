Neymar recordó la charla con Messi en las escaleras del Maracaná tras perder la final de la Copa América 2021: la enseñanza que le dejó

El brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi tras la final de la Copa América (REUTERS/Ricardo Moraes)

Cuatro años después de aquella derrota ante Argentina en la final del torneo continental, Neymar Júnior revisitó uno de los momentos más difundidos de su carrera: la charla que mantuvo con Lionel Messi y Leandro Paredes en los pasillos del estadio Maracaná, una vez terminado el partido. “Lo que pienso cuando veo esta foto me trae dos sentimientos diferentes. El primero es malo, porque fue una final en la que perdí contra Argentina, y el segundo es que creo que el fútbol va mucho más allá de eso”, declaró el delantero de Santos en una entrevista con CONMEBOL.

La imagen, que circuló de manera masiva en redes sociales, muestra a los tres futbolistas sentados en los escalones del estadio, distendidos, apenas minutos después de que la selección argentina le ganara a Brasil por 1-0 para consagrarse campeona de la Copa América 2021. Según relató Neymar a CONMEBOL, el encuentro fue espontáneo. “Después de que terminó el partido, ya había llorado, ya había estado triste. Luego los encontré allí en los escalones del Maracaná, y nos quedamos hablando de nuestras historias en el PSG, sobre el momento que estábamos viviendo, sobre la pandemia; en fin, sobre varias cosas”, contó. El atacante brasileño describió ese intercambio como “encontrar felicidad en el caos”.

PUBLICIDAD

En diálogo con la Conmebol, el futbolista brasileño se refirió a la final perdida en el Maracaná y el reencuentro en las escaleras del estadio con dos de los amigos que le dio el fútbol

“Independientemente del equipo que vistas, del país que seas, todos son seres humanos, todos tienen sentimientos, alegrías, son amigos”, agregó en la misma entrevista difundida por el organismo rector del fútbol sudamericano.

Neymar también se detuvo en el significado que tiene para él esa fotografía con sus dos ex compañeros del Paris Saint-Germain (PSG). “Messi es el número uno en el fútbol. Creo que muestra a dos tipos que lucharon por el título en la final, se dedicaron y después del partido logramos encontrar un momento de felicidad. Tanto para el tipo que fue el campeón, como para el tipo que fue derrotado. Así que esto significa mucho, que es nuestra amistad”, señaló. Sobre Messi y Paredes en particular, fue directo: “Son tipos fenomenales y personas fuera de la cancha, aunque sean rivales naturales de Brasil”.

PUBLICIDAD

Lionel Messi y Neymar tras la consagración de Argentina ante Brasil en la Copa América 2021 (Photo by Gustavo Pagano/Getty Images)

La final del Maracaná fue el primer título de Messi con la selección argentina y el quiebre de una racha de 36 años sin conquistas para el equipo albiceleste. Para el brasileño, en cambio, representó una oportunidad perdida de levantar su primer trofeo con la Canarinha. Neymar y Messi se conocen desde los tiempos del FC Barcelona, donde ambos integraron uno de los ataques más temidos de la historia del club junto al uruguayo Luis Suárez. Esa relación se extendió luego en el PSG de Francia.

Las declaraciones se produjeron en el marco de una entrevista que CONMEBOL le realizó al delantero a días del inicio del Mundial 2026, torneo para el que fue convocado por el entrenador Carlo Ancelotti y en el que disputará su cuarta Copa del Mundo con Brasil. En la misma charla, Neymar habló sobre lo que significa volver a competir internacionalmente con Santos, club en el que se formó. “Recibir este cariño, ser recibido de una manera diferente por estas personas de otros países y nacionalidades es una gran sorpresa y algo surrealista. Quedará grabado en mi memoria, y en la de mi familia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Santos atraviesa un momento irregular en la Copa Conmebol Sudamericana: sin victorias en cuatro partidos, con tres empates y una derrota, el equipo jugó este miércoles con San Lorenzo por la quinta fecha de la fase de grupos, con la obligación de ganar para mantener vivas sus chances de clasificación directa a los octavos de final.