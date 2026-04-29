Revolución en supermercados: Carrefour expande la atención 24 horas para permitir compras en cualquier momento del día

Nuevo esquema 24 horas en hipermercados Carrefour incluye productos de bazar, electrodomésticos y textil (Europa Press)

La cadena Carrefour amplió su esquema de operación continua en Argentina y sumó a parte de su red de hipermercados la modalidad de apertura durante las 24 horas. El esquema, que ya funcionaba en algunos supermercados -superficies más pequeñas- desde hace años, ahora incluye a cinco hipermercados en distintas localidades del país. Carrefour lleva adelante este movimiento en un contexto de demanda creciente de flexibilidad horaria, con la intención de ofrecer alternativas para quienes deban realizar compras fuera de los horarios tradicionales. La empresa precisó que solo una fracción de sus tiendas implementa este formato y que la iniciativa se desarrolla bajo consenso con sindicatos y autoridades.

El modelo de supermercados abiertos toda la noche no es nuevo en el país. Carrefour lanzó los locales 24 horas en 2019, en respuesta a una demanda identificada entre quienes requerían comprar más allá del horario habitual. La empresa sostiene que en la actualidad son 31 los puntos de venta —de un total de más de 750— que funcionan sin cierres nocturnos. De esa cantidad, 26 corresponden a supermercados y cinco a hipermercados, en los que la oferta se expande a categorías como bazar, electrodomésticos y textil, además de los productos habituales de alimentación y limpieza.

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La expansión hacia los hipermercados marca el cambio principal en la estrategia de Carrefour. La empresa explicó: “Estamos acelerando la expansión de los locales que van a atender 24 horas. Abrimos locales 24 horas desde 2019. ¿Eso quiere decir que todos los locales van a abrir 24 horas? Bajo ningún concepto”. La incorporación de los hipermercados responde a la observación de una demanda insatisfecha en cuanto a amplitud horaria, tanto para compras cotidianas como para la adquisición de bienes que suelen estar disponibles solo en grandes superficies. Los hipermercados agregan nuevos rubros a la modalidad nocturna, abriendo la posibilidad de adquirir electrodomésticos, artículos de bazar y productos textiles fuera del horario tradicional.

Las localidades donde ya opera al menos un hipermercado Carrefour bajo el esquema 24 horas son San Juan, San Nicolás, Catamarca, Villa Devoto y Villa Urquiza. Por otra parte, ña red de supermercados con atención nocturna incluye puntos de venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Plata, Paraná, Catamarca, La Rioja, San Luis, Formosa, Puerto Madryn y Mendoza. Eso no quiere decir que todos los comercios de esas localidades operan todo el día. El alcance geográfico de la iniciativa cubre así varias provincias y regiones, incluyendo tanto centros urbanos como ciudades medianas.

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La modalidad nocturna surgió en 2019 y ya está disponible en 31 sucursales de la cadena en distintas provincias (EFE)

La empresa atribuye la decisión de ampliar el servicio a un cambio en los hábitos de consumo y las demandas de los clientes. Sostiene que detectó la necesidad de “mayor flexibilidad horaria por trabajo, organización” y que los clientes “pedían la posibilidad de comprar fuera del horario”. La compañía interpreta que estos cambios de comportamiento permiten reforzar los equipos de trabajo y mejorar la oferta para los consumidores. Con la suma de los hipermercados al esquema 24 horas, quienes elijan comprar durante la noche acceden a una oferta más amplia que incluye televisores, artículos de bazar, electrodomésticos y textil.

Desde la perspectiva operativa, la apertura 24 horas permite utilizar mejor los recursos ya presentes durante la noche. Los supermercados generalmente mantienen personal en tareas de recepción de mercadería, reposición y limpieza fuera del horario habitual. Al mantener las puertas abiertas durante ese tiempo, los locales pueden generar ingresos adicionales sin un aumento significativo de costos.

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El funcionamiento ininterrumpido no aplica a todos los días de la semana ni a todos los locales. Los domingos, algunos de estos puntos de venta suspenden la atención durante algunas horas, adaptándose a regulaciones y acuerdos vigentes que contemplan el descanso del personal.

En cuanto al impacto laboral, los voceros de Carrefour insisten en que la ampliación del horario de atención se acordó con sindicatos y autoridades gubernamentales. El esquema contempla los derechos de los trabajadores, incluidos los adicionales nocturnos y los francos compensatorios. Los sindicatos participaron de las discusiones previas a la implementación del sistema, según la empresa, y monitorean el cumplimiento de los acuerdos en los locales que operan bajo este régimen.

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La empresa asegura que la iniciativa cuenta con acuerdos laborales y contempla derechos de los empleados que trabajan en turnos nocturnos (Reuters)

El esquema 24 horas busca atender a colectivos específicos de clientes, como quienes trabajan en salud, seguridad, logística y otros rubros con turnos rotativos, además de quienes desean evitar aglomeraciones o prefieren hacer compras fuera de las horas pico. También responde a la diversidad de razones por las cuales una persona puede necesitar acceder a un comercio en horarios no convencionales, desde la organización familiar hasta la gestión de imprevistos.

El formato de apertura continua se consolidó en otros países donde opera Carrefour, especialmente en grandes ciudades. La empresa trasladó la experiencia local a la Argentina y ajustó la modalidad a las particularidades económicas y culturales del país. La extensión a los hipermercados representa un nuevo paso en la adaptación del modelo a la realidad del mercado argentino.

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