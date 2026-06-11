“Es como todo Estados Unidos”: la alarmante cifra de trastornos de ansiedad en el mundo y un hábito clave para recuperar el bienestar, según Marina Mammoliti

LA FORMULA - MARINA MAMMOLITI - DECISIONES FÁCILES, VIDA DIFÍCIL

En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, la psicóloga y autora Marina Mammoliti reflexionó sobre la ansiedad como uno de los grandes problemas de salud mental de nuestro tiempo. Desde la mirada de la psicología junguiana, explicó conceptos como la integración de los opuestos y la sombra, y sostuvo que muchos de nuestros conflictos aparecen cuando nos identificamos demasiado con un extremo de nuestra personalidad. También analizó cómo las redes sociales, la comparación constante y la hiperexigencia mantienen activado nuestro sistema de alerta y alimentan los trastornos de ansiedad.

Además, la especialista habló sobre la relación entre ansiedad, falta de propósito y libertad de elección, y planteó que muchas personas experimentan vacío incluso cuando tienen todo lo que creían necesitar para ser felices. Reflexionó sobre el valor de aceptar el malestar como parte inevitable de una vida significativa, la importancia de tomar decisiones difíciles para crecer y el papel fundamental del sueño en el bienestar emocional. El episodio completo puede escucharse en Spotify y YouTube.

PUBLICIDAD

Marina es psicóloga, divulgadora y creadora de contenido especializada en salud mental, ansiedad y bienestar emocional. A través de sus redes sociales, conferencias y su libro Frená tu cabeza, se ha convertido en una de las voces más reconocidas de la divulgación psicológica en habla hispana. Su trabajo combina herramientas de distintas corrientes de la psicología, con una fuerte influencia de la psicología analítica de Carl Jung, para ayudar a las personas a comprender mejor sus emociones, gestionar la ansiedad y construir una vida con mayor sentido. Además, se destaca por acercar conceptos complejos de la psicología a un público amplio mediante un lenguaje claro, práctico y accesible.

Marina Mammoliti analiza la ansiedad como uno de los grandes desafíos de la salud mental en la actualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Te escuché decir que seguís la psicología junguiana y que uno de los ejes centrales de esa corriente es trabajar con los polos, o aspectos opuestos, que conviven en todas las personas. ¿Podrías profundizar en esa idea y explicar cómo se aborda en la práctica?

PUBLICIDAD

—La obra de Jung se basa en la ley de polaridad o de opuestos. Él lo que va a decir es que todos los fenómenos psíquicos y universales los podemos pensar en polos opuestos complementarios. El bien y el mal, el día, la noche, el caos y el orden. O sea, absolutamente todo nosotros podríamos pensarlo. No solo fenómeno psíquico sino también en la naturaleza está por detrás rigiendo la ley de la polaridad, de los opuestos complementarios. Eso es interesante porque además es como lo que me hizo apasionar por Jung. Tiene que ver con la idea de que, cuando alguien llega a terapia, lo primero que hago es identificar cuáles son sus problemáticas. En general, si las ubico en un eje de dos polos complementarios —por ejemplo, la ansiedad: exceso de ansiedad o de miedo, o ausencia de miedo—, es probable que la persona que consulta por ese motivo se encuentre muy cerca de alguno de esos extremos.

Cuanto más me acerco al polo, más problemática va a ser mi conducta en general, tanto por la carencia como por el exceso, para los dos lados. Y en algún punto la terapia junguiana se basa en ir caminando poco a poco hacia el centro, hacia el medio, que hacia la flexibilidad. Uno debería, como una balanza, poder ir haciendo uso, a veces un poco de más y a veces un poco de menos, de cada uno de los rasgos que nos componen. Y esta lógica de fondo la podemos aplicar a todo. El exceso de miedo nos va a paralizar, va a hacer que nos quedemos como sin perseguir quizás los grandes sueños que tengamos o lo que sea, o no nos va a permitir como arriesgarnos a cosas en las que quizás tenemos las herramientas para arriesgarnos. El exceso de ansiedad va a hacer que vivamos todo el tiempo apurados, rumiando una y un millón de veces todo lo que puede pasar y que yo me tengo que preparar para eso. O sea, va a ser una vida como muy torturada.

