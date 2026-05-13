Martín Llaryora anunció una inversión de 2 mil millones de pesos en educación técnica

El gobernador Martín Llaryora durante el anuncio en el IPET N°50 Ingeniero Emilio F. Olmos (Gobierno de Córdoba)

El gobierno de Córdoba decidió fortalecer la educación técnica provincial con una inversión de $2.000 millones, en respuesta a la transformación profunda que atraviesa el mercado laboral mundial, especialmente por el impacto de la inteligencia artificial (IA).

Esta medida, anunciada por el gobernador Martín Llaryora en el IPET N°50 Ingeniero Emilio F. Olmos -el mismo colegio donde él cursó- busca consolidar el papel central de las escuelas técnicas en el tejido productivo provincial, en un momento en que la calificación profesional se redefine y la demanda de talento especializado se intensifica.

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De acuerdo con el propio Llaryora, el desarrollo de las ciudades del interior se apoya en “sus parques industriales, cuyos talentos surgieron de las escuelas técnicas”. El papel de la educación técnica trasciende así el ámbito escolar y se sitúa como eje estratégico de desarrollo local y nacional.

La decisión política de Córdoba de invertir en el fortalecimiento de la educación técnica se corresponde con una proyección de crecimiento en su parque industrial, la diversificación de los sectores productivos y la necesidad urgente de capacitación continua.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a un grupo de jóvenes (Gobierno de Córdoba)

De esta forma, la provincia se posiciona así entre las jurisdicciones que ya adaptan su sistema educativo a la dinámica impuesta por la inteligencia artificial y la automatización. Como sostuvo Llaryora durante su visita al IPET de San Francisco: “No hay trabajo sin industria y no hay industria sin talento”.

Los números del FEM y el impacto de la tecnología en Córdoba

El Foro Económico Mundial estima que, de aquí a 2030, se crearán 170 millones de nuevos empleos y se desplazarán 92 millones, lo que arroja un saldo neto de 78 millones de puestos adicionales. Según el mismo organismo, el 39% de las destrezas actualmente requeridas sufrirá un cambio y 59 de cada 100 trabajadores globales deberá acceder a algún proceso de recualificación.

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El reporte citado del Foro Económico Mundial determina que, en manufactura, el foco se traslada hacia la programación de robots, la reorganización de líneas de producción y la analítica avanzada de calidad. Más que una reducción del empleo operario, el fenómeno implica una transformación de habilidades y responsabilidades.

Córdoba posee una infraestructura educativa de considerable alcance: 252 escuelas técnicas, 41 escuelas ProA, 27 secundarias con formación profesional y 473 orientadas que ya incluyen capacitación laboral, lo que congrega a 350.000 estudiantes en toda la red secundaria.

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A esta estructura se suma la reciente entrega de 415 netbooks a once establecimientos, en el marco del programa Tecno Presente, con el objetivo de acortar la brecha digital desde edades tempranas. Esta política apunta a acompañar el giro tecnológico y la automatización creciente en la industria.

En los próximos años, los perfiles laborales de mayor demanda se vincularán a la tecnología y la industria: ingenieros en inteligencia artificial y especialistas en MLOps, programadores en robótica industrial, técnicos en mantenimiento de líneas automatizadas, analistas de datos para agricultura de precisión y arquitectos de IA física serán centrales, conforme a los aportes del Foro Económico Mundial.

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El sector manufacturero de Córdoba, sustentado en 67 parques industriales -con el objetivo de superar los 70 para 2026- emplea hoy a más de mil compañías de rubros diversos, como la alimentación, la metalmecánica, la tecnología, la logística y la agroindustria.

Frente a este panorama, distintas voces subrayaron la relevancia de la nueva inversión. El intendente Damián Bernarte remarcó la prioridad educativa del Estado provincial; el ministro de Educación Horacio Ferreyra señaló que se trata de “un momento histórico para la educación técnico-profesional” y el titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Carlos López, afirmó: “Este fuerte monto de dinero va a cubrir las necesidades de nuestras escuelas”.

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