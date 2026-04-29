Encontraron sin vida a uno de los dos pescadores que buscaban en el Río de la Plata

Personal de Prefectura Naval Argentina navega en aguas del Río de la Plata tras el rastro de los dos pescadores que el domingo se internaron en las aguas

Uno de los dos pesacadores buscados en el Río de La Plata desde el domingo fue encontrado sin vida este miércoles. Se trata de Alcides Ledesma, quien había ingresado al agua junto a su compañero José Luis Herrera para navegar en canoa en un contexto de malas condiciones climáticas. Su cuerpo fue hallado por oficiales de Prefectura Naval Argentina (PNA) e identificado por las autoridades, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

“Tenia su vestimenta y sus documentos. La familia lo reconoció”, detallaron a este medio sobre la víctima, de 46 años y nacionalidad paraguaya. El hallazgo se dio en el marco de un fuerte operativo de búsqueda desplegado en la zona ribereña para dar con el paradero de ambos.

PUBLICIDAD

Los hombres habían ingresado a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, partido de Avellaneda, con condiciones meteorológicas adversas y ráfagas de viento intenso, que dificultaron en las últimas horas las tareas de búsqueda en la zona ribereña que incluye las costas de Quilmes y La Plata.

El operativo comenzó a las 4:50 de la mañana del lunes, horario en que PNA recibió la denuncia del hecho, a través de la Comisaría 4ª de Avellaneda. “Antes de comenzar a buscar por agua, por protocolo internacional, se realizó un barrido y patrullaje terrestre y pedestre en la costa de Dock Sud. Ante el resultado negativo se procedió a la búsqueda marítima”, había explicado a Infobae el prefecto principal Alfredo Zappa, quien está a cargo del operativo y trabaja en el Servicio de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la PNA.

PUBLICIDAD

Los rastrillajes continúan para dar con el paradero de Herrera.

Acerca de los trabajos, el prefecto había indicado: “El operativo en el Río de la Plata comenzó el lunes a las 6:50 con un buque guardacostas de porte medio, frente a las playas de Dock Sud, entre el río Sarandí y el Rio de la Plata, dos millas aguas adentro, que buscó durante 24 horas”.

PUBLICIDAD

Luego del resultado infructuoso, se sumó al operativo una embarcación de igual porte para navegar la zona. “Y también hay un semirrígido, dos motos de aguas, provenientes de Quilmes, para peinar y barrer las zonas de menor profundidad como así también se dio aviso a Prefectura de Colonia del Sacramento, Uruguay, ya que el viento proviene de la ciudad hacia las costas vecinas (viento de tierra) por lo cual la embarcación podría estar mar adentro”, agregó Zappa.

José Luis Herrera y Alcides Ledesma, los pescadores que se internaron el domingo en el Río de la Plata y aún no aparecieron: son buscados por Prefectura Naval Argentina