PUBLICIDAD

La carencia absoluta de un montón de cosas es un problema. La carencia absoluta de miedo es un problema, porque yo me voy a vivir arriesgando a cosas para las que quizás no estoy preparada, ¿no? Y me arriesgo, digo, tomo riesgos disfuncionales que no están buenos para mí. Entonces, siempre la terapia junguiana de lo que va a tratar es de hacer esto que se llama integración de los polos. Quizás lo has escuchado: la noción de sombra. Se habla mucho de la sombra. La sombra es un concepto junguiano que es interesante porque habla de esto de que, en los dos polos, tenemos la máscara; es decir, lo que mostramos hacia el afuera, los rasgos con los que nos identificamos. “Yo soy cariñosa y soy independiente”, por ejemplo.

Por opuesto complementario, ahí cada vez que yo me identifico con un rasgo, voy a mandar al rasgo opuesto a la sombra. Entonces, si yo me identifico con ser cariñosa, probablemente mande a mi mochilita de la sombra, para allá atrás, mi rasgo más frío o más distante. Si yo me identifico con ser muy independiente, voy a mandar a mi mochilita de la sombra la dependencia. Por eso decía que la terapia junguiana se trata de integrar los opuestos o caminar al centro. ¿Por qué? Porque hay veces que está buenísimo que yo sea completamente independiente. Si yo me paso hacia el polo de la independencia total, no voy a poder mostrar mi lado dependiente. “Che, a veces necesito que alguien me ayude, necesito pedir ayuda”.

PUBLICIDAD

Eso va a hacer la terapia junguiana: bueno, movámonos, no te identifiques en exceso solo con la independencia. Por ejemplo, digo esto para cualquier rasgo. Vamos a intentar movernos hacia el medio para que vos, a veces, puedas hacer uso de la dependencia también. Voy a sacar de mi sombra —podemos decirle como a todos los aspectos desconocidos para mí, si querés—, voy a sacar ese aspecto y traerlo al medio para poder pendular hacia el centro. La vida se trata de poder bailar o de poder hacer esa danza entre dos polos siempre. Hay veces que la vida me va a exigir que yo me mueva un poquito hacia la derecha, y tengo que poder entrenar la flexibilidad para hacer eso. Y hay veces que me va a exigir que agarre un poquito del otro rasgo que está del otro lado. La vida se trata de poder danzar en esa tensión de opuestos. Eso es lo que hacemos en terapia.

LA FORMULA - MARINA MAMMOLITI - QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

—¿Cuáles sentís que son los rasgos que ves más exacerbados para un lado o para el otro en esta sociedad y en estos tiempos?

—La ansiedad. En el eje de la ansiedad podemos meter adentro perfeccionismo, el hipercontrol, puesta de límites o no, muchas cosas que podemos como ir hablando. Pero pensemos en el eje de la ansiedad. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el problema de salud mental más grande que estamos enfrentando todos como especie humana son los trastornos de ansiedad. La OMS lo dice. De hecho, veía la otra vez la estadística, que es un 4,4 por ciento de la población global. Entonces me puse a buscar como cuántas personas son eso. Más o menos 350 millones de personas hoy tienen trastornos de ansiedad. Es como todo Estados Unidos teniendo trastornos de ansiedad. Es mucha gente.

PUBLICIDAD

Los trastornos de ansiedad, acá sí hablamos de una ansiedad desbordada en general. Podríamos hablar de un trastorno, otra vez en esto de las polaridades, por la carencia de ansiedad y podemos meternos ahí porque eso también es un problema, no sentir nada de ansiedad. Pero en general, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, es una ansiedad desbordada. Desbordada en su intensidad, es decir, siento demasiada ansiedad frente a situaciones que no requieren tanta ansiedad. Por ejemplo, subo un posteo y tiene pocos likes o mando un mensaje a alguien y no me responde enseguida. Esa situación no amenaza mi integridad, no me voy a morir, pero me dispara un ataque de pánico. Y la sensación es que me voy a morir. Ahí tenemos una intensidad demasiado alta para lo que la situación me exige.

