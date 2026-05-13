Las exportaciones brasileñas de café cayeron un 16,1% hasta abril

Granos de café preparados en una plantación de Braganca Paulista, Brasil (AP Foto/Andre Penner/Archivo)

Brasil, mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó 11,6 millones de sacos de 60 kilos en los primeros cuatro meses del año, lo que representa una disminución del 16,1% respecto al mismo período de 2025, según informó la patronal de los exportadores.

Los ingresos obtenidos por Brasil entre enero y abril por la exportación de café alcanzaron los 4.490 millones de dólares, con una baja del 14,4% en comparación con el año anterior, de acuerdo con el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafe).

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El presidente de Cecafe explicó que la disminución tanto en volumen como en ingresos se preveía, ya que la nueva cosecha comenzó a llegar a los puertos este mes y, en el mismo período del año pasado, la escasez de café en otros países impulsó mayores exportaciones brasileñas.

A pesar de haber reducido sus compras un 12,8%, Alemania se mantuvo como el principal importador de café brasileño entre enero y abril, con 1,6 millones de sacos, equivalente al 13,4% del total exportado.

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Una vista de dron muestra a un trabajador revisando supersacos con granos de café en un almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil (REUTERS/Joel Silva/Archivo)

Estados Unidos, que el año anterior perdió su posición como principal destino del café brasileño debido a los aranceles establecidos por el gobierno de Donald Trump —ya revocados—, adquirió 1,4 millones de sacos en el mismo período, lo que representa una baja del 41,5%.

Después de Alemania y Estados Unidos, los siguientes destinos fueron Italia (1,2 millones de sacos), Bélgica (713.790) y Japón (612.720).

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Aunque las ventas acumuladas descendieron en el año, las exportaciones crecieron un 0,6% en abril frente al mismo mes de 2025, alcanzando los 3,1 millones de sacos.

Los ingresos por ventas en abril mostraron una caída del 17,7%, situándose en 1.109 millones de dólares, atribuida a la baja en el precio internacional del grano.

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En 2025, Brasil logró ingresos récord por exportaciones de café, con 15.586 millones de dólares, un 24,1% más que en 2024, a pesar de que el volumen exportado cayó un 20,8%, hasta los 40 millones de sacos.

El Gobierno proyecta que, en 2026, Brasil alcanzará una cosecha récord de 66,2 millones de sacos de café, un 17,1% más que en 2025, debido a mejores condiciones climáticas y al incremento del área cultivada.

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