Agotamiento social: señales, causas y estrategias para recobrar el equilibrio, según terapeutas

Actividades de autocuidado sencillas y adaptadas a cada persona permiten recobra estabilidad y la energía

El agotamiento social impacta a un creciente número de personas debido a la intensidad de las interacciones cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agotamiento social afecta a un número creciente de personas, especialmente en contextos donde las interacciones constantes se han vuelto parte habitual de la vida cotidiana. Tras jornadas extensas de reuniones, comidas o convivios con amistades, muchas personas detectan que su energía social disminuye de forma notable.

Según especialistas en psicología, este fenómeno no distingue entre perfiles introvertidos o extrovertidos y puede provocar una sensación de fatiga difícil de ignorar. Comprender las causas y las estrategias para enfrentarlo resulta fundamental para preservar el bienestar personal y disfrutar plenamente de la vida social.

Señales y causas del agotamiento social

El agotamiento social aparece cuando el esfuerzo de interactuar rebasa la energía física y mental disponible. La Dra. Laurie Helgoe, psicóloga clínica en la Universidad de Augsburg, explica que esta fatiga constituye una señal corporal de que se necesita una pausa.

La acumulación de estímulos y conversaciones puede generar irritabilidad, cansancio y deseo de aislamiento en cualquier persona (Freepik)

La acumulación de conversaciones o estímulos, sobre todo si son intensos o prolongados, dificulta la relajación y puede generar irritabilidad, cansancio y deseo de aislamiento.

Esta experiencia no se limita a personas introvertidas o ansiosas. Tanto la Dra. Helgoe como la Dra. Ellen Hendriksen, psicóloga de la Universidad de Boston, señalan que el autocuidado debe ajustarse a las preferencias personales. Identificar y priorizar las actividades que resultan más naturales es esencial. “Cuando la recuperación se percibe como obligatoria, pierde su eficacia”, explicó Helgoe según Self.

Estrategias inmediatas y reparadoras

Entre las estrategias recomendadas, sumergirse en historias ficticias representa una opción inmediata y reparadora. Leer una novela o ver una película permite escapar de las presiones cotidianas y otorga a la mente un respiro. Según la Dra. Helgoe, elegir historias absorbentes favorece la desconexión de preocupaciones recientes y eleva el ánimo en momentos de especial agotamiento.

El paseo al aire libre y el contacto con espacios verdes disminuyen el estrés y aumentan la felicidad, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra sugerencia de Self consiste en cambiar de escenario y salir al aire libre. Un paseo breve o simplemente sentarse en un parque para escuchar música brinda un descanso físico y mental, incluso en entornos urbanos con mucha actividad. Estudios citados respaldan que el contacto con espacios verdes incrementa la felicidad y disminuye el estrés.

Reinterpretar el cansancio y mantener la conexión

Las expertas proponen otorgar un nuevo significado al cansancio social y recomiendan interpretarlo como señal de haber aprendido o participado en algo valioso, en vez de enfocarse únicamente en sus aspectos negativos. La Dra. Hendriksen señala que el cerebro tiende a resaltar los momentos menos gratos y sugiere buscar lo positivo tras cada experiencia social, incluso si ha resultado extenuante. Buscar el lado constructivo contribuye a procesar mejor la fatiga.

No es necesario recurrir al aislamiento total para recobrar fuerzas. La Dra. Helgoe sugiere planificar encuentros tranquilos, como pedir comida para llevar o ver una película en compañía, privilegiando actividades de bajo estímulo. De este modo, se conserva el vínculo con los seres queridos y se facilita el descanso.

Planificar actividades de bajo estímulo, como comidas tranquilas o ver películas en compañía, facilita el descanso y fortalece los vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, tanto la Dra. Helgoe como la Dra. Hendriksen, en declaraciones a Self, subrayan que el bienestar tras interactuar con otros depende de respetar las propias necesidades y evitar métodos que no resulten naturales. Elegir lo que resulta satisfactorio potencia los beneficios del autocuidado y ayuda a recuperar energía después de socializar.

Darse tiempo para recuperarse tras compartir con otros constituye una medida legítima que refuerza el equilibrio emocional y permite disfrutar más de los futuros encuentros.