No me voy a morir porque la persona no me responda un mensaje o no tenga 3.000 likes. Ese es uno de los factores que hacen al trastorno. La intensidad es demasiado alta. En segundo lugar, la frecuencia. Es decir, que yo lo sienta todos los días, muchas veces al día, por mucho tiempo, no es lo mismo que si yo siento tres veces al año una ansiedad muy intensa. Eso también nos va a marcar que hay un trastorno ahí o que está desbordada la ansiedad. Hoy por hoy las amenazas son simbólicas, son psicológicas y tienen la particularidad de que no tienen cierre, son constantes, porque vivimos en un mundo con redes sociales, en primer lugar. Nuestro cerebro sigue respondiendo como amenaza a los mismos miedos evolutivos de siempre. Por ejemplo, a no pertenecer. De la misma manera que antes a mí me disparaba la amenaza que mi manada no me acepte porque me iba a quedar sola y eso significaba la muerte, hoy por hoy, que yo no tenga tanta cantidad de likes como imagino o que no me vaya de viaje como tal influencer que yo vi en redes sociales, también me dispara esa misma alarma de amenaza. Teléfonos celulares de por medio, 24/7, mandando la señal todo el tiempo de la comparación, el no sos suficiente, no llegás, no sos suficiente... Siempre hay algo pasando allá afuera que es mil veces mejor que lo que tu vida te ofrece.

PUBLICIDAD

Es casi como si viviéramos en un mundo de microamenazas constantes que lo que hace es disparar nuestro sistema de alerta frente a esa amenaza todo el tiempo. Es como un motor que nunca se apaga. Por eso te traigo esto de que tiene la particularidad de que este mismo mecanismo antes funcionaba porque se prendía, me ayudaba a resolver y yo volvía a la cueva después de correr del oso. Sentía alivio y cerraba el ciclo ansioso. Hoy no lo cierro nunca. Siempre hay una nueva amenaza a la cual responder. Entonces, el mecanismo nunca se apaga. Y el mecanismo ansioso no está preparado para eso. En algún momento, si yo tengo el motor prendido meses, se funde. Está preparado para prenderse, llevarme a un lugar y apagarse.

La psicología junguiana propone integrar los opuestos de la personalidad para alcanzar mayor equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Hay un síntoma de época ligado a la falta de propósito. ¿Creés que existe una relación entre esa falta de propósito y la ansiedad?

—Sí. En la mayoría de los abordajes de la psicología —y también en mi libro, que se trata de la ansiedad— hago un recorrido por ocho estaciones que propongo que uno debería recorrer si quiere conocer muy bien su ansiedad: qué cosas se la disparan, cómo habla, cuáles son las manifestaciones que tiene en mi cuerpo, qué herramientas tengo que usar y cuáles no. Ahí incluyo como uno de los territorios donde se expresa la ansiedad el territorio de lo existencial. La mayoría de los abordajes, al menos que yo conocí en la facultad de Psicología, no abordan tanto la cuestión de lo existencial. Es decir, se aborda mucho la mente, el cuerpo, la conducta. Ahora sí, últimamente empezamos a tener muchos más abordajes, sobre todo con los abordajes cognitivo conductual de tercera ola. Se habla mucho del contexto y se analiza un montón. El ser humano es inseparable de su contexto. Y quizás lo que quedó como más relegado tiene que ver con lo existencial, que es algo que yo incluyo ahí. Me parece que todo tratamiento para la ansiedad va a quedar más bien incompleto si no habla de lo existencial.

