4 ejercicios con mancuernas que pueden transformar el entrenamiento de principiantes

Descubrir los movimientos básicos para desarrollar fuerza y músculo es más sencillo de lo que parece, según un entrenador, que propone una rutina elemental para quienes desean iniciar un cambio físico duradero

La fuerza y el bienestar
La fuerza y el bienestar físico pueden construirse con herramientas simples y la actitud adecuada, abriendo el camino a una vida más saludable (Freepik)

Transformar la fuerza corporal es posible con sencillez y eficacia, incluso para quienes recién comienzan o retoman la actividad física tras un tiempo de inactividad. Dejar atrás rutinas complicadas y equipos costosos es una de las claves del método propuesto por el entrenador de fuerza Kurt Ellis en el programa Beginner’s Guide to Muscle de Men’s Health.

La propuesta se centra en cuatro ejercicios básicos de fuerza realizados con mancuernas, que brindan una base sólida para el entrenamiento y pueden efectuarse en cualquier lugar, sin necesidad de máquinas ni implementos sofisticados.

Ellis diseñó el plan para que principiantes y quienes regresan al entrenamiento cuenten con una guía clara y efectiva. Según detalla Men’s Health, el objetivo es que cualquier persona pueda fortalecer su cuerpo de manera accesible, práctica y segura.

El método también busca sentar las bases para una práctica de fuerza que pueda mantenerse a largo plazo, permitiendo avanzar progresivamente hacia metas personales de acondicionamiento.

El encuentro entre quienes dan
El encuentro entre quienes dan sus primeros pasos y quienes ya avanzaron demuestra que el aprendizaje nunca termina en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuatro movimientos claves según Kurt Ellis

El primer ejercicio recomendado es el peso muerto con mancuernas. “Este movimiento simple marca la pauta para todo”, afirmó Ellis en declaraciones recogidas por Men’s Health.

Este ejercicio enseña la técnica correcta para levantar cargas desde el suelo y trabaja principalmente los glúteos, isquiotibiales y la espalda media. Ellis recomienda realizar de tres a cuatro series de seis a ocho repeticiones, siempre priorizando la ejecución adecuada y evitando cargas excesivas para no comprometer la postura.

Un ejercicio esencial para fortalecer
Un ejercicio esencial para fortalecer la cadena posterior y mejorar la mecánica de levantar objetos en la vida diaria (Men´s Health)

El segundo movimiento fundamental es el remo con mancuernas apoyado en banco. Ellis prefiere utilizar el banco para eliminar la tensión en la zona baja de la espalda, una debilidad común en otras variantes de remo. De este modo, es posible concentrarse plenamente en los músculos de la espalda alta y media.

“También podrás desarrollar la fuerza de agarre, un indicador clave de longevidad”, señaló Ellis. La pauta para este ejercicio es de tres a cuatro series, con un rango de ocho a doce repeticiones.

Trabajar la espalda y el
Trabajar la espalda y el agarre con apoyo brinda seguridad y control, facilitando el desarrollo muscular equilibrado (Men´s Health)

La sentadilla tipo copa constituye el tercer ejercicio esencial del método. Ellis explica: “Comenzar con la sentadilla tipo copa desafía los cuádriceps, glúteos, abdomen y enseña la postura adecuada para sentarse y levantarse”.

Esta variante permite perfeccionar la técnica y fortalecer la base muscular, además de promover una mejor conciencia postural. El especialista recomienda realizar de tres a cuatro series de ocho a doce repeticiones, adaptando la carga a las posibilidades individuales.

Dominar este movimiento ayuda a
Dominar este movimiento ayuda a construir una base sólida, favoreciendo la estabilidad y la postura tanto dentro como fuera del gimnasio (Men´s Health)

El último ejercicio propuesto es el press de pecho con mancuernas, considerado una pieza central de la rutina. Este movimiento desarrolla la fuerza de empuje y trabaja de forma coordinada el pecho, los hombros y los tríceps. “Desarrollar fuerza de empuje es clave. Trabajarás intensamente el pecho, los hombros y los tríceps en el proceso”, explicó Ellis.

Para este movimiento, la guía aconseja ejecutar tres series de ocho a diez repeticiones, incrementando la intensidad a medida que mejora la fuerza y la técnica.

El trabajo de empuje con
El trabajo de empuje con mancuernas potencia la coordinación y el desarrollo de la parte superior del cuerpo, clave para ganar fuerza funcional (Men´s Health)

Un método sencillo para avanzar y sostener el progreso

Estos cuatro movimientos son el eje del Beginner’s Guide to Muscle y permiten establecer una rutina efectiva, adaptable a cualquier espacio donde haya mancuernas y un banco.

El enfoque, según destaca Men’s Health, no apunta únicamente a incrementar la fuerza de manera progresiva, sino también a sentar las bases para avanzar en el acondicionamiento físico y enfrentar nuevos retos personales y deportivos en el futuro.

La simplicidad del método y el énfasis en la técnica aseguran que el entrenamiento sea seguro y eficiente, facilitando la continuidad y el desarrollo de hábitos saludables. De este modo, el plan de Kurt Ellis se presenta como una opción accesible para quienes buscan iniciar o reforzar su camino en el mundo del fitness, con resultados tangibles y sostenibles.

