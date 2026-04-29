Retiran chocolates del mercado por alérgeno no declarado que puede causar reacciones graves en los consumidores

La colección Bette’s Bake Sale Bonbon de French Broad Chocolates fue retirada en Estados Unidos por omisión del alérgeno nuez en el etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fabricante estadounidense de chocolates finos dispuso el retiro voluntario de varios lotes de su colección de bombones tras detectar un error en el etiquetado que omitió la presencia de nueces, un alérgeno de alto riesgo. La medida afecta a consumidores de distintos estados que adquirieron productos entre el 14 y el 20 de abril de 2026, y busca prevenir reacciones graves en personas alérgicas a los frutos secos. El retiro fue anunciado oficialmente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con la FDA, French Broad Chocolates comunicó el retiro de las cajas de bombones Bette’s Bake Sale Bonbon Collection en presentaciones de 6, 12 y 24 piezas por una omisión en el inserto de notas de degustación. La autoridad sanitaria informó que la empresa detectó la ausencia de advertencia sobre la presencia de nueces, en específico, en el bombón “Walnut Fudge”, lo que incumple con la legislación estadounidense vigente sobre el etiquetado de alérgenos. El lote afectado incluye los números de lote afectados son 260414 y 260417, identificados y distribuidos durante la tercera semana de abril de 2026.

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El episodio se suma a otros retiros recientes de alimentos en Estados Unidos por errores en el etiquetado de alérgenos. Según la FDA, la omisión de información sobre ingredientes que pueden desencadenar reacciones severas representa un riesgo para la salud pública y obliga a empresas y reguladores a mantener protocolos estrictos de revisión y respuesta.

¿Qué productos fueron retirados y cómo identificarlos?

La alerta emitida por la FDA especifica que el retiro corresponde a la colección Bette’s Bake Sale Bonbon de French Broad Chocolates, en presentaciones de 6 piezas (2,5 oz o 71 g), 12 piezas (5 oz o 142 g) y 24 piezas (10 oz o 284 g). Los números de lote afectados son 260414 y 260417, con fechas de consumo preferente entre el 22 y el 30 de junio de 2026. Los productos se vendieron en tiendas físicas de la empresa en Asheville, Carolina del Norte, y a través de la tienda en línea, con envíos a diferentes estados de Estados Unidos, según el aviso oficial (FDA).

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La autoridad reguladora recomienda a los consumidores revisar el número de lote y la fecha de consumo preferente en el empaque antes de consumir el producto. Ante cualquier duda, la FDA sugiere contactar a French Broad Chocolates mediante su servicio de atención al cliente para confirmar si la caja está incluida en el retiro.

El error en el etiquetado consistió en no advertir la presencia de nueces en el bombón “Walnut Fudge”, incumpliendo la legislación estadounidense FALCPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se realizó el retiro de los bombones?

Según información publicada por la FDA y confirmada por el fabricante estadounidense French Broad Chocolates, la causa fue un error en el inserto de notas de degustación integrado en las cajas de bombones, que omitió la advertencia sobre la presencia de nueces en el bombón “Walnut Fudge”, confundiéndolo con el sabor “Peach Cobbler”. Este error implicó que personas con alergia a los frutos secos no recibieran la advertencia necesaria para evitar riesgos de salud.

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La compañía señaló que el incidente fue identificado el 20 de abril de 2026 por un miembro de su propio equipo, quien notificó a los responsables de calidad, de acuerdo con el comunicado institucional. French Broad Chocolates implementó el retiro voluntario y notificó a la FDA, que publicó la alerta en su sitio web y en canales oficiales.

¿Qué dice la normativa sobre el etiquetado de alérgenos en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor (FALCPA, por sus siglas en inglés) establece la obligación de declarar en las etiquetas la presencia de los ocho principales alérgenos, incluidas las nueces. El incumplimiento de esta normativa puede producir retiros obligatorios y sanciones administrativas para las empresas involucradas, señaló la FDA en su reporte.

