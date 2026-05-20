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Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

La producción del programa confirmó que trece concursantes se sumarán a la competencia este miércoles, con la incorporación de nueve figuras inéditas y cuatro exjugadores a través del repechaje

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Gran Hermano Generación Dorada se transforma con la entrada de trece nuevos participantes, aumentando la casa a 25 habitantes (Video: Instagram)

Esta noche, Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vive su mayor transformación desde el arranque del programa. Trece participantes entrarán a la casa más famosa del país: nueve caras nuevas y cuatro exjugadores que regresan por el repechaje. La cuenta es precisa: de 12 habitantes actuales, la casa pasará a tener 25 en apenas horas.

La confirmación llegó durante los Premios Martín Fierro, cuando Santiago del Moro anticipó en sus stories de Instagram que “la casa se resetea y entran nuevos Golden Tickets”. Pero los detalles sobre quiénes serían los nuevos inquilinos empezaron a circular horas antes, de la mano de la cuenta Mundo Famosos, el mismo perfil que anticipó el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana” y que esta vez volvió a marcar la agenda.

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Infográfico que muestra la casa de Gran Hermano, 25 participantes, y listas de nuevos concursantes y exjugadores con sus nombres y siluetas.
Un infográfico de Infobae detalla la entrada de trece concursantes, incluyendo figuras nuevas y exjugadores, que transformarán la dinámica de Gran Hermano: Generación Dorada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en El Ejército de la Mañana, el programa de Bondi Live, donde los conductores Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno retomaron y validaron la información publicada por Mundo Famosos. “La excelente data de Mundo Famosos que repitió Laura Ubfal, la repito yo. Sí, Charlotte ingresa. Confirmadísima”, dijo Riva Roy al aire. Y agregó: “Tenemos una confirmación. Nenu López ingresaría”.

Según la información que circuló en Mundo Famosos y que el equipo de Bondi Live respaldó, los nombres confirmados entre las mujeres son Charlotte Caniggia, la bailarina e influencer Nenu López, Mariela Prieto, la esposa del Turco García, y Tatiana Luna, representante de Uruguay en el certamen Miss Mundo.

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Nueve caras nuevas y cuatro exjugadores elegidos por repechaje se suman a la competencia de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe
Nueve caras nuevas y cuatro exjugadores elegidos por repechaje se suman a la competencia de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe

El programa también se encargó de desmentir nombres que habían circulado desde otras fuentes. “No ingresa Brian Lanzelotta, no Andrea Rincón, no Pablo Heredia”, precisó Riva Roy, en una referencia directa a las filtraciones del periodista Daniel Ambrosino.

Entre los varones, Mundo Famosos reveló tres nombres. El primero es Juan Carlos López, actor y modelo con 348 mil seguidores en Instagram. La cuenta lo describió como alguien que “no es famoso”, pero que sube contenido relacionado al fisicoculturismo.

La llegada de Juan Carlos López, Sebastián 'Cola' Almeida y Matías Hanssen entre los varones promete diversidad en el reality de Gran Hermano Generación Dorada (Video: Instagram)

Los otros dos son Sebastián “Cola” Almeida y Matías Hanssen. El primero había hecho un casting que se volvió viral varias ediciones atrás, aunque no había llegado a ingresar a la casa. “Amigo de las Maradona, crossfitero, una hija”, describió Mundo Famosos. El segundo, cuenta con verificación en Instagram, pero apenas suma 9.047 seguidores y no tiene publicaciones. Sus únicas fotos son en el gimnasio, a través de las historias destacadas. “No tengo data, solo nombre”, reconoció Mundo Famosos sobre Hanssen.

El perfil de Instagram de Juan Carlos López
El perfil de Instagram de Juan Carlos López
El perfil de Instagram de Matías Hanssen
El perfil de Instagram de Matías Hanssen

Sobre los Golden Tickets (el mecanismo por el cual dos ex participantes regresan a la casa sin pasar por el voto del público), la fuente fue tajante: esta noche no se entregarían. “Hoy no entran Golden Tickets, pero aún no se sabe para quiénes son”, indicó el perfil, lo que abre la posibilidad de que esos cupos se definan en otra instancia. Riva Roy sumó una pista desde El Ejército de la Mañana: el nombre de Andrea Del Boca apareció vinculado a ese mecanismo. La lista de ex jugadores que se postularon para el repechaje incluye a Tomy Riguera, Jessica “La Maciel”, Nick Sicario, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio Pintos, Grecia Colmenares y Danelik Galazán. Solo Solange Abraham y Daniela de Lucía rechazaron volver, mientras que Gabriel Lucero no se volvió a presentar al programa desde su salida.

Mundo Famosos también anticipó que restan dos nombres “polémicos” por revelar antes de que arranque la gala. La emisión comenzará este miércoles a las 22:15 a través de la pantalla de Telefe y promete ser una noche única, con muchas sorpresas y, según Santiago del Moro, “reseteará” la casa y las estrategias que se vieron hasta el momento.

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