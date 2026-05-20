Receta de alfajores de chocolate y naranja, rápida y fácil

Hay algo casi mágico en morder un alfajor y sentir el contraste entre el chocolate suave y el dulzor vibrante de la naranja. Es un sabor que, para muchos, remite a meriendas de la infancia, a tardes frescas o a ese antojo goloso que aparece de golpe. La combinación de chocolate y naranja transforma un clásico argentino en una sorpresa fresca y adictiva.
En Argentina, los alfajores de chocolate y naranja suelen aparecer en confiterías, ferias artesanales o como regalo casero. Son ideales para compartir en reuniones, para acompañar el mate, o como postre rápido en familia. Su preparación es sencilla y el resultado siempre conquista.
Receta de alfajores de chocolate y naranja
Estos alfajores consisten en dos tapas suaves con cacao, rellenas de mermelada de naranja y bañadas en chocolate. El equilibrio entre el amargor del cacao y la acidez dulce de la naranja crea una experiencia irresistible.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 gr de harina 0000
- 50 gr de cacao amargo en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 2 cucharadas de jugo de naranja
- 300 gr de mermelada de naranja
- 200 gr de chocolate semiamargo para baño
Cómo hacer alfajores de chocolate y naranja, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Forrar una placa con papel manteca.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
- Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de naranja, integrando bien.
- Tamizar la harina, el cacao y el polvo de hornear. Incorporar a la mezcla anterior, formando una masa blanda.
- Llevar la masa a la heladera por 20 minutos para facilitar el estirado.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 5 mm de espesor. Cortar discos de 4 a 5 cm.
- Colocar los discos en la placa y hornear durante 8 a 10 minutos. No sobrecocinar: deben quedar suaves.
- Dejar enfriar completamente antes de armar.
- Untar una tapa con mermelada de naranja y tapar con otra, formando el alfajor.
- Derretir el chocolate a baño maría y bañar los alfajores. Dejar secar sobre papel manteca.
- Consejo clave: para realzar el sabor, dejar los alfajores reposar 1 día en recipiente hermético.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 alfajores.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 3 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
