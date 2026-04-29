Tendencias

El bicarbonato de sodio y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas, según un ingeniero químico

Un método sencillo con estos producto no elimina residuos y además podría dañar el electrodoméstico

Guardar

El ingeniero químico Diego Fernández rechaza la efectividad del bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el lavarropas (Instagram / @renovandoconideas)

La limpieza de los electrodomésticos se ha convertido en una preocupación cotidiana para quienes buscan prolongar la vida útil de estos artefactos y garantizar un entorno doméstico higiénico. Lavarropas, microondas y heladeras acumulan residuos, humedad y suciedad con el uso frecuente, lo que puede afectar su funcionamiento y provocar la aparición de malos olores o bacterias. Mantener estos aparatos en condiciones óptimas no solo contribuye a preservar su rendimiento, sino que también resulta fundamental para la salud y el bienestar en el hogar.

En los últimos años, las redes sociales se han transformado en una fuente constante de recomendaciones y trucos. A diario, usuarios comparten métodos caseros que prometen soluciones sencillas y económicas para limpiar electrodomésticos. Entre las estrategias más populares figuran el empleo de bicarbonato de sodio y vinagre, dos productos de uso doméstico habitual que, según múltiples tutoriales, serían capaces de eliminar la grasa y la suciedad acumulada en estos aparatos. Sin embargo, el químico Diego Fernández aportó otra mirada completamente diferente sobre el aseo en estas circunstancias.

PUBLICIDAD

Por qué el bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas, según Diego Fernández

El consejo de mezclar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el lavarropas se ha popularizado en redes sociales, pero según el ingeniero químico Diego Fernández, esta combinación no resulta eficaz y puede ser un mito perjudicial. En un video publicado en la cuenta de Instagram @renovandoconideas, el experto fue tajante: “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar el lavarropas? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”.

Botella de vinagre transparente y frasco de vidrio con bicarbonato de sodio sobre una mesada de madera, con un lavarropas blanco abierto en el fondo desenfocado.
Las recomendaciones virales en redes sociales sobre bicarbonato y vinagre no cuentan con base científica para la limpieza de electrodomésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto explicó que la reacción química entre ambos productos anula su efectividad. Según sus palabras, “impide que actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos”, ya que se neutralizan mutuamente y no cumplen ningún rol real en la eliminación de la suciedad ni de la cal. Fernández enfatizó: “El bicarbonato de sodio por sí solo tampoco resulta útil, ya que no tiene la capacidad de eliminar los residuos de detergente”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la explicación difundida desde @renovandoconideas y @quimicosparahogar, muchos usuarios se dejan guiar por la efervescencia que se produce al mezclar estos ingredientes, pero ese efecto visual no se traduce en limpieza efectiva. Fernández desmitifica la creencia extendida en internet y recomienda optar por alternativas verdaderamente útiles, recordando que la ciencia detrás de la limpieza del electrodoméstico es más compleja que los trucos virales.

Manos espolvoreando bicarbonato blanco sobre una mancha oscura en una encimera de cocina, con un pulverizador azul, una esponja amarilla y cepillos de limpieza desenfocados.
El mal uso de remedios caseros como bicarbonato y vinagre puede dañar componentes internos del lavarropas, advierte un experto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia en la efectividad de mezclar vinagre y bicarbonato se basa en una mala interpretación de la química. Cuando reaccionan, generan efervescencia visible, pero la reacción entre el líquido agrio (ácido acético) y el compuesto produce acetato de sodio, agua y dióxido de carbono, sin dejar residuos ácidos o básicos que realmente limpien la cal o los residuos orgánicos adheridos. Estudios recientes, como los del American Cleaning Institute (ACI), demostraron que la mezcla solo elimina el 12% de la biopelícula sintética, frente al 94% conseguido por una solución de ácido cítrico con enzimas.

Además, el uso repetido puede dañar materiales del lavarropas, como las juntas de caucho y elementos de aluminio, favoreciendo la aparición de malos olores y el deterioro de las piezas internas. La ciencia respalda la recomendación de Fernández y refuerza la necesidad de evitar este tipo de remedios caseros ampliamente difundidos en internet.

