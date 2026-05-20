Camilo Ugo Carabelli bajó a un ex Top 10 con una gran actuación y avanzó a cuartos de final en Hamburgo

El argentino dio el golpe y va por más (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Camilo Ugo Carabelli avanzó a cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo con un triunfo de peso: derrotó al estadounidense Frances Tiafoe, ex número 10 del mundo y actual 21° del ranking, en sets corridos, con parciales de 7-6 (3) y 7-6 (4).

En una jornada atravesada por las interrupciones climáticas y los cambios de escenario, el argentino que ocupa el puesto 68 de la clasificación de la ATP exhibió temple y juego para construir una de las mejores victorias de su carrera profesional.

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Su rival en busca de las semifinales será el estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°), que dio el batacazo de la jornada al eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del mundo y máximo favorito del torneo.

Ugo Carabelli arrancó muy firme desde el fondo de la cancha y logró quebrar de entrada el servicio del estadounidense para adelantarse 2-0. Con su habitual solidez desde la línea de base y una gran capacidad para variar alturas y velocidades, el argentino logró incomodar a un rival más explosivo desde lo físico.

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Tiafoe reaccionó rápido. Recuperó el quiebre y emparejó un parcial que terminó definiéndose en el tiebreak. Allí apareció una de las grandes virtudes del argentino en la jornada: su oportunismo y fortaleza mental en los momentos decisivos. El Brujo tomó rápidamente el control del desempate y se lo llevó por 7-3 para quedarse con un primer set extremadamente parejo.

Ugo Carabelli mostró carácter para lograr el pasaje a cuartos (Fuente: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En ese momento llegó la lluvia. Las malas condiciones climáticas obligaron a suspender el partido durante varias horas y, posteriormente, la organización decidió trasladar el encuentro a la cancha central para completar la jornada.

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La reanudación parecía favorecer claramente a Tiafoe. El estadounidense regresó mucho más agresivo y rápidamente tomó una ventaja importante en el segundo parcial: se colocó 3-0, luego 4-1 y llegó incluso a sacar 5-2 para estirar el partido a un tercer set. Pero nuevamente Ugo Carabelli supo revertir un contexto adverso.

El argentino comenzó a recuperar terreno, ganó solidez y aprovechó algunos errores del estadounidense. Así encadenó tres games consecutivos y volvió a equilibrar el marcador hasta forzar un nuevo tiebreak.

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De nuevo, en el momento de máxima presión, Ugo Carabelli respondió. Incluso después de quedar 0-3 abajo en el desempate, reaccionó con personalidad. Ganó siete de los siguientes ocho puntos y, en una hora y 53 minutos de juego, cerró una victoria de muchísimo valor ante un rival difícil.

La jornada en Hamburgo había arrancado con la increíble derrota de Tomás Etcheverry (25°), quien dejó escapar siete match points ante el estadounidense Tommy Paul (26°), finalmente vencedor por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-6 (7) en un partido maratónico por los octavos de final.

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El encuentro se extendió durante dos jornadas debido a la falta de luz que forzó su suspensión el martes cuando aún faltaba definir el desenlace.

Tomás Etcheverry sufrió una increíble derrota (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Luego de más de tres horas y media de juego acumuladas, Paul selló una victoria increíble. Fue su tercer éxito ante Etcheverry en el año: ya lo había superado Masters 1000 de Miami, sobre cemento, y en el ATP 250 de Houston, en el inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo.

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El argentino buscará reencontrarse con su mejor nivel la semana que viene en Roland Garros, segundo Grand Slam del año y donde alcanzó los cuartos de final en 2023.