PUBLICIDAD

Algo que pasa mucho es que una vez que ya trabajaste con tu cuerpo y tenés herramientas de regulación emocional y trabajaste con tu cabeza y ya sabés más o menos lidiar con tus pensamientos, trabajás con la conducta. Entonces, hablamos de que quizás dejaste de evitar el contexto, hiciste como una limpieza de tu contexto para que no todo te dispare ansiedad. Pero sigue quedando medio como una ansiedad de fondo, como un ruido de fondo que uno no termina de entender qué es. Me pasa un montón que llegan a consulta personas que lo tienen todo. Uno diría: “Tenés el checklist todo tildado de lo que deberías hacer para ser feliz”.

Las personas te lo dicen exactamente así: “Yo tengo todo, ¿por qué me siento mal? O ¿por qué me siento vacío? Tengo familia, un buen trabajo, casa, comida, que es un montón, o sea, es un gran privilegiado tener todo eso. Pero no tiene sentido mi vida”. Y hay un gran malestar. La sensación de vacío me va a traer malestar. Algo interesante es si yo estoy viviendo una vida que va en contra, a contracorriente de lo que yo quiero o es importante para mí, mi sistema nervioso lo va a interpretar como cortocircuito y va a generar tensión. Necesariamente es así. Por eso yo digo que todo tratamiento para la ansiedad tiene que poder meterse en el territorio de lo existencial.

PUBLICIDAD

Antes no era tan común en la vida cotidiana que todo el mundo lo trajera. Yo no imagino ni vi a mi abuelo diciendo: “Este trabajo que yo tengo, ¿me hace feliz? ¿Me nutre? La pareja que yo tengo, de verdad, ¿comparte mis valores? ¿Me nutre esta relación? En realidad, yo no quiero estar acá y me gustaría separarme. ¿Quiero tener hijos? ¿Tengo ganas de tenerlos? ¿De verdad tiene que ver con mi proyecto de vida? Quizás antes no estaban tan a mano estas preguntas. Hoy por hoy sí: todo el mundo se las hace. Llegan a consulta chicos muy chicos haciéndose estas preguntas. Hay algo de lo existencial que nos recorre todo el tiempo hoy por hoy: la pregunta por el sentido.

El perfeccionismo y el hipercontrol, rasgos asociados a la ansiedad, se han vuelto frecuentes en la vida moderna (Freepik)

—En los últimos años, muchas instituciones se debilitaron —el matrimonio, la maternidad, la religión e incluso la comunidad— y también cambió la relación que tenemos con ellas: antes había menos margen para cuestionarlas. En paralelo, una vida más mediada por el trabajo desde casa y con menos interacción cotidiana parece intensificar la sensación de soledad y multiplicar los interrogantes. ¿Cómo leés ese panorama?

—Totalmente. La libertad, como contrapartida, trae ansiedad: es algo que trabajaron un montón de filósofos a lo largo de la historia. Cuando yo tengo 2.000 millones de opciones y puedo ser lo que quiero ser, hacer lo que sea que quiero hacer, la libertad tiene un peso grande. Yo puedo vivir en Argentina, me puedo mudar a Japón, puedo ser madre o, en realidad, puedo nunca tener hijos y vivir viajando en una van recorriendo playas en Australia. Cuando yo tengo todas esas elecciones sobre la mesa, la libertad es hermosa, pero tiene esta contracara: genera mucha ansiedad, porque ahora soy yo la única responsable de tomar decisiones.

Yo tengo las dos opciones. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. No es gratis ser completamente libres y tener que tomar decisiones, porque cuando yo tomo una decisión, soy responsable de lo que sea que pase con mi vida. Y ahora soy yo el único autor y artífice de mi existencia. No tengo a nadie a quien culpar y eso tiene su peso. Porque además que yo elija algo instantáneamente hace que yo deselija otras cosas. Tengo que poder renunciar a muchas otras cosas que quizás también las quería. Pero eligiendo esta vida no puedo elegir todas las demás. Esa renuncia no es fácil y también nos genera malestar. Cuando venía del afuera, el mandato es como: “Y bueno, no me queda otra”. Y si no soy feliz, tengo a quien culpar. “Mis papás me dijeron que estudie esto” y me puedo rebelar contra mi papá que me dijo que estudie eso. Cuando soy yo la que elijo, bueno, elegiste.