Cómo limpiar el lavarropas con ácido cítrico

Diego Fernández, ingeniero químico, recomienda el uso de ácido cítrico como una opción más eficiente y menos agresiva para el electrodoméstico. Esta alternativa, difundida a través de la cuenta de Instagram @renovandoconideas, responde tanto a la necesidad de eliminar residuos y cal como a la de proteger los componentes internos de la máquina.

Primer plano de un tambor de lavarropas de carga frontal abierto, mostrando el interior metálico y una acumulación de suciedad visible en la goma del sello.
El ácido cítrico disuelve la cal y los residuos, protege juntas y componentes internos, y mejora la limpieza del electrodoméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método sugerido es sencillo y permite obtener resultados notables sin recurrir a grandes cantidades de producto. El especialista indica: “Vamos a agregar 4 cucharadas al tambor y lo ponemos en un ciclo de limpieza de tambor o en un ciclo largo de lavado, preferiblemente con agua caliente”. Esta aplicación asegura que el compuesto actúe de manera uniforme sobre las superficies internas, disolviendo la cal y los residuos que suelen acumularse con el tiempo.

Una de las ventajas es que permite una dosificación precisa, evitando el uso excesivo de sustancias potencialmente corrosivas como el vinagre. Además, su mayor nivel de acidez mejora la capacidad de limpieza y facilita la eliminación de incrustaciones sin dañar las piezas internas del lavarropas.

Temas Relacionados

Bicarbonato de sodioVinagreLavarropasLimpiezaHogarNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de ñoquis de remolacha, rápida y fácil

Un plato clásico renueva su encanto cuando se integran ingredientes del campo para darle un toque original y muy personal

Receta de ñoquis de remolacha, rápida y fácil

Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

Una receta tradicional que reinventa el clásico plato de legumbres con ingredientes simples y preparación exprés, ideal para quienes buscan sabor y nutrición sin complicaciones en el menú diario

Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

El abrigo vintage que vuelve con todo para el invierno 2026: tapado retro, piel sintética y otras prendas clave

Los diseños artesanales y los cortes relajados se imponen, aportando comodidad y estilo contemporáneo, mientras los clásicos del invierno se reinventan con una mirada urbana y desenfadada

El abrigo vintage que vuelve con todo para el invierno 2026: tapado retro, piel sintética y otras prendas clave

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Científicos de tres instituciones de los Estados Unidos están detrás del nuevo sistema que llegó a identificar el 73% de los casos tempranos, mientras los profesionales solo detectaban el 39%. Cuáles son los desafíos

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

“Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana”: la advertencia de Clint Eastwood que también aplica a su salud

El actor y director recomienda aceptar la incertidumbre de la existencia. A los 95 años, apuesta por la meditación, el equilibrio mental y hábitos saludables como pilares de su vitalidad y longevidad

“Nunca hay que confiar en nadie en una película italiana”: la advertencia de Clint Eastwood que también aplica a su salud
DEPORTES
El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

La estrella que el Chelsea pagó USD 100 millones y dio positivo en un control antidopaje recibió una sanción de 4 años sin jugar

El gasto público de Houston y Dallas en el Mundial 2026 genera debate sobre impacto fiscal

La brutal patada sin pelota de un jugador a su rival que generó un escándalo en un partido de la Copa Sudamericana

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
La advertencia de Sabrina Rojas a José Chatruc luego de blanquear su relación: “Ya no estoy para disgustos”

La advertencia de Sabrina Rojas a José Chatruc luego de blanquear su relación: “Ya no estoy para disgustos”

Thiago Medina habló de los rumores de romance de Daniela Celis con Nick Sicaro: “No estoy para sumarme a este teatro”

El crudo relato de Estefanía Pasquini por sus trastornos alimentarios: “Yo quería sentirme suficiente”

Zaira Nara desafió los comentarios por su look en los Martín Fierro de la Moda: “Amo marcar tendencia”

El fin del amor para Silvina Escudero y Federico: un encuentro casual, una boda soñada y el gran misterio de su relación

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra este miércoles

Guatemala vivirá su primer Día sin Sombra este miércoles

El Congreso aprueba reforma para ampliar financiamiento de institutos por cooperativa en Guatemala

El turismo aportó el 18 % del producto interno bruto y USD 25,000 millones a la economía de la República Dominicana en 2025

Junta de Protección Social refuerza a la Cruz Roja Costarricense con nuevos vehículos de emergencia

El Salvador registra un aumento del 7.9 % en su déficit comercial durante el primer trimestre de 2026