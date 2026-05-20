Tendencias

Receta de alfajores de chocolate y naranja, rápida y fácil

El aroma intenso a cacao y el frescor cítrico de la naranja se fusionan en una receta casera ideal para quienes buscan un dulce fácil de preparar, con resultados irresistibles en cada bocado

Guardar
Google icon
Tres alfajores de chocolate con relleno naranja, espolvoreados con azúcar glas y ralladura de naranja, junto a media naranja cortada.
La preparación de los alfajores de chocolate y naranja comienza con ingredientes frescos y de calidad: harina 0000, cacao amargo, manteca, huevo y el toque distintivo de la ralladura y jugo de naranja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo casi mágico en morder un alfajor y sentir el contraste entre el chocolate suave y el dulzor vibrante de la naranja. Es un sabor que, para muchos, remite a meriendas de la infancia, a tardes frescas o a ese antojo goloso que aparece de golpe. La combinación de chocolate y naranja transforma un clásico argentino en una sorpresa fresca y adictiva.

En Argentina, los alfajores de chocolate y naranja suelen aparecer en confiterías, ferias artesanales o como regalo casero. Son ideales para compartir en reuniones, para acompañar el mate, o como postre rápido en familia. Su preparación es sencilla y el resultado siempre conquista.

PUBLICIDAD

Receta de alfajores de chocolate y naranja

Estos alfajores consisten en dos tapas suaves con cacao, rellenas de mermelada de naranja y bañadas en chocolate. El equilibrio entre el amargor del cacao y la acidez dulce de la naranja crea una experiencia irresistible.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

PUBLICIDAD

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de harina 0000
  • 50 gr de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 gr de manteca a temperatura ambiente
  • 100 gr de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 2 cucharadas de jugo de naranja
  • 300 gr de mermelada de naranja
  • 200 gr de chocolate semiamargo para baño
Vista aérea de una tabla de madera con ocho alfajores de chocolate y naranja, rodeada de ingredientes como dulce de leche, harina, huevos, naranjas, chocolate y azúcar.
Cortar discos parejos y hornearlos justo el tiempo necesario —sin pasarse— es fundamental para obtener tapas suaves y húmedas. Así, los alfajores conservan ese equilibrio entre estructura y suavidad que los hace irresistibles, con un aroma a chocolate y naranja que invade la cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer alfajores de chocolate y naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Forrar una placa con papel manteca.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave.
  3. Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de naranja, integrando bien.
  4. Tamizar la harina, el cacao y el polvo de hornear. Incorporar a la mezcla anterior, formando una masa blanda.
  5. Llevar la masa a la heladera por 20 minutos para facilitar el estirado.
  6. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta 5 mm de espesor. Cortar discos de 4 a 5 cm.
  7. Colocar los discos en la placa y hornear durante 8 a 10 minutos. No sobrecocinar: deben quedar suaves.
  8. Dejar enfriar completamente antes de armar.
  9. Untar una tapa con mermelada de naranja y tapar con otra, formando el alfajor.
  10. Derretir el chocolate a baño maría y bañar los alfajores. Dejar secar sobre papel manteca.
  11. Consejo clave: para realzar el sabor, dejar los alfajores reposar 1 día en recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 alfajores.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesPasteleríaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alertan que los pingüinos papúa de Tierra del Fuego están en riesgo por el aumento de temperaturas

Lo detectaron científicos de la Argentina y el Reino Unido. Los pichones de esa especie de ave marina mueren cuando el termómetro supera los 24 grados centígrados, pero 11 años de datos dejaron una sorpresa

Alertan que los pingüinos papúa de Tierra del Fuego están en riesgo por el aumento de temperaturas

Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

El evento congregó a las voces referentes de la innovación y la tecnología en Montevideo, Uruguay. La importancia de las nuevas habilidades y estrategias en un entorno dinámico

Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Científicos de cuatro países compararon más de 19 mil fotografías de aletas caudales tomadas durante 41 años. Por qué el hallazgo, publicado en Royal Society Open Science, plantea nuevas preguntas sobre el impacto del cambio climático en las rutas migratorias de los cetáceos

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Tiene 24 años, aprendió albañilería con su papá y se volvió viral construyendo su casa

Desde Esteban Echeverría, Gisela Forystek contó en Infobae al Mediodía cómo su proyecto, grabado paso a paso, ya sumó miles de seguidores y la convirtió en un ejemplo para jóvenes que buscan su propia vivienda

Tiene 24 años, aprendió albañilería con su papá y se volvió viral construyendo su casa

Crece la hepatitis A en Argentina: el 75% de casos corresponde a adultos jóvenes

La enfermedad volvió a quedar bajo seguimiento sanitario luego del último reporte del Ministerio de Salud, que confirmó 34 afectados. En comparación con los cinco años previos, el aumento de la incidencia se ubica por encima de los valores esperados

Crece la hepatitis A en Argentina: el 75% de casos corresponde a adultos jóvenes

DEPORTES

Con un partido brillante de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez goleó 3-0 al Friburgo y se consagró campeón de la Europa League

Con un partido brillante de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez goleó 3-0 al Friburgo y se consagró campeón de la Europa League

El partido del Dibu Martínez en la consagración del Aston Villa: del pequeño susto a la atajada clave para ganar la Europa League

Los 10 jugadores del Real Madrid que serían declarados transferibles en el inicio de la era Mourinho: la decisión con Mastantuono

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

En menos de dos horas, se agotaron las entradas para la final entre River y Belgrano en Córdoba

TELESHOW

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Zoe Bogach intentó explicar la Revolución Francesa y causó revuelo en las redes: “Me pongo nerviosa”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Trabajo de El Salvador: programas, avances y desafíos para el empleo y la protección social

Ministerio de Trabajo de El Salvador: programas, avances y desafíos para el empleo y la protección social

Crisis energética le cuesta a Honduras más de L15 mil millones al año

Cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donar televisores para que los detenidos vean el Mundial, afirma ministra

Nuevo convenio entre el Estado y Finjus busca mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones dominicanas

ICE detiene hondureño en Nueva York al salir de tribunal migratorio pese a fallo que prohíbe arrestos en la zona