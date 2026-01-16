Seis recetas de ensaladas ideales para llevar a la playa este verano

El verano impulsa la búsqueda de comidas que sean fáciles de transportar, nutritivas y que ayuden a lidiar con las altas temperaturas. Las ensaladas frescas se convierten en la alternativa ideal para disfrutar al aire libre, en especial cuando el destino es la playa.
A continuación, seis recetas originales, pensadas para conservar sabor y textura, y facilitar la organización previa a una jornada junto al mar.
Ensalada de quinoa con vegetales y queso
Quinoa es un grano que aporta proteínas y fibra. Su capacidad para absorber sabores lo convierte en un ingrediente versátil para platos fríos.
Ingredientes
- 1 taza de quinoa cocida y fría
- 10 tomates cherry cortados por la mitad
- 1/2 pepino cortado en cubos pequeños
- 1/4 de cebolla morada en láminas finas
- 1/4 de taza de aceitunas negras sin carozo
- 1/4 de taza de queso feta cortado en cubos
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta a gusto
Preparación
- Preparar la quinoa y colocarla en un bol grande.
- Incorporar los tomates, el pepino y la cebolla.
- Añadir las aceitunas y el queso feta.
- Verter el aceite de oliva y el jugo de limón.
- Mover bien hasta integrar todos los sabores.
- Guardar en un recipiente hermético y mantener en frío.
Ensalada de pollo, manzana verde y apio
Pollo cocido y manzana verde forman una combinación refrescante y saciante, ideal para quienes buscan proteína animal en un plato liviano.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo cocida y cortada en cubos
- 1 manzana verde cortada en cubos pequeños
- 2 tallos de apio cortados finos
- 2 cucharadas de mayonesa ligera
- 1 cucharada de yogur natural
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta
Preparación
- Preparar el pollo, la manzana y el apio en un bol grande.
- Añadir la mayonesa, el yogur y el jugo de limón.
- Mover hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Guardar en un envase hermético y conservar en frío.
Ensalada de garbanzos, atún y tomate
El garbanzo es una legumbre que se mantiene firme en preparaciones frías. Junto con atún y tomate, proporciona una opción completa y energética.
Ingredientes
- 1 lata de garbanzos cocidos, enjuagados y escurridos
- 1 lata de atún al natural, escurrido
- 1 tomate grande cortado en cubos
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Jugo de 1/2 limón
- Sal y pimienta
Preparación
- Preparar los garbanzos y el atún en un bol amplio.
- Incorporar el tomate y el perejil picado.
- Añadir el aceite de oliva y el jugo de limón.
- Mover hasta lograr una mezcla uniforme.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Guardar en frío dentro de un recipiente cerrado.
Ensalada de pasta fría con verduras y pesto
La pasta fría es una base versátil para ensaladas veraniegas. El pesto y las verduras frescas realzan su sabor y la hacen fácil de transportar.
Ingredientes
- 200 gramos de pasta corta cocida y fría
- 1/2 zucchini cortado en rodajas finas
- 1/2 pimiento rojo cortado en tiras
- 1 zanahoria rallada
- 3 cucharadas de pesto
- 1 cucharada de almendras fileteadas
Preparación
- Preparar la pasta y colocarla en un bol grande.
- Añadir el zucchini, el pimiento y la zanahoria.
- Incorporar el pesto y mover hasta cubrir toda la preparación.
- Espolvorear las almendras fileteadas sobre la ensalada.
- Guardar en frío para conservar la textura.
Ensalada de sandía, queso fresco y menta
La sandía es una fruta hidratante que aporta frescura a cualquier plato. Combinada con queso fresco y menta, genera una ensalada dulce y salada muy atractiva.
Ingredientes
- 2 tazas de sandía cortada en cubos
- 100 gramos de queso fresco cortado en dados
- 1 puñado de hojas de menta fresca
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación
- Preparar la sandía y el queso en un bol.
- Añadir la menta picada.
- Verter el aceite de oliva y agregar la sal y la pimienta.
- Mover con suavidad para integrar todos los ingredientes.
- Guardar en frío en un recipiente cerrado.
Ensalada de arroz integral, mango y palta
El arroz integral aporta fibra y energía. El mango y la palta suman frescura y suavidad, con un perfil tropical.
Ingredientes
- 1 taza de arroz integral cocido y frío
- 1 mango maduro cortado en cubos
- 1 palta cortada en cubos
- 1/2 cebolla morada cortada en tiras finas
- 2 cucharadas de cilantro picado
- Jugo de 1 lima
- Sal
Preparación
- Preparar el arroz integral en un bol grande.
- Añadir el mango, la palta y la cebolla morada.
- Incorporar el cilantro y el jugo de lima.
- Mover suavemente para evitar que la palta se deshaga.
- Condimentar con sal.
- Guardar en frío hasta el momento de servir.