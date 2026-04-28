Política

Diego Guelar habló del reclamo argentino sobre Malvinas: “Tenemos que tener una política sin tiempos, a los que se apuraron no les fue bien”

El ex embajador analizó la posible revisión del apoyo del gobierno de Trump al Reino Unido en la cuestión del archipiélago, aunque aclaró que “aparecimos por esta bronca” de la Casa Blanca “con Inglaterra”

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A raíz de un documento filtrado del Pentágono que sugiere un posible cambio en la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas, el exembajador Diego Guelar analiza el escenario actual en el contexto de las recientes declaraciones de Javier Milei y Victoria Villarruel, y las repercusiones de un eventual giro en la política exterior estadounidense

Diego Guelar, exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China, sumó una perspectiva estratégica al debate sobre la soberanía de las Malvinas, tras la filtración de un documento del Pentágono que habilitaría la revisión de la postura de Estados Unidos en su apoyo al Reino Unido en torno a la cuestión del archipiélago.

Siempre es momento”, respondió Diego Guelar ante la pregunta sobre si corresponde incrementar el reclamo por la soberanía de las islas, durante una entrevista en el streaming de Infobae en vivo. “Estamos frente a una política de Estado que es la bandera de nuestra política exterior. Y no lo digo desde un nacionalismo ‘tachín, tachín’. Malvinas son dos portaaviones en el medio del Atlántico Sur. Tiene una importancia estratégica enorme y mundial. Para Estados Unidos, para el Reino Unido y para el transporte”.

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En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el exembajador desmenuzó la trascendencia del documento y la oportunidad para la Argentina.

“Pensemos la cercanía a estar en las puertas del estrecho de Magallanes, una vinculación muy importante entre el Pacífico y el Atlántico. Tiene una proyección sobre la Antártida, que inclusive defiende lo que es la pretensión inglesa de tener un pedazo de soberanía sobre el continente austral”, se explayó.

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Consultado sobre la política estadounidense, Guelar subrayó: “La posición formal de Estados Unidos de Norteamérica es la neutralidad. Todos sabemos el rol que tuvo a favor de Inglaterra, pero desde el punto de vista diplomático, la posición es neutralidad. De alguna forma, este documento que deja filtrar (Donald) Trump es casi una obsesión de romper todo el sistema de alianzas norteamericano”.

Islas Malvinas
Islas Malvinas

Al referirse a la incidencia de la filtración, advirtió: “Hoy no somos los personajes centrales de este tema, sino que aparecimos por esta bronca con Inglaterra. Esto objetivamente es lo que pasó”.

Sobre el escenario global, Guelar analizó: “El superpoder norteamericano no es solamente su poder propio, sino sobre tres sistemas de alianzas: uno, la OTAN y Europa; otro en Asia, con Japón y Australia; y otro en América con Canadá y México. Trump ha hecho sistemática destrucción de todo este sistema de alianzas. Está poniendo en peligro un equilibrio central, que es el equilibrio entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China”.

Respecto de la reacción británica, recordó: “El primer ministro Keir Starmer salió a plantear que esa discusión no está abierta y que las islas están bajo poder de Gran Bretaña. El presidente Javier Milei también dijo: ‘Las Malvinas son argentinas, estamos haciendo cosas, pero vamos de a poco con esta conversación’”.

Sobre el rol de los habitantes de Malvinas, Guelar diferenció: “Nuestra posición es respetar los intereses de los habitantes, no los deseos. Nosotros no los reconocemos como parte en la discusión. Eso está instalado en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Es un viejo resabio colonial”.

Un hombre mayor con cabello y barba blancos, anteojos morados y traje oscuro habla gesticulando. Lleva un micrófono y hay una taza blanca de Infobae
El ex embajador, Diego Guelar, señaló que Donald ha "hecho sistemática destrucción de todo este sistema de alianzas"

El exembajador remarcó la importancia de una política de Estado sostenida como Malvinas. “Ojalá pudiéramos avanzar en acuerdos que nos dieran mayor control del Atlántico Sur. Porque lo que estamos tratando no es solo Malvinas, estamos hablando del Atlántico Sur, donde Argentina es una potencia”, consideró.

Al ser consultado sobre la vía judicial, Guelar sugirió “estudiar con mucho cuidado recurrir a la Corte Suprema de La Haya”. “Lo hicimos con la pastera, aunque perdimos porque aducíamos un argumento que no existía en nuestra legislación. En la Cancillería, hay un equipo que trabaja la cuestión Malvinas de manera permanente y con continuidad”, agregó.

Y completó: “No hay ninguna duda que jurídicamente y geopolíticamente -por donde están ubicadas- el derecho a la recuperación de Malvinas es incuestionable. Tenemos que tener una política sin tiempos. Todo aquel que ha querido apurarla, como (Leopoldo) Galtieri y (Carlos) Menem, no le fue bien. Hay que sostener la posición que sostenemos históricamente”.

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