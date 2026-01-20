Receta de ceviche de berenjena, rápida y fácil

El ceviche nació como un método de conservación del pescado y se volvió un ícono de la cocina latinoamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ceviche es una de esas recetas que despiertan debate y pasión en toda Sudamérica. Su origen en el Perú y otros países del Pacífico ha convertido este plato en una tradición. Esta comida nació como una forma ingeniosa de conservar pescado fresco usando el ácido del jugo de limón o lima, sumado a sal y ají. El resultado es una cocción “en frío”, que mantiene la textura y el sabor del pescado, y le da ese característico toque fresco y ácido.

Con el tiempo, fue adoptando distintas versiones según la región. En Perú, suele llevar pescado blanco, cebolla morada, cilantro y ají. En Ecuador, es común sumarle tomate y hasta maní. En México, se lo prepara con camarones y palta. En Argentina, aunque la versión clásica con pescado se encuentra en restaurantes de cocina latinoamericana, se popularizaron los ceviches vegetarianos y veganos, como el de berenjena, que aprovechan el mismo método de marinado ácido para lograr frescura y sabor, pero sin utilizar pescado ni mariscos.

Tradicionalmente, es un plato ideal para los días calurosos, como entrada o principal liviano. En la costa peruana, muchas familias lo preparan los domingos al mediodía, acompañado de batatas, choclo y una buena charla. En la Argentina, junto con sus variantes vegetales, se disfruta en reuniones y como opción refrescante para almuerzos y cenas de verano. Siempre se sirve frío y recién marinado, para que los ingredientes conserven su textura y el sabor siga vibrante.

Receta de ceviche de berenjena

El ceviche de berenjena es una preparación en la que la berenjena, previamente cocida, se marina con jugo de limón, cebolla morada, morrón, ajo y hierbas frescas. El resultado es un plato colorido, ácido, crocante y muy fragante. No lleva pescado ni carnes, y se prepara rápido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos (hervido rápido de la berenjena)

Ingredientes

2 berenjenas medianas

1 cebolla morada chica

1 morrón rojo o amarillo

2 dientes de ajo

Jugo de 2 limones

2 cucharadas de vinagre de alcohol o manzana

3 cucharadas de aceite de oliva

1 puñado de perejil fresco

Sal y pimienta a gusto

Ají molido (opcional, para un toque picante)

Cómo hacer ceviche de berenjena, paso a paso

Pelar las berenjenas y cortarlas en cubos de 1 cm. Colocar los cubos en un bol con abundante sal gruesa y dejar reposar 20 minutos para quitar el amargor. Enjuagar y hervir las berenjenas en agua con un chorrito de vinagre por 5 a 7 minutos. Retirar apenas estén tiernas, colar y dejar enfriar. Mientras, picar en cubitos la cebolla y el morrón. Picar el ajo bien chiquito. En un bol grande, mezclar las berenjenas ya frías con la cebolla, el morrón y el ajo. Agregar el jugo de limón, el vinagre, el aceite de oliva, sal, pimienta y el perejil picado. Mezclar bien y corregir acidez y sal (el limón es clave, debe sentirse fuerte). Llevar a la heladera al menos 15 minutos antes de servir, para que los sabores se integren. Servir frío, con ají molido si gusta y siempre con pan fresco como acompañamiento.

Desde su origen en el Perú, el plato fue transformando su esencia conforme al país donde se cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 70 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 8 gr

Proteínas: 1 gr

Los datos revelados son estimaciones y cada valor nutricional preciso depende de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la heladera hasta 3 días en recipiente bien cerrado. No se recomienda freezar, ya que la textura pierde frescura.