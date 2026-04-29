El bicarbonato de sodio y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas, según un ingeniero químico

El ingeniero químico Diego Fernández rechaza la efectividad del bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el lavarropas (Instagram / @renovandoconideas)

La limpieza de los electrodomésticos se ha convertido en una preocupación cotidiana para quienes buscan prolongar la vida útil de estos artefactos y garantizar un entorno doméstico higiénico. Lavarropas, microondas y heladeras acumulan residuos, humedad y suciedad con el uso frecuente, lo que puede afectar su funcionamiento y provocar la aparición de malos olores o bacterias. Mantener estos aparatos en condiciones óptimas no solo contribuye a preservar su rendimiento, sino que también resulta fundamental para la salud y el bienestar en el hogar.

En los últimos años, las redes sociales se han transformado en una fuente constante de recomendaciones y trucos. A diario, usuarios comparten métodos caseros que prometen soluciones sencillas y económicas para limpiar electrodomésticos. Entre las estrategias más populares figuran el empleo de bicarbonato de sodio y vinagre, dos productos de uso doméstico habitual que, según múltiples tutoriales, serían capaces de eliminar la grasa y la suciedad acumulada en estos aparatos. Sin embargo, el químico Diego Fernández aportó otra mirada completamente diferente sobre el aseo en estas circunstancias.

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Por qué el bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas, según Diego Fernández

El consejo de mezclar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar el lavarropas se ha popularizado en redes sociales, pero según el ingeniero químico Diego Fernández, esta combinación no resulta eficaz y puede ser un mito perjudicial. En un video publicado en la cuenta de Instagram @renovandoconideas, el experto fue tajante: “¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar el lavarropas? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”.

Las recomendaciones virales en redes sociales sobre bicarbonato y vinagre no cuentan con base científica para la limpieza de electrodomésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto explicó que la reacción química entre ambos productos anula su efectividad. Según sus palabras, “impide que actúen como desincrustantes o eliminadores de residuos”, ya que se neutralizan mutuamente y no cumplen ningún rol real en la eliminación de la suciedad ni de la cal. Fernández enfatizó: “El bicarbonato de sodio por sí solo tampoco resulta útil, ya que no tiene la capacidad de eliminar los residuos de detergente”.

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De acuerdo con la explicación difundida desde @renovandoconideas y @quimicosparahogar, muchos usuarios se dejan guiar por la efervescencia que se produce al mezclar estos ingredientes, pero ese efecto visual no se traduce en limpieza efectiva. Fernández desmitifica la creencia extendida en internet y recomienda optar por alternativas verdaderamente útiles, recordando que la ciencia detrás de la limpieza del electrodoméstico es más compleja que los trucos virales.

El mal uso de remedios caseros como bicarbonato y vinagre puede dañar componentes internos del lavarropas, advierte un experto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia en la efectividad de mezclar vinagre y bicarbonato se basa en una mala interpretación de la química. Cuando reaccionan, generan efervescencia visible, pero la reacción entre el líquido agrio (ácido acético) y el compuesto produce acetato de sodio, agua y dióxido de carbono, sin dejar residuos ácidos o básicos que realmente limpien la cal o los residuos orgánicos adheridos. Estudios recientes, como los del American Cleaning Institute (ACI), demostraron que la mezcla solo elimina el 12% de la biopelícula sintética, frente al 94% conseguido por una solución de ácido cítrico con enzimas.

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Además, el uso repetido puede dañar materiales del lavarropas, como las juntas de caucho y elementos de aluminio, favoreciendo la aparición de malos olores y el deterioro de las piezas internas. La ciencia respalda la recomendación de Fernández y refuerza la necesidad de evitar este tipo de remedios caseros ampliamente difundidos en internet.

Cómo limpiar el lavarropas con ácido cítrico

Diego Fernández, ingeniero químico, recomienda el uso de ácido cítrico como una opción más eficiente y menos agresiva para el electrodoméstico. Esta alternativa, difundida a través de la cuenta de Instagram @renovandoconideas, responde tanto a la necesidad de eliminar residuos y cal como a la de proteger los componentes internos de la máquina.

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El ácido cítrico disuelve la cal y los residuos, protege juntas y componentes internos, y mejora la limpieza del electrodoméstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método sugerido es sencillo y permite obtener resultados notables sin recurrir a grandes cantidades de producto. El especialista indica: “Vamos a agregar 4 cucharadas al tambor y lo ponemos en un ciclo de limpieza de tambor o en un ciclo largo de lavado, preferiblemente con agua caliente”. Esta aplicación asegura que el compuesto actúe de manera uniforme sobre las superficies internas, disolviendo la cal y los residuos que suelen acumularse con el tiempo.

Una de las ventajas es que permite una dosificación precisa, evitando el uso excesivo de sustancias potencialmente corrosivas como el vinagre. Además, su mayor nivel de acidez mejora la capacidad de limpieza y facilita la eliminación de incrustaciones sin dañar las piezas internas del lavarropas.

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