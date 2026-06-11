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Las 7 técnicas que recomendó un experto para desarrollar unos tríceps más grandes y fuertes

Las sugerencias, difundidas por Men’s Health, apuntan a perfeccionar la mecánica de ejecución y a potenciar la activación muscular sin incrementar de forma excesiva la carga de trabajo

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Vista de la espalda y el brazo derecho de un hombre musculoso con una camiseta negra, mostrando tríceps y venas marcadas en un gimnasio.
El entrenamiento de tríceps ocupa un lugar central en la hipertrofia porque aporta una parte clave del tamaño total del brazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de brazos voluminosos suele asociarse de forma inmediata al trabajo de bíceps, aunque en la práctica ese enfoque deja fuera a un grupo muscular clave para el tamaño total del brazo: el tríceps.

Su participación en los movimientos de empuje y su peso relativo en la masa del brazo lo convierten en un objetivo central dentro de cualquier rutina orientada a la hipertrofia.

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En ese contexto, el entrenador y fisioterapeuta Jeff Cavaliere, difundió una serie de ajustes técnicos destinados a mejorar la eficacia del entrenamiento de tríceps.

Las recomendaciones fueron presentadas en una sesión compartida con el neurocientífico Andrew Huberman en YouTube y difundidas por Men’s Health. El planteo se centra en optimizar la mecánica de los ejercicios y no en incrementar de forma indiscriminada la carga.

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Un trabajo muscular más preciso en el tren superior

El tríceps braquial está compuesto por tres porciones: cabeza larga, lateral y medial. Cada una responde de manera diferente según el ángulo del brazo, la posición del codo y el tipo de resistencia aplicada.

Hombre joven y atlético, sin camiseta, realiza ejercicios de dips en barras paralelas dentro de un gimnasio moderno y bien iluminado, con otras personas entrenando y pesas visibles al fondo.
El tríceps braquial tiene cabeza larga, lateral y medial, y su activación cambia según el ángulo del brazo, la posición del codo y el tipo de resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo esa lógica, Cavaliere propuso una serie de modificaciones orientadas a maximizar el estímulo sin comprometer la articulación del hombro ni reducir el rango de movimiento.

La propuesta no se enfoca en rutinas extensas ni en mayor volumen de entrenamiento, sino en pequeños cambios técnicos capaces de modificar la activación muscular.

1. Trabajo por encima de la cabeza para la cabeza larga

La primera recomendación apunta a ejercicios con el brazo elevado. La cabeza larga del tríceps cruza tanto la articulación del hombro como la del codo, por lo que responde mejor cuando el brazo se ubica por encima de la cabeza.

Las extensiones en esa posición generan un mayor estiramiento del tejido muscular y permiten un estímulo más específico sobre esa porción del tríceps, en comparación con movimientos realizados con el brazo pegado al torso.

2. Ajuste en extensiones tipo skull crushers

El segundo punto se centra en las extensiones acostado con barra o mancuernas. Cavaliere propone desplazar el recorrido del peso hacia una posición más posterior, detrás de la cabeza, en lugar de llevarlo hacia la frente.

Jeff Cavaliere está acostado en un banco inclinado, levantando una mancuerna sobre su cabeza, mientras un hombre barbudo lo mira de cerca en un gimnasio
En los skull crushers, llevar el peso detrás de la cabeza aumenta el estiramiento del tríceps y en banco inclinado reduce la tensión en el hombro (Captura de video: YouTube/@athleanx)

Este ajuste incrementa el rango de estiramiento del tríceps. La variante puede realizarse en banco inclinado, lo que reduce la tensión en la articulación del hombro y facilita la mecánica del movimiento.

3. Control de la posición de los codos

La tercera técnica enfatiza la estabilidad del codo durante el ejercicio. Permitir que los codos se abran en exceso reduce la eficiencia del movimiento y desplaza parte de la carga hacia los hombros.

Mantenerlos más cerca del cuerpo favorece una mayor flexión y extensión del codo, lo que mejora la activación del tríceps en cada repetición.

4. Ajuste de distancia en ejercicios con polea

El cuarto punto refiere a las extensiones en máquina o cable. La mayoría de los usuarios se posiciona demasiado cerca de la polea. Cavaliere recomendó dar un paso atrás para aumentar la tensión durante todo el recorrido. Este cambio incrementa la exigencia tanto en la fase inicial como en la final del movimiento, lo que obliga al tríceps a sostener mayor carga constante.

Un hombre vestido de negro realiza un ejercicio de tríceps en una máquina de cables al aire libre, mientras Jeff Cavaliere, con gafas y camiseta negra, lo observa
En los ejercicios de tríceps con polea, dar un paso atrás sostiene la tensión durante todo el recorrido y eleva la exigencia muscular (Captura de video: YouTube/@athleanx)

5. Cambio de enfoque en la ejecución

La quinta técnica introduce un ajuste conceptual. En lugar de pensar el ejercicio como un movimiento hacia abajo, el entrenador planteó interpretarlo como una extensión del codo hacia afuera.

Este cambio en la intención del gesto favorece la contracción del tríceps, especialmente en las cabezas medial y lateral, responsables directas de la extensión del codo.

6. Rotación externa en flexiones en banco

La sexta recomendación aborda las flexiones de tríceps en banco. Una alineación incorrecta de las manos puede generar estrés innecesario en los hombros.

fondo de triceps
El PJR pullover y la rotación externa de las manos en flexiones en banco refuerzan la contracción del tríceps y reducen el estrés en los hombros (Freepik)

La solución consiste en una ligera rotación externa de las manos. Esta posición mejora la alineación articular y reduce la tensión en la parte anterior del hombro, lo que permite un movimiento más fluido.

7. Trabajo en posición contraída

El último punto se centra en la fase final del movimiento. Más allá del estiramiento, Cavaliere incorpora la importancia de entrenar el tríceps en su posición acortada.

Para ello, utiliza variantes como el PJR pullover, un ejercicio híbrido que combina elementos de pullover con mancuernas y extensión de tríceps. Este movimiento enfatiza la contracción completa del músculo y refuerza la activación en la fase de cierre.

Las siete técnicas difundidas por Cavaliere y citadas por Men’s Health condensan un enfoque centrado en la biomecánica del movimiento, con especial atención a la posición del brazo, el control del codo y la distribución de la tensión.

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