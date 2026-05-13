América Latina

Las exportaciones brasileñas de café cayeron un 16,1% hasta abril

La patronal explicó que la disminución se preveía, ya que la nueva cosecha comenzó a llegar a los puertos este mes

Guardar
Google icon
Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil (AP Foto/Andre Penner/Archivo)
Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil (AP Foto/Andre Penner/Archivo)

Brasil, mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó 11,6 millones de sacos de 60 kilos en los primeros cuatro meses del año, lo que representa una disminución del 16,1% respecto al mismo período de 2025, según informó la patronal de los exportadores.

Los ingresos obtenidos por Brasil entre enero y abril por la exportación de café alcanzaron los 4.490 millones de dólares, con una baja del 14,4% en comparación con el año anterior, de acuerdo con el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafe).

PUBLICIDAD

El presidente de Cecafe explicó que la disminución tanto en volumen como en ingresos se preveía, ya que la nueva cosecha comenzó a llegar a los puertos este mes y, en el mismo período del año pasado, la escasez de café en otros países impulsó mayores exportaciones brasileñas.

A pesar de haber reducido sus compras un 12,8%, Alemania se mantuvo como el principal importador de café brasileño entre enero y abril, con 1,6 millones de sacos, equivalente al 13,4% del total exportado.

PUBLICIDAD

Una vista de dron muestra a un trabajador revisando supersacos con granos de café en un almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil (REUTERS/Joel Silva/Archivo)
Una vista de dron muestra a un trabajador revisando supersacos con granos de café en un almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil (REUTERS/Joel Silva/Archivo)

Estados Unidos, que el año anterior perdió su posición como principal destino del café brasileño debido a los aranceles establecidos por el gobierno de Donald Trump —ya revocados—, adquirió 1,4 millones de sacos en el mismo período, lo que representa una baja del 41,5%.

Después de Alemania y Estados Unidos, los siguientes destinos fueron Italia (1,2 millones de sacos), Bélgica (713.790) y Japón (612.720).

Aunque las ventas acumuladas descendieron en el año, las exportaciones crecieron un 0,6% en abril frente al mismo mes de 2025, alcanzando los 3,1 millones de sacos.

Los ingresos por ventas en abril mostraron una caída del 17,7%, situándose en 1.109 millones de dólares, atribuida a la baja en el precio internacional del grano.

En 2025, Brasil logró ingresos récord por exportaciones de café, con 15.586 millones de dólares, un 24,1% más que en 2024, a pesar de que el volumen exportado cayó un 20,8%, hasta los 40 millones de sacos.

El Gobierno proyecta que, en 2026, Brasil alcanzará una cosecha récord de 66,2 millones de sacos de café, un 17,1% más que en 2025, debido a mejores condiciones climáticas y al incremento del área cultivada.

Temas Relacionados

BrasilcaféeconomíaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: batalla campal en un liceo dejó seis profesores heridos y 17 escolares detenidos

La riña ocurrió en el establecimiento La Asunción de Talcahuano mientras alumnos del último año de secundaria jugaban un partido de fútbol

Chile: batalla campal en un liceo dejó seis profesores heridos y 17 escolares detenidos

La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026

La orquesta salvadoreña, liderada por Nory Flores, prepara actuaciones en Los Ángeles, Houston, Barcelona, Madrid y Nápoles, tras el éxito en el festival californiano ante miles de seguidores.

La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026

Sector naviero teme fuga de embarcaciones por nueva regulación en Panamá sobre sustancia económica

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas busca cumplir exigencias internacionales sobre rentas pasivas y actividad económica real

Sector naviero teme fuga de embarcaciones por nueva regulación en Panamá sobre sustancia económica

Crece demanda de sillas de retención infantil en El Salvador tras reforma a la ley de transporte

La obligatoriedad del uso de sistemas de seguridad para menores generó una respuesta inmediata en el mercado, según cifras actualizadas del Banco Central de Reserva.

Crece demanda de sillas de retención infantil en El Salvador tras reforma a la ley de transporte

Chile: prisión preventiva para tres presuntos militares peruanos sorprendidos con casi 5 kilos de ketamina

Los individuos fueron detenidos tras un control a un bus que viajaba desde Arica a Iquique

Chile: prisión preventiva para tres presuntos militares peruanos sorprendidos con casi 5 kilos de ketamina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Los países europeos acuerdan PCR obligatoria para la tripulación del crucero al llegar a Países Bajos, donde harán cuarentena quienes no regresen a sus países

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Los países europeos acuerdan PCR obligatoria para la tripulación del crucero al llegar a Países Bajos, donde harán cuarentena quienes no regresen a sus países

Bancolombia y Nequi suspenderán los servicios de sus aplicaciones en esta fecha clave, prográmese

Nicolás Petro responsabilizó a la fiscal Laborde del aborto de su pareja y de haberle realizado un “perfilamiento sin autorización de un juez”

No más silencio: un testimonio personal sobre el acoso sexual y laboral en medios de comunicación

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: documentos y dónde se entregan las tarjetas para recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

Rusia lanzó 800 drones contra 20 regiones de Ucrania en uno de sus ataques más masivos de la guerra: seis muertos

El enigma del Ursa Major: el buque ruso hundido que podría haber transportado reactores para Corea del Norte

Estados Unidos reportó la mayor inflación mayorista en cuatro años: creció 1,4% en abril

La orquesta salvadoreña de los Hermanos Flores amplía su presencia global después de Coachella 2026

Sector naviero teme fuga de embarcaciones por nueva regulación en Panamá sobre sustancia económica

ENTRETENIMIENTO

Keith Richards anticipó el futuro de The Rolling Stones: “Cualquier anuncio de gira se considerará recién en 2027”

Keith Richards anticipó el futuro de The Rolling Stones: “Cualquier anuncio de gira se considerará recién en 2027”

De seguir el show de espaldas a ser ovacionada en el escenario: la guardia de seguridad que emocionó a Ricardo Arjona

Peter Jackson en Cannes: su opinión de la inteligencia artificial y el rechazo a dirigir la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’

La viuda de James Van Der Beek conmemora tres meses de su muerte: “Poco a poco voy asimilando la realidad”

Victoria Beckham revela cómo superó rumores y dificultades económicas en su marca de moda tras el documental de Netflix: “Fue como un año de terapia intensiva”