Las 5 características que tiene las parejas que se mantienen juntas después del enamoramiento

Un análisis revela los factores ocultos y las habilidades específicas que explican la permanencia de los vínculos sentimentales más allá del enamoramiento inicial

La intimidad emocional se consolida
Mientras muchas relaciones parecen florecer con facilidad y otras se extinguen tras el primer enamoramiento, la ciencia ha identificado factores específicos que distinguen a las parejas duraderas. La antropóloga Helen Fisher, autora de "Why Him? Why Her?“, ha desglosado en su libro cinco características fundamentales que suelen compartir las relaciones de pareja exitosas después de la etapa inicial de atracción.

Estas cinco claves, que trascienden la atracción inicial, ofrecen una perspectiva concreta sobre por qué permanecen juntas ciertas parejas mientras otras se distancian con el tiempo.

Estas características suelen observarse en
1. Desarrollan intimidad emocional

Según Helen Fisher, la intimidad emocional va más allá de la cercanía física. Implica que la pareja se convierta en un refugio emocional mutuo, evidente en gestos cotidianos como escuchar sin juzgar tras un mal día o saber cuándo callar.

La teoría del apego señala que quienes crecieron con vínculos afectivos seguros tienen más facilidad para establecer esta intimidad en la adultez. La confianza y una amistad sincera son esenciales para consolidarla.

Si este vínculo falla, la relación puede volverse inhóspita y dejar espacio para la soledad, incluso estando acompañados.

La intimidad emocional se consolida
2. Mantienen viva la pasión y el deseo

La pasión es la energía que impulsa la relación, afirma Fisher en su obra. No se reduce solo al sexo, sino que abarca el deseo y la atracción, impulsos biológicos intensos al inicio de la pareja.

Mantener ese deseo requiere esfuerzo, creatividad y gestos diarios como bailar juntos o sorprenderse mutuamente. La atracción puede nacer de la química, pero se mantiene con la imaginación y la intención de ambos.

Mantener la pasión y
3. Poseen compromiso y valores compartidos

El compromiso y los valores compartidos son el tercer pilar destacado por Helen Fisher. Este compromiso puede ser solo superficial o alcanzar profundidad cuando se basa en libertad, respeto y crecimiento personal.

El doctor John Gottman, experto en relaciones afectivas, observa que no es la ausencia de discusiones lo que asegura el éxito, sino la capacidad de reconciliación. Aprovechar los conflictos como motor refuerza los objetivos comunes de la pareja.

Los valores compartidos y el
4. Tienen compatibilidad en su estilo de vida

Helen Fisher identifica la compatibilidad en el estilo de vida como factor determinante en la estabilidad. Muchas parejas enfrentan tensiones por diferencias prácticas, como la organización diaria o los hábitos y rutinas.

Detalles como la necesidad de silencio o la elección de dónde vivir pueden causar fricciones si no se gestionan bien. Alinear estos aspectos prácticos permite que el amor se exprese en la cotidianidad y disminuye los focos de conflicto.

La compatibilidad en el estilo
4. Crecen y se adaptan de manera conjunta

Por último, crecer en pareja y adaptarse a los cambios es crucial para la permanencia, según la autora. Las relaciones que prosperan comparten la capacidad de acompañarse en los procesos de transformación individuales.

Con los años, cambian circunstancias, intereses y metas. La pareja necesita adaptarse a esos cambios para evitar distanciamientos. Si uno de los dos queda rezagado, puede abrirse una brecha difícil de superar.

El crecimiento y la adaptación
Construir una relación sólida no depende del azar, sino de habilidades que se aprenden y refuerzan a diario, como expone Helen Fisher en su libro.

De acuerdo con la autoria, amar y sostener ese amor a lo largo del tiempo exige aceptar el reto en toda su complejidad y reconocer que cada paso dado juntos prepara para afrontar la tarea central de la vida en pareja.