Mammoliti destaca la importancia de aceptar el malestar como parte inevitable de una vida significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

—A veces, aquello que nos hace bien también despierta miedo, inseguridad o malestar. Además, solemos ser poco precisos al anticipar qué nos va a hacer felices: hay cosas que solo se comprenden cuando nos animamos a dar el paso y atravesar la experiencia. ¿Cómo se trabaja esa tensión entre deseo y temor?

—Exacto. También tenemos esta idea de que la felicidad es únicamente placentera, es solo sentir mucho placer y mucha calma. Y ahí es interesante pensar que el bienestar está compuesto de todos los colores, si querés. Si yo pienso que en el camino al bienestar lo único que tengo que sentir es alegría o es bienestar, probablemente haya un montón de cosas que sean valiosas para mí, que nunca las alcance. ¿Por qué? Porque las cosas más valiosas de la vida implican sufrimiento y malestar. Tener un hijo, si es muy valioso para alguien, implica un montón de malestar. Animarte a exponer o a hablar frente a grandes audiencias, probablemente al principio implicó ciertos malestares. Una relación con otra persona implica vulnerabilizarte, implica la posibilidad de perderlo.

Hay un montón de riesgos en lo importante, en lo que es valioso de verdad. Para mí, si hay algo que es importante decir es que definitivamente una vida valiosa no es una vida en la que yo nunca siento malestar, sino es una vida que vale la pena vivirla porque hay algo que es importante para mí. Si yo todo el tiempo estoy buscando vivir feliz y alegre, además estoy negando la esencia de la vida. No existe el verano eterno. Yo no me puedo enojar porque en invierno nieva o hace frío. La vida se compone de todos esos climas. Para nuestras emociones es igual. La vida es una sucesión de miles de emociones diferentes. Es un poco la ilusión de que la felicidad es puro placer. Yo creo que está bueno pensar que la felicidad está en las pequeñas cosas al fin y al cabo. Si no nos vamos a pasar además la vida esperando y a cargar de expectativas los grandes logros que después probablemente nos terminen frustrando. Porque como decimos, la vida es mucho menos espectacular que nuestras grandes fantasías. Fuera de cámara me dijiste que te gustó este video de decisiones fáciles, vida difícil o vida fácil, decisiones difíciles.

Esa frase de “decisiones fáciles, vida difícil”, me trae a pensar un poco. Si yo voy tomando todas decisiones fáciles y voy esquivando el malestar por la vida, probablemente no voy a haber desarrollado las herramientas necesarias para sobreponerme a lo que sea difícil. Por eso es como que me va a ser la vida difícil, porque es como que voy huyendo de las situaciones que me generan malestar, nunca aprendo a resolver esas situaciones y la vida me va casi como encerrando, ¿eh? Me va como sacando decisiones fáciles a futuro y probablemente va a llegar un momento en el que ya no quedan caminos fáciles. Lo único que pase es que tenga que tomar, ahora sí, alguna decisión muy difícil. Muy probablemente. Tenemos esta idea de que siempre podríamos tomar las decisiones fáciles y eso no tiene ningún costo, cuando en realidad sí lo tiene y es altísimo.

La felicidad, según Mammoliti, no implica la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de afrontar experiencias difíciles (Imagen Ilustrativa Infobae)

- ¿Qué te sirve de apoyo cuando enfrentás algo que te da miedo?

—Esto que vos hacés, a mí me funciona. Me lo repito y tengo toda mi rutinita para hacer antes de algo que me pone muy nerviosa. Una de esas cosas es acordarme de la Marina de hace unos años, que otra cosa más chiquita le generaba muchos nervios y mucha ansiedad. Pero otra cosa que me funciona siempre es hacerme una pregunta. Eso que estoy por hacer, eso que hay ahí atrás de pararme frente a 500 personas y estoy pasándola mal dos días antes, ¿es importante para mí? ¿Es importante hacer eso? ¿Por qué es valioso para mí? Si la respuesta es un sí y atrás de todo ese malestar hay algo que es valioso para vos, vas aceptando que no la voy a pasar bien. Aceptándolo. Yo creo que tiene más que ver con eso.

