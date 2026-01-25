Un estudio finlandés halló que tener dos o tres hijos se asocia con un envejecimiento biológico más lento

Un nuevo estudio finlandés explora la relación entre la cantidad de hijos y el envejecimiento de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la búsqueda de comprender cómo la maternidad puede influir en la salud a largo plazo, un reciente estudio finlandés arroja luz sobre la relación entre la cantidad de hijos y el ritmo al que envejecen las mujeres.

Científicos, longevidad y reproducción son los conceptos clave que atraviesan este hallazgo, el cual desafía algunas ideas tradicionales sobre la crianza y el envejecimiento biológico.

Relación entre la cantidad de hijos y la velocidad del envejecimiento en mujeres

Según Scientific American, el estudio observó que las mujeres con dos o tres hijos tienden a envejecer más lentamente que aquellas con uno solo o, en el extremo opuesto, con cuatro o más.

Utilizando muestras de sangre y análisis genéticos, los investigadores detectaron que este grupo intermedio mostraba niveles de envejecimiento biológico más bajos.

Este patrón sugiere que la maternidad, lejos de ser únicamente un factor de desgaste físico, puede estar asociada a beneficios en la velocidad del envejecimiento, siempre y cuando el número de hijos no sea demasiado alto ni demasiado bajo.

Detalles del estudio finlandés: metodología y grupos analizados

El trabajo, liderado por expertos de la Universidad de Helsinki, se centró en más de 3.000 mujeres finlandesas nacidas entre 1934 y 1944. Para determinar la “edad biológica”, los científicos emplearon un algoritmo que analiza el ADN y predice el envejecimiento celular en función del patrón de metilación.

El estudio empleó un algoritmo de análisis de ADN para predecir el envejecimiento celular en mujeres finlandesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las participantes se dividieron en grupos según la cantidad de hijos: ninguna, uno, dos o tres, y cuatro o más. Los resultados mostraron una marcada diferencia en el envejecimiento biológico entre los grupos extremos y el grupo intermedio.

Teorías evolutivas que explican el vínculo entre reproducción y envejecimiento

De acuerdo con el artículo, la investigación se apoya en teorías evolutivas que sugieren que hay un equilibrio entre el coste biológico de tener hijos y la capacidad del cuerpo para repararse. Según la teoría del trade-off (compensación evolutiva), invertir energía en la reproducción puede restar recursos a otros procesos corporales, como el mantenimiento celular.

El estudio finlandés respalda la idea de que existe una cantidad “óptima” de hijos desde la perspectiva biológica: ni muy pocos ni demasiados, ya que ambos extremos parecen asociarse con un envejecimiento más acelerado.

Beneficios y riesgos biológicos de tener hijos para la salud y la longevidad

El estudio indica que tener dos o tres hijos podría ralentizar el envejecimiento biológico según marcadores específicos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del trabajo sugieren que tener dos o tres hijos podría ofrecer ventajas biológicas al ralentizar ciertos marcadores de envejecimiento. Según los autores, esto podría deberse a una mejor regulación hormonal o a factores sociales, como el apoyo familiar y comunitario que suele acompañar a familias de ese tamaño.

En contraste, las mujeres sin hijos o con cuatro o más presentaron signos de envejecimiento biológico más rápido, lo cual podría asociarse tanto a factores físicos como a cargas emocionales y exigencias energéticas mayores.

Limitaciones del estudio y advertencias sobre su aplicabilidad a la actualidad

Los propios autores del estudio advierten que los resultados no deben interpretarse como una recomendación sobre la cantidad ideal de hijos. El contexto histórico y social de las mujeres analizadas —nacidas en la Finlandia de mediados del siglo XX— dista mucho de la realidad actual.

Los autores del estudio enfatizan que los resultados no buscan establecer una cantidad ideal de hijos para las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la muestra incluye solo mujeres de un país y periodo específicos, lo que limita la generalización de los resultados a otras poblaciones o generaciones.

Factores sociales e históricos que condicionan los resultados del estudio

El artículo destaca que las condiciones de vida, la salud pública y la estructura familiar en Finlandia durante el siglo pasado influyeron notablemente en el desarrollo y los resultados de la investigación.

El acceso a servicios de salud, el apoyo social y los estilos de vida de las mujeres finlandesas de esa época difieren de los actuales y de los de otros países.

Por lo tanto, los científicos insisten en que estos hallazgos deben entenderse dentro de su contexto histórico y no como una regla universal para la maternidad y el envejecimiento.