La estética honesta regresa a la cocina y un material inesperado se convierte en protagonista del diseño

El contrachapado gana protagonismo en cocinas por su estética natural y su enfoque sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las cocinas de contrachapado está transformando el diseño de interiores, impulsado por la preferencia de materiales sostenibles y auténticos con acabados atemporales.

Especialistas consultados por Homes & Gardens señalan que el contrachapado se ha posicionado como uno de los materiales predilectos para cocinas modernas y rústicas, debido a su versatilidad, accesibilidad y estética natural, adaptándose a distintos estilos y necesidades del hogar.

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La popularidad del contrachapado en cocinas modernas y rústicas ha crecido porque combina autenticidad, personalización y un coste menor en comparación con la madera maciza.

El diseño de interiores impulsa espacios más honestos, con materiales que muestran sus capas y bordes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes, la resistencia superior y la calidez visual que aporta lo convierten en una alternativa atractiva para quienes priorizan la sostenibilidad y la durabilidad sin sacrificar el diseño.

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El resurgimiento del contrachapado responde a una tendencia internacional hacia espacios más honestos y sencillos en el diseño de interiores. Gallagher Hannan, cofundadora de Boxco, opina que las personas prefieren “espacios más tranquilos y honestos con los materiales”, y destaca que el contrachapado representa este cambio hacia el diseño honesto.

Kath Dyer, de Plykea, resalta que este material es más que una moda temporal: “El contrachapado es más una filosofía de material, no una moda pasajera. Su resistencia y capacidad de envejecer bien lo hacen atemporal”, explicó al medio citado. Además, Joanna Lobato, directora en Made In Ply, sostiene que la honestidad del material, con bordes expuestos y capas visibles, es símbolo de autenticidad y calidez.

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Ventajas prácticas y estéticas del contrachapado

La versatilidad del contrachapado permite acabados al natural, teñidos, laminados y combinaciones con linóleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad es uno de los mayores atractivos del contrachapado, pues permite acabados naturales, teñidos, revestimientos de laminado o combinaciones con linóleo para aportar color y personalidad. Según el medio, el contrachapado sirve como “un lienzo neutro”, adecuado tanto para casas modernas como para apartamentos urbanos o residencias mediterráneas.

Su facilidad de personalización incluye recortes a medida y tiradores integrados, opciones que suelen ser costosas en la carpintería tradicional. Bart Kornata, fundador de PlyKitchen, describe este material como “un campo de juego para el diseñador”, permitiendo sofisticación y adaptación sin incrementar el coste.

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La resistencia y estabilidad del contrachapado, superiores a las de la madera maciza o el MDF, aseguran durabilidad incluso en condiciones exigentes.

La personalización a medida se vuelve más accesible con recortes precisos y tiradores integrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variedad de estilos: del minimalismo al rústico

El contrachapado se integra con éxito en estilos diversos. Se utiliza en cocinas minimalistas de líneas limpias y colores suaves, así como en ambientes rústicos o mediterráneos de residencias históricas o casas de campo.

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Alan Drumm, cofundador de Uncommon Projects, destaca que este material es idóneo para aprovechar espacios irregulares, gracias a la fabricación digital.

La estructura laminada cruzada aporta estabilidad y reduce deformaciones frente a alternativas comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el contrachapado adecuado para la cocina

Seleccionar el material correcto es fundamental para la calidad y longevidad de la cocina. Expertos de Homes & Gardens recomiendan elegir siempre contrachapado de calidad para muebles, evitando los destinados a la construcción, ya que pueden contener vacíos internos indeseables.

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El contrachapado de abedul báltico destaca por sus bordes refinados y mayor resistencia a golpes y arañazos.

Se aconseja buscar proveedores con certificación FSC y adhesivos sin formaldehído. Para añadir color, se recomienda el revestimiento de laminado en contrachapado de abedul, que proporciona acabados mate resistentes y una variada paleta cromática, manteniendo la honestidad del material.

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El contrachapado de calidad para muebles mejora el desempeño ante golpes y arañazos en el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado y mantenimiento del contrachapado

El contrachapado es apreciado tanto por su resistencia como por su sencilla conservación. Según el medio citado, gracias a su estructura laminada cruzada, presenta durabilidad superior y evita deformaciones que suelen afectar a la madera maciza.

Con un acabado apropiado y cuidados básicos, como limpiar derrames de inmediato y evitar productos abrasivos, la superficie mantiene su aspecto durante años.

El mantenimiento se simplifica con limpieza inmediata de derrames y la evitación de productos abrasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas de uso frecuente, como la encimera del fregadero o alrededor de la estufa, se recomienda aplicar una capa de aceite una vez al año. Si aparecen arañazos, es posible lijar y aceitar para renovar el acabado, una ventaja frente al MDF pintado.

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Claves para integrar el contrachapado en el diseño de la cocina

La elección de herrajes es esencial para lograr una cocina de contrachapado funcional y estética. Los tiradores integrados o modelos empotrados refuerzan la imagen arquitectónica y resaltan las vetas y acabados naturales o laminados. Para quienes buscan un estilo clásico, los tiradores de latón sin lacar desarrollan una pátina que acentúa el paso del tiempo.

La mezcla de muebles cerrados y estanterías abiertas resalta la materialidad y define el carácter de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar muebles cerrados con estanterías abiertas permite destacar los bordes y capas del material. La integración de electrodomésticos de acero inoxidable armoniza con el concepto de materialidad honesta. Además, la mezcla de colores, detalles de marquetería y maderas teñidas posibilita ambientes únicos y personales.

Las cocinas de contrachapado destacan no solo por su funcionalidad, sino por la manera en que exhiben la singularidad del material mediante detalles constructivos visibles.

Esta característica, según Homes & Gardens, representa una nueva forma de sofisticación en la que la destreza y el diseño se reflejan en cada borde y capa del mobiliario.