Sí tengo muchas herramientas para bajar el nivel de activación, pero lo primero que me sale decir es aceptación. Es aceptar que eso me va a poner muy nerviosa. Y yo ya conozco en mí cómo se siente la ansiedad. A mí también me pone muy ansiosa las situaciones en las que tengo que hablar frente a mucha gente, yo sola en un escenario, por ejemplo. Yo ya sé que me va a latir muy fuerte el corazón. Entonces, una vez que llega esa sensación, digo: “Ah, okey, es la ansiedad, es la adrenalina actuando en mi cuerpo”. Yo ya sé que voy a sudar, ya sé que me van a temblar las manos. Aceptación. Porque lo que está ahí atrás es valioso para mí. Y sé que voy a salir de acá y voy a decir: “Bien. ¡Qué bueno que lo hiciste! ¡Qué bueno que te animaste!”. Pero creo que tiene que ver con conectar con esa pregunta, lo que hay ahí atrás de lo que estoy por hacer.

Hay una pregunta que yo uso en terapia que se llama la pregunta del milagro y es una pregunta muy característica en psicología. Entonces, vos le preguntás a la persona: “Si mañana te despertaras y de repente todos los problemas que tenés hoy no están, desaparecieron, ¿cómo se vería tu vida? ¿Cómo sería tu vida?”. Si una persona viene porque se quiere separar, yo le preguntaría eso: “A ver, cerremos los ojos. ¿Cómo es tu vida sin esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Qué hacés? ¿Quién sos? ¿Qué rutinas tenés? ¿Cómo estás de ánimo?”. Probablemente, si cierro los ojos un segundo y vuelvo a traer como mi idea en la cabeza, en cuanto a lo vincular o cualquier cosa de la decisión que estoy a punto de tomar, probablemente sepa cuáles son los beneficios o las dificultades de quedarme o irme. El tema está para mí en qué costo estoy dispuesto a pagar para tener ese beneficio. Y ahí la respuesta es muy personal. Y también la verdad es que uno puede decir: “Bueno, mirá, yo sé cuáles son todos los beneficios de separarme, pero no puedo hacerlo ahora”. Y también está bien. Pero sí sé que no quiero estar más acá. Entonces, voy a ver de qué manera empiezo a dar los pasitos en mi vida para separarme a futuro.

También es muy válido. Es muy humano intentar evitar el malestar. Porque probablemente si yo tengo muy clara la decisión, o quizás no, pero cierro los ojos un segundo, conecto con la decisión que quiero tomar y entiendo cuáles son los pro y los contra. Lo entiendo quizás racionalmente o hasta ni siquiera eso te digo, simplemente lo siento. Hay algo de lo intuitivo que no tiene que ver con lo lógico racional. Probablemente, si no tomo la decisión de ir atrás de ese beneficio, te diría que estoy pensando en ejemplos, pero la mayoría de los casos para mí debe tener que ver con que quiero evitar el malestar. No me animo, no tengo ganas, no tengo la energía, no le veo el beneficio o no es tan alto el beneficio como para pagar el costo de atravesar el malestar. Pero en general, la mayoría de las veces que nos quedamos en lugares donde no queremos estar, tiene que ver con eso, con que no, no nos animamos a pagar el costo, le tenemos terror al malestar, a sentirnos mal. Queremos salir de ahí cuanto antes.

El miedo al malestar puede llevar a tomar decisiones fáciles que, a largo plazo, restringen el crecimiento personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Quisiera detenerme en tu libro “Frená tu cabeza”. ¿Qué te gustaría que se lleve la persona que lo lea?

—En primer lugar, creo que me encantaría que sienta mucho alivio, que se entienda, que ese libro sea como la primera puerta no solamente para las personas que reconocen que tienen un montón de ansiedad. Yo creo que es un libro que le puede venir bien a cualquier persona que vive en el siglo XXI porque nos ayuda mucho a entender cómo está cada uno de los territorios de nuestra vida, qué tan alcanzado está por la ansiedad en este caso y qué podemos ir haciendo para vivir más en calma, sin el sistema nervioso tan hiperactivado todo el tiempo.

