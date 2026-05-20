Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Nicole Neumann posa en bikini y un pantalón de crochet

A lo largo de la última semana, Nicole Neumann compartió nuevas fotos de su viaje familiar a Disney, alternando momentos en la playa con imágenes junto a Manu Urcera y sus hijos en los parques de Orlando. Las publicaciones, difundidas en sus redes sociales, combinan escenas íntimas y familiares de la modelo durante los últimos días.

Y hoy, subió imágenes en las que aparece con un look veraniego, en un ambiente de arenas y palmeas, como un break de sus postales familiares en los parques de Orlando junto a Manu Urcera y sus hijos, reflejando tanto su faceta sensual como la unión del grupo en la estadía.

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El look sensual de Nicole Neumann en la playa

Entre las imágenes destacadas del viaje, Neumann aparece con una bikini verde oliva de tiras cruzadas y argollas plateadas. Su look se completa con un pantalón de crochet marrón oscuro, sombrero de ala ancha blanco, y anteojos de sol aviador de lentes rosados.

Nicole Neumann, en medio de las vacaciones familiares

En una de las tomas, la modelo está recostada sobre una toalla a rayas rosa y blanca, bajo una luz solar intensa. Luce el cabello rubio suelto y un reloj plateado en la muñeca izquierda. En otras imágenes, el entorno natural se ve resaltado por palmeras y una hamaca tejida en naranja, situando la escena en una playa real de Florida.

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Las fotografías, compartidas por la modelo y conductora, enfatizan los detalles de cada prenda y accesorio, creando una secuencia que alterna entre poses relajadas y estilizadas.

Pero más tarde, en el momento de darse un gusto, Nicole compartió los sabores de una heladería, donde dio rienda suelta al placer por lo dulce.

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Nicole Neumann coin Cruz en brazos, Manu Urcera, y las hijas de la modelo, Allegra, Sienna e Indiana

Postales familiares y momentos inolvidables en Disney

La estancia familiar cobró protagonismo en Magic Kingdom y otros parques de Orlando. A lo largo de la semana, la familia posó frente al Castillo de Cenicienta: Nicole vestía una musculosa marrón sin mangas y minifalda rosa pálido, llevando a Cruz, quien lucía un body celeste y shorts de jean.

Manu Urcera, con remera verde menta y gorra beige, se ubicó junto a Indiana, la mayor de las hijas, vestida con un top de lunares. Allegra, con top celeste, y Sienna, de vestido blanco y vincha de orejas de Minnie Mouse en rosa, completaron el grupo familiar ante el icónico castillo.

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Nicole Neumann junto a su hija Indiana

Otras imágenes muestran un encuentro con Goofy, el clásico personaje de Disney también conocido como Tribilín, ataviado con su clásico traje de cocinero, en el interior de un restaurante del complejo. Las postales también captan momentos de las hijas en atracciones, paseos en Epcot y participaciones en espectáculos icónicos, como el show de El Rey León.

La secuencia de fotos y videos exhibió la interacción entre hermanos y padres, sumando escenas de alegría y naturalidad. Durante el viaje, se destacó el uso de vinchas doradas o rosas de orejas de Mickey y Minnie, en busca de resaltar el ambiente lúdico y la conexión familiar.

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Nicole Neumann y familia junto a Goofy

Un viaje bajo el signo de la familia y la unión

El viaje coincidió con la celebración de los 15 años de Allegra, proporcionando el marco para reunir a la familia en Disney. Así, las redes sociales de Neumann y Urcera se poblaron de publicaciones de juegos y paseos grupales.

Al surgir rumores sobre la relación de la pareja Neumann-Urcera, las imágenes buscaban transmitir armonía y complicidad. Las publicaciones recientes enfatizaron momentos de tranquilidad y el valor de los recuerdos compartidos, diferenciando el ambiente familiar en Orlando del resto de las noticias del entorno.

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Con cada publicación, la pareja demuestra que el foco está en la familia y la construcción de recuerdos bajo el sol de Florida, apostando por el presente y dejando de lado las especulaciones externas.