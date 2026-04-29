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La brutal patada sin pelota de un jugador a su rival que generó un escándalo en un partido de la Copa Sudamericana

Leandro Suhr le propinó un planchazo descalificador al argentino Martín Sarrafiore en la derrota de Boston River con O’Higgins en Chile

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Una violenta acción de Leandro Suhr desencadenó una serie de incidentes en el duelo de O’Higgins contra Boston River por la Copa Sudamericana disputado en Chile. El jugador uruguayo, que había ingresado a los 62 minutos (en lugar de Federico Dafonte), fue expulsado 6’ más tarde después tras conectar una patada en el pecho a un rival, gesto que generó una pelea generalizada en el campo y obligó al árbitro a mostrar la tarjeta roja de inmediato.

Luis Alberto Pavez le cometió infracción contra un costado a Suhr, que apoyó la pelota en el suelo para jugar rápido, pero el defensor chileno se la pateó para impedirlo. Furioso, el uruguayo quiso desquitarse tirando una patada al aire y rayó con sus tapones al argentino Martín Sarrafiore, que se había acercado hasta allí en busca de recuperar la pelota. El ex Huracán había sido autor del primer tanto del match, mientras que el segundo fue firmado por su coterráneo Francisco González.

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Esta acción llevó a una gresca generalizada que por poco pasa a mayores. Insultos, empujones y manotazos hicieron que el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón se viera completamente desbordado. Una vez que los protagonistas bajaron revoluciones, el juez le enseñó la tarjeta roja a Pavez por la agresión sin pelota. Y no sería la única...

El conjunto de Boston River sufrió una segunda expulsión en el minuto 89, cuando Jairo O’Neil también recibió la roja directa por un patadón contra Martín Maturana, que hizo un amague que enfureció a su adversario y lo llevó a agredirlo. Con solo nueve futbolistas, el equipo uruguayo afrontó el tramo final del encuentro en clara desventaja y no pudo achicar la brecha en el tanteador.

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Tras la derrota por 2-0 en el Estadio Codelco, Boston River acumuló tres partidos sin victorias en la fase de grupos y quedó al borde de la eliminación en el torneo. La serie de expulsiones y la pelea dentro del campo agudizaron la situación del club, cuya campaña continental se vio empañada por los hechos disciplinarios de la noche.

San Pablo lidera el Grupo C de la Sudamericana con 7 puntos, mientras que O’Higgins llegó a los 6 con esta victoria. Por detrás quedaron Millonarios de Colombia (4) y Boston River (0). El jueves 7 de mayo, los equipos saldrán nuevamente a la cancha: los uruguayos recibirán a los colombianos y los chilenos actuarán en casa otra vez contra los paulistas, en duelos que pueden llegar a resolver la clasificación para octavos y 16avos de final.

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