Me encantaría que encuentren alivio y también que sea como una puerta de autoexploración para entender un poco cómo te hablas, cómo está tu autodiálogo. En cada uno de los territorios de la mente hablo mucho de cómo funcionan nuestros pensamientos y cómo el autodiálogo tiene impacto en qué tan bien o mal la pasamos en la vida. Pero eso que sea como una primera puerta al menos que uno abre para entenderse para entender muy a fondo sus propios mecanismos.

—Y te voy a despedir con la última pregunta que les hago a todos, que en realidad es una invitación a que nos dejes algo para compartir. Puede ser una idea sobre la que hayas estado reflexionando, una frase, un consejo o cualquier cosa que sientas que vale la pena dejar como cierre de esta conversación.

—Primero es importante decir que vivimos en un mundo muy ansiógeno hoy por hoy y dejaría como recomendación no ser actores pasivos. Agarremos nuestra rutina y animémonos a incorporar cositas que nos calmen, que nos conecten con el estar más pausados, que de verdad nos saquen de este ruido mental al que nos somete todo el tiempo el mundo en el que vivimos, que nos genera mucha amenaza. Y ahí estoy hace unas dos o tres semanas más o menos escuchando todo el día una playlist de un pianista coreano que me encanta. Lo voy a dejar como recomendación porque a mí al menos, o capaz a muchas personas también, relaja y calma mucho el sistema nervioso. Se llama Yiruma. Otra buena recomendación que se me ocurre: estoy leyendo un libro que me apasiona, me parece increíble y súper valioso para estos tiempos que corren, que se llama Por qué dormimos, de Matt Walker. Es un neurocientífico e investigador del sueño. Yo estoy bastante metida en todo lo que tiene que ver con el sueño y todos los beneficios que trae, y es un libro que se mete muy a fondo.

A mí, por ejemplo, me hizo cambiar muchas de las rutinas de la mañana y de la noche que tengo en relación al sueño las cambié por completo desde que leí ese libro por primera vez. Ahora lo estoy leyendo por segunda vez y le vuelvo a encontrar como muchas cosas, así que recomendado. Me llamó la atención la cantidad de beneficios que tiene dormir y lo terrible que es no darle al cuerpo una buena noche de sueño. Esa frase tan conocida de “ya voy a dormir cuando esté en la tumba” o “yo duermo cuatro o cinco horitas, pero funciono bien”.

Lo que él dice es: “El sueño es la medicina que todos los médicos deberían recomendar a todas las personas, porque la cantidad de beneficios que tiene el dormir de siete a nueve horas no lo puede dar ningún medicamento que conozcamos hoy”. O sea, tiene una potencia para mejorar nuestro sistema inmunológico, procesar las emociones del día a día. Imaginate, que el momento del sueño REM, que es cuando soñamos, es el único momento en el día que el cerebro no tiene noradrenalina funcionando. Es decir, es el único momento en el que no tenemos la molécula que dispara el estrés activa. Eso nos permite agarrar todas las emociones que tuvimos durante el día y digerirlas, procesarlas, guardarlas, descartar algunas, mantener otras más a la mano. Nos ayuda a conectar ideas que parecía que estaban completamente desconectadas.

Incluso ahora se está empezando a estudiar un montón que el sueño, el sueño REM, ayuda en el procesamiento de memorias traumáticas. Entonces, empieza a haber como una serie de estudios alrededor del sueño que de verdad lo que trae es la gran medicina del siglo XXI que no podemos dejar pasar. Es como el mejor bálsamo para acercarnos al bienestar, tiene que ver con permitirnos esas siete a nueve horas de sueño todas las noches. Él decía también en el libro que si tuviera que dejar un solo tip para mejorar el sueño de las personas, es que siempre nos acostemos y nos despertemos a la misma hora. Tiene una mega explicación que no nos vamos a meter ahí, pero lo podemos dejar como recomendación.