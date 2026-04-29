Thiago Medina habló de los rumores de romance de Daniela Celis con Nick Sicaro: “No estoy para sumarme a este teatro”

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

El reciente intercambio entre Thiago Medina y sus seguidores en redes sociales dejó expuesta la tensión en torno a los rumores de romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro, figuras que alcanzaron notoriedad a partir del reality Gran Hermano.

El exconcursante respondió de manera directa cuando le preguntaron por la presunta relación. “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”, declaró sin rodeos a través de su cuenta de Instagram. La frase, lejos de dejar dudas, fue acompañada por una postura aun más marcada: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”, sostuvo, desmarcándose de cualquier especulación pública.

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Cada interacción en redes sociales de los ex 'hermanitos' adquiere un peso especial ante la masiva mirada de sus seguidores

Por estos días, la interacción entre los protagonistas de la noticia se tornó foco de comentarios en redes, impulsados por una historia que Daniela Celis subió recientemente. En la imagen, tomada frente a un espejo y compartida en sus historias, se la ve acompañada de Nick Sicaro. El detalle que llamó la atención no fue solo la pose sino el corazón marrón con el que acompañó la mención. La elección musical para esa publicación también aportó a la ola de conjeturas: “No tiene sentido”, el tema de Beéle, sonó de fondo mientras los seguidores analizaban cada verso.

Thiago Medina comparte un descargo contundente en sus redes sociales, posando para una selfie mientras aborda rumores relacionados con su ex pareja. (Instagram)

Versos como “No tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino” y “Eso no tiene sentido, baby, si ya coincidimo’ y un par de cosas vivimo’, no es normal” fueron interpretados por muchos usuarios como un mensaje cifrado sobre el presente sentimental de Daniela. La publicación, lejos de pasar inadvertida, reavivó los rumores de una relación que ninguno de los involucrados decidió confirmar de manera explícita.

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Cabe recordar que Thiago no solo optó por marcar distancia de las versiones mediáticas sino que también aprovechó para dejar en claro su momento actual. “Déjenme hacer tranquilo la mía, yo no molesto a nadie”, pidió a quienes insisten en vincularlo a las novedades de su expareja. Días antes, había compartido con sus seguidores una postura similar: “Sí, como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan. En breve sale algo nuevo para todos los que me preguntan”.

Ante críticas y rumores, Thiago Medina sostiene: "No estoy para sumarme a este teatro" y se deslinda del escándalo en redes

Esta aclaración refuerza la narrativa que busca desvincularse del espectáculo y de la atención que genera la vida privada de los ex “hermanitos”. En su mensaje, Medina procuró poner límites al escrutinio sobre su vida amorosa y recalcar que no tiene intenciones de retomar una relación en el corto plazo.

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Mientras tanto, la reacción del joven —“No me sumo al teatro”— se instaló como una declaración de principios ante la exposición mediática. Su negativa a participar en el juego de las especulaciones y el pedido de respeto a su espacio personal marcan el tono de su vínculo actual con el tema.

Thiago Medina afirma que está enfocado en sí mismo y no tiene intención de retomar una relación en el corto plazo

El cruce de publicaciones en redes sociales, likes y comentarios forman parte de una dinámica habitual entre figuras públicas surgidas de realities, donde la frontera entre lo privado y lo expuesto se desdibuja constantemente. Cada gesto, cada elección de una canción o de un emoji, cobra una dimensión amplificada ante la mirada atenta de cientos de miles de seguidores.

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En este contexto, el dato central es que, pese a la insistencia del público, ni Daniela Celis ni Nick Sicaro han confirmado de manera oficial que exista un vínculo sentimental entre ellos. Pero en las últimas horass lo confirmó Nick en un programa de TV. El juego de las redes, sin embargo, mantiene vivo el interés mientras los protagonistas apuestan por la ambigüedad y el silencio selectivo.