Cómo ganar masa muscular de manera efectiva: claves sobre el volumen, dieta y recuperación

Aumentar masa muscular suele asociarse a rutinas extremas o a fines estrictamente estéticos, pero especialistas en entrenamiento y nutrición sostienen que el desarrollo muscular cumple una función más amplia.

El incremento de volumen se presenta como una estrategia clave para mejorar la salud a largo plazo, la fuerza funcional y la condición física general, incluso en personas sin experiencia previa en gimnasios, y no se limita únicamente al fisicoculturismo.

Desde esta perspectiva, ganar músculo se convierte en un componente central del bienestar. Laura Girard, entrenadora certificada, expresó a Women’s Health: “Desarrollar músculo es necesario si tus objetivos son la fuerza o la condición física general. Es una de las mejores inversiones que podemos hacer para nuestra salud a largo plazo”.

Esta afirmación refleja el consenso creciente entre expertos, aunque también advierte que el proceso demanda planificación, constancia y un enfoque integral.

Qué significa aumentar volumen muscular

El aumento de volumen implica generar masa muscular a través de entrenamiento de fuerza estructurado y una alimentación con excedente calórico controlado. No basta con entrenar más, sino que se requieren estímulos progresivos y el suministro de nutrientes esenciales para la síntesis muscular.

Asia Johnson, entrenadora personal certificada, señaló a Women’s Health que lograr ganancias visibles exige esfuerzo sostenido y disciplina, ya que el crecimiento muscular no ocurre de forma inmediata ni automática.

Para que el proceso sea efectivo, el rendimiento del entrenamiento debe ser “constante, intenso y concentrado”, explicó Rachel Trotta, coach de fitness especializada en salud femenina. A este estímulo físico se suma la nutrición adecuada, con énfasis en carbohidratos y proteínas que permitan sostener el esfuerzo y promover la recuperación.

Pautas clave para un volumen eficiente

Entre las recomendaciones principales, los especialistas destacaron la importancia de seguir un plan claro, aplicar sobrecarga progresiva, mantener una dieta equilibrada y respetar los días de descanso.

Johnson advirtió que entrenar sin descanso suficiente puede frenar el progreso, ya que “los músculos se desgastan durante los entrenamientos y se reparan mientras duermes y entre sesiones”.

Otros aspectos esenciales incluyen evitar el exceso de cardio, cuidar la técnica al incrementar las cargas, registrar el progreso y mantener expectativas realistas. La paciencia resulta determinante, ya que no existen atajos para el crecimiento muscular sostenido.

Nutrición: el pilar silencioso del crecimiento muscular

El plan alimentario resulta decisivo durante una etapa de volumen. Katie Valdes, subdirectora de nutrición deportiva de la Universidad del Sur de California, recomendó un excedente de 300 a 400 calorías diarias. “No se ganará músculo sin un excedente calórico, incluso si se mantienen las macros correctas”, explicó a Women’s Health.

En cuanto a la proteína, la sugerencia oscila entre 1,2 y 2 gramos por kilo de peso corporal al día, con preferencia por el límite superior del rango en etapas de ganancia muscular magra.

Valdes también subrayó la importancia de distribuir la ingesta a lo largo del día, con 20 a 40 gramos por comida o refrigerio, y priorizar el consumo dentro de los 30 minutos posteriores al entrenamiento, combinado con carbohidratos en una proporción de 3:1 para optimizar la recuperación.

Cómo entrenar para ganar músculo

El entrenamiento de fuerza debe involucrar los grupos musculares principales al menos tres o cuatro veces por semana. Jason Machowsky, fisiólogo del ejercicio y nutricionista deportivo certificado, recomendó completar 10 series semanales por grupo muscular, con rangos de 8 a 15 repeticiones y una carga que permita llegar a una fatiga razonable.

Los ejercicios compuestos pesados, como sentadillas, peso muerto y press de banca, ocupan un lugar prioritario, complementados por movimientos básicos como remos, zancadas, press de hombros y trabajo de core.

El descanso entre sesiones del mismo grupo muscular, idealmente entre 24 y 48 horas, resulta fundamental para evitar la fatiga sistémica.

La ciencia detrás del aumento de volumen

Desde el punto de vista fisiológico, el crecimiento muscular depende del estímulo mecánico y la disponibilidad energética. Machowsky explicó: “Para ganar volumen, es necesario consumir suficiente proteína, carbohidratos y calorías adicionales para proporcionar al cuerpo el combustible necesario para desarrollar más músculo mediante la síntesis de proteínas”.

Girard agregó que los procesos de construcción y degradación ocurren simultáneamente, por lo que el entrenamiento de resistencia, la alimentación adecuada y el sueño cumplen un papel decisivo.

La evidencia respalda esta afirmación: un estudio publicado en el Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions indica que quienes duermen menos de seis horas por noche presentan menor fuerza que aquellos que descansan al menos siete horas.

Tiempos, expectativas y medición del progreso

En condiciones adecuadas, el aumento de masa muscular magra puede situarse entre 0,25 y 0,45 kilos por semana, con cambios perceptibles a partir de las cuatro a seis semanas, según Machowsky. El ritmo depende de variables como metabolismo, edad, genética y niveles hormonales.

Los principiantes suelen experimentar avances más rápidos, conocidos como “ganancias de principiante”, que tienden a desacelerarse tras el primer año de entrenamiento.

Para evaluar el éxito, los expertos sugieren definir indicadores claros, como mejoras en la fuerza, el rendimiento deportivo o la composición corporal, sin centrar la evaluación únicamente en el peso corporal.