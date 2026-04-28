La PNC de Guatemala llama a denunciar amenazas virales como el reto ‘Tiroteo Mañana’ en centros educativos

Oficiales de seguridad patrullan las calles cercanas al Instituto Nacional de Educación Básica y Escuela Nacional de Ciencias Comerciales Simón Bergaño y Villegas en Escuintla, mientras los estudiantes transitan por la entrada. (PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala adoptó una política de cero tolerancias frente a la propagación de mensajes que sugieren posibles hechos violentos, en particular el reto “Tiroteo Mañana”, viralizado en redes sociales y detectado en distintos centros educativos del país. La institución busca proteger a los estudiantes y evitar el pánico colectivo causado por estos mensajes, que suelen iniciarse como bromas, pero representan un riesgo real para la seguridad en las comunidades escolares, según informó la PNC en su comunicado oficial.

Más allá del temor psicológico, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) remarcó que la viralización de frases como “tiroteo mañana”, escritas en pizarrones, paredes o carteles, puede generar la movilización de fuerzas policiales, el cierre temporal de instituciones educativas y problemas legales serios tanto para quienes los promueven como para sus familias. Provocar pánico público es un delito penado por la legislación guatemalteca, enfatizó la UPCV.

PUBLICIDAD

Las autoridades investigan la posible relación entre amenazas virales y estructuras criminales

La PNC señaló que tienen en marcha investigaciones a cargo de sus unidades de inteligencia y el Departamento de Delitos Cibernéticos, con el propósito de identificar a quienes crean y difunden estos mensajes alarmistas. La institución endureció su postura, asegurando que no se tolerará la repetición de este tipo de conductas y que cada caso será seguido hasta individualizar a los implicados. Subrayaron que estos hechos, aunque sean presentados como bromas, pueden ser utilizados por la delincuencia organizada como distractores para facilitar actividades ilícitas o saturar los servicios de emergencia.

En el comunicado se recordó el impacto real de estas advertencias falsas: “Estas prácticas saturan los servicios de emergencia, comprometiendo la atención de situaciones reales”, un efecto que contribuye al clima de inseguridad en las comunidades educativas. Además, la PNC insistió en la importancia de que directores de escuelas, colegios y autoridades policiales coordinen la activación de protocolos de prevención y reacciones inmediatas ante cualquier señal de alerta.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil de Guatemala publica un comunicado oficial detallando su estrategia de tolerancia cero y las medidas legales contra las amenazas a la seguridad escolar en el país. (PNCdeGuatemala)

Sanciones penales y administrativas para estudiantes y tutores

La respuesta legal de la PNC será rigurosa: quienes participen en la elaboración o difusión de amenazas mediante el reto “Tiroteo Mañana” enfrentarán cargos penales por infundir pánico público, lo que podría desencadenar procesos judiciales. En el caso de menores de edad, la responsabilidad civil recaerá sobre padres o tutores legales, quienes podrían recibir sanciones adicionales. Se contempla también la expulsión inmediata de los estudiantes implicados en este tipo de incidentes.

Estos hechos no son hipotéticos. En la zona 2 de Jalapa, un establecimiento privado registró un mensaje en la pared de un baño que anunciaba: “Tiroteo el 23/40/26 primer aviso”. Ese hecho desató alarma ante la posibilidad de un ataque armado el jueves 23 de abril, lo que activó protocolos de seguridad del colegio en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Un agente de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) señala a la cámara en una escuela, pidiendo denunciar la amenaza viral del reto 'Tiroteo Mañana' en centros educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades llaman a la denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional

La PNC y la UPCV reiteraron la urgencia de que comunidad y ciudadanía colaboren aportando información de manera anónima a los números 110 y 1510. Consideran esenciales estos canales para actuar rápidamente ante cualquier alerta. Tanto la Policía Nacional Civil como la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia enfatizan que quienes generan o difunden estos mensajes alarmantes refuerzan la inseguridad y pueden cometer delitos penados por la ley.

El comunicado de la Policía Nacional Civil concluyó: “La seguridad de la niñez y juventud guatemalteca no está en negociación”, reafirmando el compromiso de la institución para actuar con firmeza frente a las amenazas que perturban la tranquilidad y la integridad de las comunidades educativas.

PUBLICIDAD