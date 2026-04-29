Receta de ñoquis de remolacha, rápida y fácil

Los ñoquis de remolacha sorprenden tanto por su aspecto como por su suavidad, y tienen ese toque casero que invita a repetir el plato. Es una receta que mezcla la tradición de la pasta con ingredientes de la tierra, perfecta para salir de la rutina sin complicaciones.
En muchas casas argentinas, estos ñoquis aparecen en fechas especiales o cuando hay ganas de compartir algo diferente pero sencillo. Suelen ser protagonistas en reuniones familiares o almuerzos de domingo, acompañados de la salsa que más guste. Son ideales para quienes buscan sumar color y variedad a la clásica mesa de pastas nacional.
Receta de ñoquis de remolacha
Los ñoquis de remolacha son una variante colorida de la pasta tradicional: se preparan con puré de remolacha y papa, harina, huevo y condimentos. El resultado son pequeños bocados esponjosos, de tono rojizo, que se cocinan rápidamente en agua hirviendo y se sirven con cualquier salsa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 remolachas medianas
- 1 papa mediana
- 1 taza de harina 0000 (aprox. 140 gr)
- 1 huevo
- 1 chorro de aceite
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer ñoquis de remolacha, paso a paso
- Pelar y cortar las remolachas en trozos. Hervirlas en abundante agua.
- Cuando estén a mitad de cocción, agregar la papa pelada y cortada. Cocinar hasta que ambas estén tiernas.
- Escurrir bien las remolachas y la papa. Pisarlas por separado para obtener dos purés. Es fundamental que ambos estén bien secos.
- Mezclar los purés y armar una corona sobre la mesada. Colocar en el centro el huevo, sal, pimienta y la mitad de la harina.
- Unir y amasar suavemente, sumando harina de a poco solo si la masa lo pide. Debe quedar suave, no pegajosa.
- Dejar reposar la masa unos 10 minutos.
- Tomar porciones y formar cilindros (choricitos). Cortar en trozos pequeños y, si se desea, marcar los ñoquis con un tenedor.
- Poner agua a hervir, agregar sal y un chorro de aceite.
- Cocinar los ñoquis en tandas. Cuando suben a la superficie, retirarlos con espumadera. No sobrecocer: apenas flotan, ya están listos.
- Servir con la salsa deseada y terminar con queso rallado si se quiere.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 190 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 37 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los ñoquis cocidos se conservan en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Se pueden freezar antes de hervir, enharinados y separados, hasta 2 meses.
