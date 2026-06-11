Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer impulsó la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos (Mandatory Credit: Stan Szeto-Imagn Images)

La llegada de Son Heung-Min a la Major League Soccer ha impulsado la visibilidad internacional del fútbol en Estados Unidos y ha generado gran entusiasmo entre los aficionados de Los Ángeles. El delantero surcoreano vive un proceso de integración marcado por el vínculo con la comunidad coreana y la expectativa ante el Mundial 2026.

Son Heung-Min, capitán de la selección surcoreana y nuevo jugador del LAFC, enfrenta una etapa de cambio al mudarse desde el Reino Unido a Los Ángeles. Disfruta de la diversidad cultural de la ciudad, mantiene lazos con su club anterior, el Tottenham Hotspur, y se prepara con ilusión para el Mundial 2026, valorando especialmente el apoyo de la comunidad coreana local y su papel como referente en el fútbol global, aunque aclaró: “El objetivo inmediato es clasificarnos”.

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El fichaje de Son Heung-Min por LAFC generó entusiasmo entre los aficionados de Los Ángeles (Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

“Nunca esperé que fuera tan hermoso. Me hace tan feliz, como que sé que tomé la decisión correcta”, relató Son Heung-Min a GQ al describir sus primeros meses en Los Ángeles. El futbolista destacó el clima soleado, las opciones gastronómicas, la energía de la ciudad y el ambiente multicultural como elementos que han facilitado su adaptación tras una década en el Reino Unido.

“Tras diez años en el Reino Unido, apenas veía el sol, pero aquí la positividad viene sola”, comentó durante un evento promocional de una marca de autos. La fusión de comunidades es clave en su experiencia en Los Ángeles.

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“Hay tanta población mexicana aquí que como muchos tacos. Me gustan mucho, aunque sin cilantro”, bromeó Son, enfatizando su conexión con el entorno latino y la comunidad coreana más grande fuera de la península.

Carrera deportiva y ambiciones en la MLS

El fichaje de Son Heung-Min marcó el traspaso más caro registrado en la MLS, según GQ (Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

La llegada de Son Heung-Min al LAFC provocó una reacción inmediata en la Major League Soccer. De acuerdo con GQ, su fichaje marcó el traspaso más caro registrado en la liga y en su primer año alcanzó 12 goles en 13 partidos, impulsando al equipo hacia las semifinales de la Conferencia Oeste.

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“Ingresé incluso en la liga de fútbol fantástico del vestuario; el año anterior no sabía nada del juego, pero ahora llego fuerte”, confesó Son a GQ.

Para él, el reto deportivo va más allá del espectáculo: “Estoy aquí para ganar, ante todo. Quiero que la gente vea que no estoy solo para disfrutarlo, sino porque tengo hambre de triunfo. Mi objetivo es el título de la MLS y de la Copa de CONCACAF. Quiero dejar una gran huella en esta ciudad y asegurarme de que no olviden mi nombre”, afirmó el delantero en la entrevista.

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El atacante sostuvo que busca el título de la MLS, la Copa de CONCACAF y dejar una huella en la ciudad (Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images)

El impacto de su llegada se refleja en murales en las calles angelinas y en el reconocimiento de los equipos locales.

Los Dodgers de béisbol le dedicaron una noche especial y una figura conmemorativa, un gesto que sorprendió al propio futbolista. “No entendía lo importante que era hasta que mis compañeros se emocionaron tanto. Ahora quiero practicar el lanzamiento y hacerlo bien”, relató a GQ.

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Expectativas mundialistas y rol en la selección surcoreana

En vísperas del Mundial 2026, Son Heung-Min retoma la capitanía de la selección surcoreana, con el desafío de disputar todos los partidos de grupo en México. La altitud y las condiciones particulares de los estadios mexicanos representan dificultades para el combinado asiático, pero también una oportunidad para compartir su experiencia personal con los compañeros.

Son Heung-Min retoma la capitanía de la selección surcoreana en la antesala del Mundial 2026 (REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo)

“En Asia tienes cierta preparación para la altura, pero México es todavía más elevado. Solo yo he jugado allí, así que tengo que compartir todas esas experiencias con los muchachos”, explicó el capitán surcoreano durante su diálogo con GQ.

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El equipo se concentrará en Salt Lake City, cuya altitud es similar a la de algunas ciudades mexicanas. “Quiero ser de ayuda para el equipo”, insistió.

El sueño de disputar un partido mundialista en Los Ángeles, ciudad que alberga a la mayor comunidad coreana fuera de Corea, es especial para Son. “Sería increíble para la comunidad coreana aquí. Uno de los grandes momentos en sus vidas, y para el equipo también. Por ahora, el objetivo inmediato es clasificarnos a la ronda de 32”, detalló el futbolista.

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Influencia personal y legado internacional

Son sostuvo que el rol de las figuras extranjeras también resulta central para el desarrollo del fútbol en Estados Unidos (Reuters)

Son observa el auge del fútbol en Estados Unidos y el interés de los más jóvenes. “Me sorprendió ver a tantos niños y niñas en la escuela usando la camiseta de su jugador favorito. En Corea solo tienes fútbol o béisbol, pero aquí hay muchas posibilidades”, resaltó en la entrevista.

El crecimiento de la liga local y el rol de figuras extranjeras son, en su opinión, claves para consolidar el fútbol estadounidense. “Solo deben seguir el camino recorrido. No venirse abajo”, recomendó, y aprovechó para resaltar la influencia de Mauricio Pochettino en su formación: “Fue mi entrenador y alguien como un segundo padre, de quien aprendí mucho. Le deseo el mayor de los éxitos con el equipo de Estados Unidos. Si lo logran, el fútbol será aún más grande aquí”.

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Perspectivas sobre Tottenham Hotspur y vínculos con el pasado

Tras diez años en el Tottenham Hotspur, Son sigue de cerca la marcha del equipo desde el otro lado del mundo. El último año, según compartió el delantero con GQ, fue doloroso ver las dificultades del club sin su presencia tras la conquista de la Europa League.

Son vinculó el mal momento del Tottenham con su ausencia después de la conquista de la Europa League (REUTERS/Dylan Martinez)

“Cada semana era doloroso de ver, sobre todo porque el año anterior habíamos levantado un gran trofeo. Sentía que era mi culpa, como si hubiese huido y por eso les fuera mal”, confesó el jugador surcoreano.

El vínculo sentimental con el club permanece fuerte. “Sigo siendo un aficionado más desde el otro lado del mundo. Solo nos queda apoyarles a la distancia y animar con fuerza. Los amo, forman parte de mi corazón y les deseo lo mejor. Seguro que la próxima temporada será mejor”, concluyó Son Heung-Min en la conversación con GQ.