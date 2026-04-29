Receta de ñoquis de remolacha, rápida y fácil

Un plato clásico renueva su encanto cuando se integran ingredientes del campo para darle un toque original y muy personal

Primer plano de ñoquis de remolacha fucsia en un plato blanco, cubiertos con queso rallado y hojas verdes frescas, con aceite de oliva cayendo.
La receta de ñoquis de remolacha combina tradición y color para innovar la clásica mesa de pastas argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ñoquis de remolacha sorprenden tanto por su aspecto como por su suavidad, y tienen ese toque casero que invita a repetir el plato. Es una receta que mezcla la tradición de la pasta con ingredientes de la tierra, perfecta para salir de la rutina sin complicaciones.

En muchas casas argentinas, estos ñoquis aparecen en fechas especiales o cuando hay ganas de compartir algo diferente pero sencillo. Suelen ser protagonistas en reuniones familiares o almuerzos de domingo, acompañados de la salsa que más guste. Son ideales para quienes buscan sumar color y variedad a la clásica mesa de pastas nacional.

Receta de ñoquis de remolacha

Los ñoquis de remolacha son una variante colorida de la pasta tradicional: se preparan con puré de remolacha y papa, harina, huevo y condimentos. El resultado son pequeños bocados esponjosos, de tono rojizo, que se cocinan rápidamente en agua hirviendo y se sirven con cualquier salsa.

Ñoquis de remolacha rosados en plato blanco hondo con salsa de tomate y albahaca fresca. Se observa una mesa rústica de madera y luz natural.
Preparar ñoquis de remolacha lleva solo 50 minutos, entre cocción y preparación de los ingredientes caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 remolachas medianas
  • 1 papa mediana
  • 1 taza de harina 0000 (aprox. 140 gr)
  • 1 huevo
  • 1 chorro de aceite
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer ñoquis de remolacha, paso a paso

  1. Pelar y cortar las remolachas en trozos. Hervirlas en abundante agua.
  2. Cuando estén a mitad de cocción, agregar la papa pelada y cortada. Cocinar hasta que ambas estén tiernas.
  3. Escurrir bien las remolachas y la papa. Pisarlas por separado para obtener dos purés. Es fundamental que ambos estén bien secos.
  4. Mezclar los purés y armar una corona sobre la mesada. Colocar en el centro el huevo, sal, pimienta y la mitad de la harina.
  5. Unir y amasar suavemente, sumando harina de a poco solo si la masa lo pide. Debe quedar suave, no pegajosa.
  6. Dejar reposar la masa unos 10 minutos.
  7. Tomar porciones y formar cilindros (choricitos). Cortar en trozos pequeños y, si se desea, marcar los ñoquis con un tenedor.
  8. Poner agua a hervir, agregar sal y un chorro de aceite.
  9. Cocinar los ñoquis en tandas. Cuando suben a la superficie, retirarlos con espumadera. No sobrecocer: apenas flotan, ya están listos.
  10. Servir con la salsa deseada y terminar con queso rallado si se quiere.
Recetas - Ñoquis y Palta
La cocción de los ñoquis de remolacha es rápida: flotan en agua hirviendo y están listos para acompañar con cualquier salsa

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Plato hondo blanco con ñoquis de remolacha de color morado, salsa de tomate roja y hojas de albahaca verde, sobre una mesa rústica de madera.
Los ñoquis de remolacha pueden conservarse cocidos en heladera hasta dos días o congelarse antes de hervir por dos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ñoquis cocidos se conservan en heladera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Se pueden freezar antes de hervir, enharinados y separados, hasta 2 meses.

