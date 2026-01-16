Tendencias

Seis recetas de ensaladas ideales para llevar a la playa este verano

Buscar alternativas livianas y refrescantes es clave para aprovechar los días al aire libre

Las ensaladas frescas son la opción ideal para quienes buscan comidas ligeras y nutritivas durante los días de playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano impulsa la búsqueda de comidas que sean fáciles de transportar, nutritivas y que ayuden a lidiar con las altas temperaturas. Las ensaladas frescas se convierten en la alternativa ideal para disfrutar al aire libre, en especial cuando el destino es la playa.

A continuación, seis recetas originales, pensadas para conservar sabor y textura, y facilitar la organización previa a una jornada junto al mar.

Ensalada de quinoa con vegetales y queso

El verano motiva a elegir recetas fáciles de transportar y que mantengan su sabor y textura (Timolina)

Quinoa es un grano que aporta proteínas y fibra. Su capacidad para absorber sabores lo convierte en un ingrediente versátil para platos fríos.

Ingredientes

  • 1 taza de quinoa cocida y fría
  • 10 tomates cherry cortados por la mitad
  • 1/2 pepino cortado en cubos pequeños
  • 1/4 de cebolla morada en láminas finas
  • 1/4 de taza de aceitunas negras sin carozo
  • 1/4 de taza de queso feta cortado en cubos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación

  1. Preparar la quinoa y colocarla en un bol grande.
  2. Incorporar los tomates, el pepino y la cebolla.
  3. Añadir las aceitunas y el queso feta.
  4. Verter el aceite de oliva y el jugo de limón.
  5. Mover bien hasta integrar todos los sabores.
  6. Guardar en un recipiente hermético y mantener en frío.

Ensalada de pollo, manzana verde y apio

El pollo y la manzana verde convierten una ensalada en una alternativa saciante y refrescante para la playa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pollo cocido y manzana verde forman una combinación refrescante y saciante, ideal para quienes buscan proteína animal en un plato liviano.

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo cocida y cortada en cubos
  • 1 manzana verde cortada en cubos pequeños
  • 2 tallos de apio cortados finos
  • 2 cucharadas de mayonesa ligera
  • 1 cucharada de yogur natural
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Preparar el pollo, la manzana y el apio en un bol grande.
  2. Añadir la mayonesa, el yogur y el jugo de limón.
  3. Mover hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
  4. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Guardar en un envase hermético y conservar en frío.

Ensalada de garbanzos, atún y tomate

Los garbanzos permiten crear platos energéticos y completos que se conservan bien en frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El garbanzo es una legumbre que se mantiene firme en preparaciones frías. Junto con atún y tomate, proporciona una opción completa y energética.

Ingredientes

  • 1 lata de garbanzos cocidos, enjuagados y escurridos
  • 1 lata de atún al natural, escurrido
  • 1 tomate grande cortado en cubos
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Preparar los garbanzos y el atún en un bol amplio.
  2. Incorporar el tomate y el perejil picado.
  3. Añadir el aceite de oliva y el jugo de limón.
  4. Mover hasta lograr una mezcla uniforme.
  5. Condimentar con sal y pimienta.
  6. Guardar en frío dentro de un recipiente cerrado.

Ensalada de pasta fría con verduras y pesto

El pesto y las verduras frescas transforman la pasta fría en una receta veraniega versátil y sabrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta fría es una base versátil para ensaladas veraniegas. El pesto y las verduras frescas realzan su sabor y la hacen fácil de transportar.

Ingredientes

  • 200 gramos de pasta corta cocida y fría
  • 1/2 zucchini cortado en rodajas finas
  • 1/2 pimiento rojo cortado en tiras
  • 1 zanahoria rallada
  • 3 cucharadas de pesto
  • 1 cucharada de almendras fileteadas

Preparación

  1. Preparar la pasta y colocarla en un bol grande.
  2. Añadir el zucchini, el pimiento y la zanahoria.
  3. Incorporar el pesto y mover hasta cubrir toda la preparación.
  4. Espolvorear las almendras fileteadas sobre la ensalada.
  5. Guardar en frío para conservar la textura.

Ensalada de sandía, queso fresco y menta

La sandía, el queso fresco y la menta logran una ensalada dulce y salada perfecta para combatir el calor (Freepik)

La sandía es una fruta hidratante que aporta frescura a cualquier plato. Combinada con queso fresco y menta, genera una ensalada dulce y salada muy atractiva.

Ingredientes

  • 2 tazas de sandía cortada en cubos
  • 100 gramos de queso fresco cortado en dados
  • 1 puñado de hojas de menta fresca
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Preparar la sandía y el queso en un bol.
  2. Añadir la menta picada.
  3. Verter el aceite de oliva y agregar la sal y la pimienta.
  4. Mover con suavidad para integrar todos los ingredientes.
  5. Guardar en frío en un recipiente cerrado.

Ensalada de arroz integral, mango y palta

El arroz integral con mango y palta suma fibra, energía y un toque tropical a los menús de verano (Imagen ilustrativa de Infobae)

El arroz integral aporta fibra y energía. El mango y la palta suman frescura y suavidad, con un perfil tropical.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz integral cocido y frío
  • 1 mango maduro cortado en cubos
  • 1 palta cortada en cubos
  • 1/2 cebolla morada cortada en tiras finas
  • 2 cucharadas de cilantro picado
  • Jugo de 1 lima
  • Sal

Preparación

  1. Preparar el arroz integral en un bol grande.
  2. Añadir el mango, la palta y la cebolla morada.
  3. Incorporar el cilantro y el jugo de lima.
  4. Mover suavemente para evitar que la palta se deshaga.
  5. Condimentar con sal.
  6. Guardar en frío hasta el momento de servir.

