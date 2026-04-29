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Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

Una receta tradicional que reinventa el clásico plato de legumbres con ingredientes simples y preparación exprés, ideal para quienes buscan sabor y nutrición sin complicaciones en el menú diario

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Sopa de garbanzo caliente en un plato hondo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sopa de garbanzos, receta tradicional argentina, destaca por su sencillez y alto valor nutricional para toda la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sopa de garbanzos, el plato tradicional que abraza en días frescos y forma parte de la memoria afectiva de cientos de familias en Argentina, es un clásico tanto en casas de familia como en el menú de bodegón. Aroma a cebolla y morrón salteados, el color dorado de los garbanzos cocidos y una cucharada de caldo humeante transportan a esas mesas de invierno.

No hace falta esperar al domingo: esta versión rápida y fácil es ideal para cualquier mediodía cuando se busca una comida de olla simple y sabrosa. En hogares de todas las regiones, la sopa de garbanzos surge como solución práctica y nutritiva, combinando legumbres y vegetales disponibles todo el año.

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Puede acompañarse con pan casero, croutones o incluso un toque de queso rallado, según el gusto personal. Además, es una receta versátil que admite variantes, como la incorporación de otras verduras de estación o hierbas frescas para intensificar el sabor.

Receta de sopa de garbanzos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La preparación combina garbanzos cocidos para lograr una sopa espesa, nutritiva y sabrosa ideal para el menú diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopa de garbanzos se caracteriza por ser una preparación liviana con base de cebolla y morrón, donde los garbanzos cocidos son protagonistas. Usando caldo, verduras y especias, se logra una sopa espesa y lista en menos de 30 minutos si se emplean garbanzos ya cocidos. Es una receta fácil, perfecta para el ritmo de la semana y adaptable según los ingredientes disponibles.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos (de lata o hervidos previamente)
  • 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates perita (pueden ser en lata)
  • 1 zanahoria
  • 1 l de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer sopa de garbanzos, paso a paso

Sopa de garbanzo caliente en un plato hondo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta versión rápida y fácil de sopa de garbanzos se prepara en solo 30 minutos si se usan garbanzos cocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Picar la cebolla, el morrón, el ajo y la zanahoria en cubos pequeños.

2. Calentar el aceite de oliva en una olla y saltear primero la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

3. Agregar el morrón y la zanahoria y rehogar dos minutos más. 4. Incorporar los tomates picados y cocinar hasta que se deshagan.

5. Sumar los garbanzos cocidos, el caldo, la hoja de laurel y el pimentón dulce.

6. Revolver bien, bajar el fuego y dejar hervir despacio durante quince minutos. Ajustar sal y pimienta.

7. Si la sopa queda muy espesa, agregar un poco más de caldo o agua caliente.

8. Servir bien caliente y decorar con perejil fresco.

9. Consejo clave: Si se utilizan garbanzos envasados, enjuagarlos bajo agua fría para reducir el sodio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 10 g

Los valores pueden variar según los ingredientes específicos y la proporción servida en cada plato.

Sopa de garbanzo caliente en un plato hondo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
La preparación rinde cuatro porciones y puede acompañarse con pan casero, croutones o queso rallado, según preferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos valores convierten a la sopa de garbanzos en una opción equilibrada para sumar proteínas vegetales, fibra y minerales, como hierro y potasio, a la dieta diaria. Además, la baja cantidad de grasas y el aporte moderado de calorías la hacen adecuada para quienes buscan cuidar su alimentación.

Este plato resulta apto para dietas vegetarianas y puede adaptarse fácilmente para personas veganas si se verifica el origen del caldo y los condimentos utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta tres días. En freezer, hasta dos meses. Calentar siempre hasta que hierva antes de consumir. Se recomienda dividir en porciones antes de guardar para practicidad.

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