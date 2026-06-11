5 elementos imprescindibles para cualquier terraza, sin importar el tamaño

Priorizar el uso real del espacio ayuda a evitar compras por tendencia y a sostener el bienestar todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optimizar la decoración de terrazas pequeñas es una prioridad, sin importar la estación del año, pero no siempre resulta necesario renovar todo el mobiliario para conseguirlo. La diseñadora y directora creativa Alejandra Gandía-Blasco comparte para Elle Decor estrategias sencillas que ayudan a aprovechar mejor cada espacio y crear exteriores acogedores y funcionales.

Estas soluciones permiten personalizar cualquier terraza para lograr bienestar durante todo el año, sin grandes inversiones ni renovaciones completas.

Para la experta, adaptar el mobiliario a las distintas estaciones y necesidades es fundamental. Recomienda no dejarse llevar por las tendencias, sino seleccionar objetos que acompañen el día a día y se ajusten al uso real del espacio exterior.

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La mesa auxiliar aporta funcionalidad sin recargar balcones de pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que lo importante es aprender a sentirte bien con los objetos con los que convives, en este caso, según el uso y el tipo de espacio al aire libre que se quiera crear”, afirmó Gandía-Blasco, según recogió el medio citado.

Observar el entorno antes de decidirse por sillas, mesas o complementos es otro de los consejos de la diseñadora. Si el balcón o terraza cuenta con buenas vistas, un sofá modular de buen tamaño permite disfrutar de momentos de descanso y contemplación.

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En espacios más reducidos, una mesa auxiliar puede aportar funcionalidad sin sobrecargar el ambiente. Los pufs ayudan a crear un ambiente desenfadado ideal para reuniones improvisadas.

Los muebles plegables optimizan terrazas pequeñas y facilitan cambios rápidos de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir texturas y colores que transmitan calma o alegría es una decisión personal, influida por el clima y los hábitos de quienes utilizan el espacio, detalló Gandía-Blasco al medio.

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Muebles esenciales para terrazas pequeñas

Entre los elementos imprescindibles, la diseñadora destaca la silla plegable y la mesa auxiliar. “En terrazas o pequeños balcones, las mesas y las sillas plegables son imprescindibles para disfrutar de un desayuno al sol o de veladas especiales”, subrayó en declaraciones recogidas por Elle Decor.

La elección de colores y texturas define una atmósfera de calma o energía según hábitos y clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun en balcones urbanos mínimos, aconseja disponer de un par de sillas plegables y una mesa pequeña. Añadir maceteros con plantas y árboles de tamaño medio basta para transformar el ambiente sin saturarlo.

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Si el espacio lo permite, un sofá modular de tres plazas –o combinaciones similares– ofrece comodidad y flexibilidad.

El puf aporta informalidad y resulta útil en visitas espontáneas. Por su parte, la reposera y el columpio de dos plazas resaltan en porches cubiertos o terrazas con cerramiento, aptos para adultos y niños por igual. En espacios junto a la piscina, Gandía-Blasco recomienda elegir una tumbona semisumergible acompañada de mesa auxiliar y una sombrilla textil, soluciones que seguirán en tendencia en 2025.

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Ideas para personalizar y decorar espacios exteriores

Un sofá modular permite descansar y aprovechar vistas cuando el espacio lo admite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización empieza con la selección de colores, materiales y elementos naturales. Gandía-Blasco anima a buscar nuevas combinaciones y a priorizar lo que genere una mayor sensación de bienestar. “Hay que optar por los colores y texturas que más buen rollo den”, sugirió la diseñadora al medio citado.

Las plantas de maceta, tanto medianas como grandes, ayudan a transformar balcones y patios urbanos al potenciar el contacto visual con la naturaleza. Almohadas y alfombras textiles suavizan el ambiente y facilitan la transición del interior al exterior, garantizando comodidad. Gandía-Blasco insiste en que el mobiliario debe responder a necesidades reales más que a modas temporales.

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Cómo crear sombra y ampliar la terraza

Plantas en maceta medianas y grandes refuerzan el vínculo visual con la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para protegerse del sol, la diseñadora recomienda soluciones sencillas y asequibles. Las pérgolas y los toldos permiten prolongar el uso de la terraza más allá del verano, ampliando las áreas de descanso y reunión según el medio.

La sombrilla, por su parte, es básica para resguardar del sol sin perder flexibilidad en la disposición de los muebles. Con estos recursos se consigue aprovechar terrazas y jardines durante distintas épocas del año, incluso cuando el clima presenta condiciones variables.

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Descansar en una zona sombreada del exterior aporta relajación y bienestar, remarca Gandía-Blasco a Elle Decor. Disfrutar de un momento de calma en la terraza puede contribuir directamente a mejorar la calidad de vida en entornos urbanos.