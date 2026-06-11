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La estética honesta regresa a la cocina y un material inesperado se convierte en protagonista del diseño

Especialistas y fabricantes apuntan a su calidez visual, su estabilidad estructural y la facilidad para personalizar frentes con recortes y tiradores integrados, una combinación que impulsa soluciones duraderas en el hogar

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Ilustración en acuarela de una cocina con gabinetes de madera, encimera blanca, fregadero de granja, grifo dorado, ventanas, y estantes con cuencos y frutas.
El contrachapado gana protagonismo en cocinas por su estética natural y su enfoque sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las cocinas de contrachapado está transformando el diseño de interiores, impulsado por la preferencia de materiales sostenibles y auténticos con acabados atemporales.

Especialistas consultados por Homes & Gardens señalan que el contrachapado se ha posicionado como uno de los materiales predilectos para cocinas modernas y rústicas, debido a su versatilidad, accesibilidad y estética natural, adaptándose a distintos estilos y necesidades del hogar.

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La popularidad del contrachapado en cocinas modernas y rústicas ha crecido porque combina autenticidad, personalización y un coste menor en comparación con la madera maciza.

Cocina moderna con gabinetes de madera clara, encimera despejada, tajín, sartén y frutero con cítricos. Azulejos estampados en el suelo. Ventana a la izquierda.
El diseño de interiores impulsa espacios más honestos, con materiales que muestran sus capas y bordes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, la resistencia superior y la calidez visual que aporta lo convierten en una alternativa atractiva para quienes priorizan la sostenibilidad y la durabilidad sin sacrificar el diseño.

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El resurgimiento del contrachapado responde a una tendencia internacional hacia espacios más honestos y sencillos en el diseño de interiores. Gallagher Hannan, cofundadora de Boxco, opina que las personas prefieren “espacios más tranquilos y honestos con los materiales”, y destaca que el contrachapado representa este cambio hacia el diseño honesto.

Kath Dyer, de Plykea, resalta que este material es más que una moda temporal: “El contrachapado es más una filosofía de material, no una moda pasajera. Su resistencia y capacidad de envejecer bien lo hacen atemporal”, explicó al medio citado. Además, Joanna Lobato, directora en Made In Ply, sostiene que la honestidad del material, con bordes expuestos y capas visibles, es símbolo de autenticidad y calidez.

Ventajas prácticas y estéticas del contrachapado

Cocina moderna con gabinetes de madera clara y crema, encimera clara, fregadero negro, placa de inducción y hornos empotrados, vista frontal.
La versatilidad del contrachapado permite acabados al natural, teñidos, laminados y combinaciones con linóleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad es uno de los mayores atractivos del contrachapado, pues permite acabados naturales, teñidos, revestimientos de laminado o combinaciones con linóleo para aportar color y personalidad. Según el medio, el contrachapado sirve como “un lienzo neutro”, adecuado tanto para casas modernas como para apartamentos urbanos o residencias mediterráneas.

Su facilidad de personalización incluye recortes a medida y tiradores integrados, opciones que suelen ser costosas en la carpintería tradicional. Bart Kornata, fundador de PlyKitchen, describe este material como “un campo de juego para el diseñador”, permitiendo sofisticación y adaptación sin incrementar el coste.

La resistencia y estabilidad del contrachapado, superiores a las de la madera maciza o el MDF, aseguran durabilidad incluso en condiciones exigentes.

Cocina compacta. Gabinetes de madera, encimera y salpicadero de azulejos terracota. Fregadero, grifo y horno integrado visibles. Sofá blanco a la derecha.
La personalización a medida se vuelve más accesible con recortes precisos y tiradores integrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variedad de estilos: del minimalismo al rústico

El contrachapado se integra con éxito en estilos diversos. Se utiliza en cocinas minimalistas de líneas limpias y colores suaves, así como en ambientes rústicos o mediterráneos de residencias históricas o casas de campo.

Alan Drumm, cofundador de Uncommon Projects, destaca que este material es idóneo para aprovechar espacios irregulares, gracias a la fabricación digital.

Cocina moderna con gabinetes de madera clara, encimera de acero inoxidable, azulejos amarillos, fregadero y cafetera. Puerta de cristal a jardín.
La estructura laminada cruzada aporta estabilidad y reduce deformaciones frente a alternativas comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el contrachapado adecuado para la cocina

Seleccionar el material correcto es fundamental para la calidad y longevidad de la cocina. Expertos de Homes & Gardens recomiendan elegir siempre contrachapado de calidad para muebles, evitando los destinados a la construcción, ya que pueden contener vacíos internos indeseables.

El contrachapado de abedul báltico destaca por sus bordes refinados y mayor resistencia a golpes y arañazos.

Se aconseja buscar proveedores con certificación FSC y adhesivos sin formaldehído. Para añadir color, se recomienda el revestimiento de laminado en contrachapado de abedul, que proporciona acabados mate resistentes y una variada paleta cromática, manteniendo la honestidad del material.

Cocina moderna y espaciosa con gabinetes de madera clara, encimeras de concreto gris, paredes beige. Se ve una isla central con frutas, un florero, y electrodomésticos.
El contrachapado de calidad para muebles mejora el desempeño ante golpes y arañazos en el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado y mantenimiento del contrachapado

El contrachapado es apreciado tanto por su resistencia como por su sencilla conservación. Según el medio citado, gracias a su estructura laminada cruzada, presenta durabilidad superior y evita deformaciones que suelen afectar a la madera maciza.

Con un acabado apropiado y cuidados básicos, como limpiar derrames de inmediato y evitar productos abrasivos, la superficie mantiene su aspecto durante años.

Cocina con gabinetes de madera oscura, encimera y salpicadero de mármol. Incluye grifo de cobre, fregadero, horno, placa, granadas y jarrón con ramas.
El mantenimiento se simplifica con limpieza inmediata de derrames y la evitación de productos abrasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas de uso frecuente, como la encimera del fregadero o alrededor de la estufa, se recomienda aplicar una capa de aceite una vez al año. Si aparecen arañazos, es posible lijar y aceitar para renovar el acabado, una ventaja frente al MDF pintado.

Claves para integrar el contrachapado en el diseño de la cocina

La elección de herrajes es esencial para lograr una cocina de contrachapado funcional y estética. Los tiradores integrados o modelos empotrados refuerzan la imagen arquitectónica y resaltan las vetas y acabados naturales o laminados. Para quienes buscan un estilo clásico, los tiradores de latón sin lacar desarrollan una pátina que acentúa el paso del tiempo.

Vista frontal de una cocina con gabinetes de madera clara, encimera y salpicadero de mármol claro, y una estufa de gas de acero inoxidable con seis quemadores.
La mezcla de muebles cerrados y estanterías abiertas resalta la materialidad y define el carácter de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar muebles cerrados con estanterías abiertas permite destacar los bordes y capas del material. La integración de electrodomésticos de acero inoxidable armoniza con el concepto de materialidad honesta. Además, la mezcla de colores, detalles de marquetería y maderas teñidas posibilita ambientes únicos y personales.

Las cocinas de contrachapado destacan no solo por su funcionalidad, sino por la manera en que exhiben la singularidad del material mediante detalles constructivos visibles.

Esta característica, según Homes & Gardens, representa una nueva forma de sofisticación en la que la destreza y el diseño se reflejan en cada borde y capa del mobiliario.

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