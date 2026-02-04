Tendencias

Pareja o novia: lo que la palabra que usas dice sobre tu relación, según la ciencia

Los términos elegidos para definir el vínculo sentimental reflejan acuerdos, expectativas y estilos de vida. Cómo pueden influir en la validación social, la autoestima y la satisfacción emocional

Guardar
Una pareja joven sonríe y
Una pareja joven sonríe y ríe juntos en el interior de su hogar, reflejando complicidad y felicidad en un ambiente moderno y luminoso. La imagen transmite bienestar y armonía en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamar “pareja” o “novia” a la persona con quien se comparte la vida cotidiana implica mucho más que una simple elección de palabras. De acuerdo con un análisis publicado por GQ, esta decisión refleja cómo se comprende el compromiso, el tipo de vínculo y el momento que atraviesan las relaciones en la actualidad.

La terminología empleada, lejos de ser superficial, puede revelar acuerdos tácitos, expectativas y la manera en que cada individuo concibe el amor y la convivencia.

La Asociación Americana de Psicología (APA) sostiene que el lenguaje elegido para referirse a una relación sentimental no solo refleja acuerdos y expectativas, sino que también influye directamente en la validación social y la autopercepción del vínculo. Además, recomienda emplear términos respetuosos y alineados con la identidad y las preferencias de quienes integran la relación, ya que el uso de denominaciones inclusivas puede fortalecer el bienestar emocional y el sentido de pertenencia.

“Pareja”: neutralidad, madurez e inclusión

La palabra pareja, indicó GQ, comunica neutralidad y madurez. Se utiliza para describir vínculos que no necesariamente encajan en el modelo tradicional de “novio” o “novia”. Esta flexibilidad convierte a “pareja” en un término inclusivo y apto para señalar una relación estable, sin la carga emocional ni el matiz juvenil asociado a “novia”.

El término pareja representa neutralidad,
El término pareja representa neutralidad, madurez e inclusión, facilitando la definición de relaciones estables y diversas sin etiquetas de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, permite que la relación sea definida sin etiquetas de género, algo especialmente relevante en contextos donde la diversidad sexual y de género exige un lenguaje respetuoso y abarcativo.

La neutralidad de “pareja” admite interpretaciones diversas. Llamar así a una persona puede proteger la intimidad y evitar definiciones restrictivas de género o jerarquía. Como han documentado expertos consultados por GQ, la palabra comenzó a circular especialmente en entornos donde ciertos vínculos no contaban con reconocimiento legal. Con el tiempo, se integró al lenguaje cotidiano de todo tipo de relaciones, manteniendo un matiz progresista y reflejando apertura.

Perspectiva psicológica: el valor de la elección

Según la psicóloga clínica Marina Travella, el uso del término “pareja” puede ser un modo de validar la relación como un proyecto conjunto y equitativo. La especialista explicó: “La elección del término suele estar relacionada con el deseo de establecer una identidad compartida que no dependa de los roles tradicionales del amor romántico”.

Así, para muchas personas, “pareja” implica el reconocimiento de una relación madura en la que se comparten tareas, decisiones y el día a día. Compartir responsabilidades y metas comunes suele ser uno de los aspectos más valorados al optar por este término.

El lenguaje usado para definir
El lenguaje usado para definir la relación impacta en la autoestima y el bienestar emocional de quienes forman parte del vínculo, según la APA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología (APA) advierte que el lenguaje en torno a las relaciones afecta la percepción y la autodefinición dentro del vínculo. En sus guías sobre diversidad en la familia, señala: “El modo en que las personas denominan su vínculo influye en la validación social y en la manera en que se experimentan a sí mismas en el marco de la relación”.

La institución subraya que el lenguaje inclusivo no solo aporta legitimidad, sino que también puede contribuir al bienestar emocional y la autoestima de quienes conforman la pareja.

Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships analizó la relación entre los términos empleados para definir la pareja y la satisfacción conyugal. Los resultados sugieren que elegir una denominación consensuada y significativa para ambos miembros repercute de manera positiva en el bienestar y la estabilidad de la relación. “La construcción conjunta del lenguaje de pareja refuerza la identidad común y permite afrontar los desafíos cotidianos con mayor resiliencia”, concluyeron los investigadores.

