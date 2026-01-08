México

¿Qué es la hipertrofia y por qué es vital para incrementar la masa muscular?

El aumento del volumen muscular no solo depende del esfuerzo físico. Variables como la nutrición, el descanso y la técnica correcta se presentan como factores determinantes que muchos pasan por alto, según señalan datos de la Universidad Isabel I. Burgos

La hipertrofia muscular representa el proceso central para el desarrollo de masa muscular mediante el aumento del tamaño de las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de masa muscular es uno de los principales objetivos de quienes practican ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico; sin embargo, muchos ignoran o desconocen un factor que es vital para lograrlo.

Se trata de la llamada hipertrofia muscular, la cual se trata del proceso central y el principal objetivo para alcanzar este propósito.

De acuerdo con información del medio especializado Excersice Pshicology Trainging, comprender cómo se produce la hipertrofia y por qué resulta fundamental en el crecimiento muscular permite diseñar rutinas de entrenamiento más efectivas y seguras, favoreciendo tanto el rendimiento como la salud física

Es por eso que aquí te contamos qué es la hipertrofia muscular y cuál es su importancia para ganar masa muscular, además de consejos practicos para lograrla de manera segura.

El entrenamiento de fuerza estimula el crecimiento muscular y promueve adaptaciones estructurales esenciales para lograr la hipertrofia muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la hipertrofia muscular y por qué es importante para ganar masa muscular

Tal como señala el medio especializado Excersice Pshicology Trainging, la hipertrofia muscular es el aumento del tamaño de las fibras musculares como respuesta a estímulos físicos, especialmente el ejercicio de fuerza. Este proceso ocurre cuando el músculo se somete a esfuerzos repetidos y recibe una nutrición adecuada, lo que provoca adaptaciones estructurales y un incremento en su volumen.

La hipertrofia es importante para ganar masa muscular porque representa el mecanismo principal mediante el cual el cuerpo desarrolla más músculo.

Favorece la fuerza, la resistencia y la apariencia física, además de contribuir a la salud metabólica, la protección de articulaciones y la prevención de lesiones. Para quienes buscan aumentar masa muscular, la hipertrofia es el objetivo central del entrenamiento y la alimentación.

Optimizar la hipertrofia suele ser el objetivo central del ejercicio para quienes desean ganar masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lograr hipertrofia muscular de manera segura al realizar ejercicio

Para lograr hipertrofia muscular de manera segura durante el ejercicio, es recomendable seguir estas pautas, según señala información de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Isabel I. Burgos:

  • Entrenamiento progresivo: Incrementar gradualmente la carga y la intensidad del ejercicio para estimular el crecimiento muscular sin exceder la capacidad física.
  • Ejercicios de fuerza: Priorizar movimientos como sentadillas, press de banca, peso muerto y dominadas, que involucran grandes grupos musculares.
  • Técnica adecuada: Realizar cada repetición con el control y la postura correctos para evitar lesiones.
  • Volumen y frecuencia: Realizar entre 3 y 5 series por ejercicio, con un rango de 6 a 12 repeticiones, y entrenar cada grupo muscular al menos dos veces por semana.
  • Descanso suficiente: Permitir la recuperación de los músculos con días de descanso entre sesiones y al menos 7 horas de sueño diario.
  • Alimentación balanceada: Consumir suficiente proteína, carbohidratos y grasas saludables para favorecer la recuperación y el crecimiento muscular.
  • Hidratación: Mantenerse bien hidratado antes, durante y después del entrenamiento.
  • Supervisión profesional: Consultar a un entrenador certificado o a un especialista en salud antes de iniciar un programa intenso, especialmente si existen antecedentes médicos o lesiones previas.
Realizar movimientos compuestos como sentadillas, press de banca, peso muerto y dominadas maximiza la activación de grandes grupos musculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de estos factores ayuda a maximizar los resultados y reduce el riesgo de lesiones durante el proceso de hipertrofia muscular.