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La agencia explicó que, aunque la mayoría de los errores de etiquetado son detectados antes de la distribución, aún existen casos en los que los productos llegan al consumidor final. Por eso, la FDA mantiene un esquema de vigilancia y retiro inmediato cuando se detectan omisiones que puedan poner en riesgo la salud pública. En el comunicado oficial, la FDA afirmó: “Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa a las nueces pueden enfrentar una reacción alérgica grave si consumen estos productos”.

¿Cuáles son los riesgos para la salud asociados con la omisión del alérgeno?

La FDA advierte que la presencia inadvertida de nueces en productos alimenticios puede desencadenar reacciones alérgicas graves, como dificultad respiratoria, hinchazón y shock anafiláctico. Según datos de la agencia, en Estados Unidos, alergias alimentarias afectan aproximadamente al 8 % de los niños y al 4% de los adultos, y los frutos secos se encuentran entre los principales desencadenantes de emergencias médicas vinculadas a alimentos.

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El aviso oficial subraya que no se han reportado casos de enfermedad asociados al consumo de los bombones retirados. Sin embargo, la advertencia permanece vigente y la FDA solicita a los consumidores alérgicos a los frutos secos evitar el consumo de los productos incluidos en el retiro.

La omisión de alérgenos como los frutos secos puede desencadenar reacciones graves y constituye un riesgo para la salud pública según la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores que adquirieron los productos afectados?

Tanto la FDA como French Broad Chocolates recomiendan a los consumidores que hayan adquirido alguno de los productos incluidos en el retiro que no los consuman y los devuelvan al punto de compra para recibir un reembolso completo. La empresa indicó: “No se han reportado enfermedades hasta el momento y estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes”. El aviso también sugiere desechar el producto de forma segura si no es posible devolverlo.

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La agencia y la empresa han puesto a disposición canales de comunicación directa para consultas relacionadas con el retiro de los bombones. Los consumidores pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de French Broad Chocolates o consultar el sitio web de la FDA para información actualizada sobre retiros de alimentos.

¿Cómo se compara este caso con otros retiros de alimentos por alérgenos en Estados Unidos?

El retiro de la colección de bombones del fabricante estadounidense French Broad Chocolates se suma a una serie de casos recientes de productos alimenticios retirados del mercado estadounidense por omisiones de alérgenos en el etiquetado. Según estadísticas publicadas por la FDA, en los últimos seis meses se han reportado más de 50 retiros de productos por causas similares, incluyendo helados, galletas y snacks.

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De acuerdo con la FDA, la mayoría de los errores se origina en cambios no comunicados en la línea de producción o en fallos en la documentación impresa. La agencia señaló que la vigilancia y la respuesta rápida de las empresas son esenciales para minimizar el impacto en la salud pública. En palabras de la FDA: “La cooperación del sector privado es esencial para mantener la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores vulnerables”.

¿Qué medidas adicionales ha implementado la empresa tras el incidente?

El fabricante estadounidense French Broad Chocolates informó que ha reforzado sus controles internos y revisado sus procesos de etiquetado para evitar errores similares en el futuro. La empresa declaró públicamente su disposición para colaborar con la FDA y con los organismos de control estatales en la investigación del caso. En el comunicado oficial, la compañía reiteró su objetivo de garantizar la calidad y seguridad de sus productos.

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El seguimiento de esta situación por parte de la FDA incluye la actualización periódica del listado de productos retirados en su sitio web, herramienta a la que pueden acceder consumidores y distribuidores para verificar la vigencia de retiros y alertas alimentarias.

Consumidores deben identificar los productos afectados por el número de lote y la fecha de consumo preferente antes de consumir bombones French Broad Chocolates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este retiro a los consumidores y a la industria alimentaria?

El retiro preventivo de los bombones de French Broad Chocolates constituye una medida sanitaria orientada a proteger a los consumidores con alergia a las nueces. Según datos de la agencia federal Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se registran cada año miles de visitas a salas de emergencia por reacciones alérgicas a alimentos, lo que subraya la importancia del cumplimiento estricto de las normas de etiquetado.

La rápida actuación de la empresa y la difusión de la información por parte de la FDA han permitido limitar el alcance del incidente y ofrecer canales de solución directa para los consumidores afectados. El sector alimentario estadounidense enfrenta un escrutinio creciente sobre la gestión de riesgos asociados a los alérgenos y la transparencia en el etiquetado.