Preferencias, percepciones y significado emocional

Sin embargo, no todas las personas se sienten identificadas con ese término. Hay quienes perciben en “pareja” cierta frialdad o una neutralidad excesiva, y consideran que se utiliza por razones de corrección o distancia emocional. En esos casos, “novia” suele asociarse a la espontaneidad y emoción propias del enamoramiento, mientras que “pareja” remite a la estabilidad y la convivencia diaria. La palabra elegida puede marcar la diferencia en la forma en que se vive y se comunica el vínculo.

La diversidad de términos refleja
La diversidad de términos refleja el respeto a la autenticidad y la pluralidad en las relaciones modernas, sin ventajas ni desventajas entre palabras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Iowa demostró que denominar a alguien “novia” no solo clarifica la naturaleza del vínculo frente a terceros, sino que también contribuye a reducir la ambigüedad interna y a fortalecer la comunicación sobre expectativas y límites dentro de la pareja.

El modo de referirse a la persona amada también puede estar influido por el entorno social y familiar. En ciertos contextos, emplear “novia” enfatiza la juventud y el deseo de mantener viva la pasión, mientras que “pareja” puede indicar una etapa más consolidada y consciente. La elección, en última instancia, responde tanto a factores culturales como personales.

El análisis de los expertos citados por GQ también subrayó que no existe una opción superior o inferior: “No hay nada incorrecto en decir novia o novio”. La clave está en que cada persona defina su propio lenguaje sentimental según el contexto, la etapa vital y los acuerdos construidos, sin someterse a expectativas externas.

La palabra elegida para nombrar a quien se ama no implica ventaja ni desventaja, sino una forma particular de concebir el amor. La flexibilidad de términos como “pareja” les otorga un lugar central en el lenguaje afectivo contemporáneo, manteniéndose vigentes para quienes desean nombrar sus vínculos desde la diversidad y la experiencia personal. De este modo, el lenguaje se convierte en un reflejo del respeto, la autenticidad y la pluralidad que caracterizan las relaciones modernas.

Temas Relacionados

Relaciones modernasTérminos sentimentalesLenguaje inclusivoCompromiso de parejaGQJournal of Social and Personal RelationshipsLenguajeamorNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuántas veces conviene lavar el cabello y por qué no es igual para todos: claves para una melena sana

La rutina perfecta depende del tipo de fibra capilar, factores ambientales y hábitos personales. Qué señales del cuero cabelludo son esenciales para adaptar la frecuencia y lograr brillo, flexibilidad y salud capilar, según los expertos

Cuántas veces conviene lavar el

La Dieta de la Zona y su efecto metabólico: el método nutricional que busca controlar el hambre y mejorar marcadores de salud

Respaldada por expertos y figuras públicas, esta estrategia alimentaria, analizada por expertos consultados por The Telegraph, propone una proporción específica de nutrientes y promueve elecciones equilibradas, apuntando a favorecer la sensación de saciedad y apoyar el bienestar físico

La Dieta de la Zona

Las parejas y el “gasto hormiga”: ¿es posible sobrevivir a las compras impulsivas sin terminar discutiendo?

Las diferencias sobre el manejo del dinero y la presión social influyen en el nivel de gasto dentro de los vínculos. Un experto detalló en una columna para The Washington Post, factores que pueden provocar conflictos que afecten la estabilidad emocional y el bienestar compartido

Las parejas y el “gasto

El impacto de Penélope Cruz en la moda: sus looks que conquistaron desfiles y galas

Reconocida por su presencia magnética en cada aparición pública, la actriz española deslumbra con elecciones de vestuario que fusionan elegancia y vanguardia

El impacto de Penélope Cruz

Cáncer en Argentina: lo último en tratamientos y terapias para los tumores más frecuentes

Se detectan más de 130 mil nuevos casos por año y el 40% son de mama, colon y de pulmón. Los avances permiten curar o convertirlos en enfermedades crónicas

Cáncer en Argentina: lo último
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Clara Darín habría revelado por

Clara Darín habría revelado por error el sexo del bebé de Úrsula Corberó y el Chino

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

INFOBAE AMÉRICA

Policía uruguaya frustró un “robo

Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba túnel para robar un banco

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”