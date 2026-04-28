Política

Yacobitti cuestionó la intimación del Gobierno al paro docente universitario: “Desfinancian y desarticulan el sistema”

El vicerrector de la UBA rechazó el comunicado del Ministerio de Capital Humano y convocó a movilizar el 12 de mayo. “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones”, sentenció

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Emiliano Yacobitti UBA radio abierta
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti

En medio de la semana de protesta convocada por sindicatos docentes universitarios, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó la intimación del Gobierno, emitida a través del Ministerio de Capital Humano, a los rectores de las universidades nacionales para que garanticen las clases y se tomen medidas en el marco del sostenido paro docente. “No sólo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema”, arremetió el dirigente a través de su cuenta de X.

Asimismo, el referente de la Unión Cívica Radical convocó a movilizar el próximo martes 12 de mayo en defensa de la educación pública, y arremetió contra la cartera que lidera la ministra Sandra Pettovello por reconocer que en la Argentina “no se está garantizando el derecho a la educación”.

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“Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales”, denunció además, luego de plantear que el Poder Ejecutivo impulsa lo que definió como “una política educativa ilegal” tras incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso Nacional y ratificada por la Justicia.

Por su parte, Yacobitti planteó que garantizar “el derecho a enseñar requiere, como condición indispensable, el financiamiento del Estado” a cargo de la administración libertaria. “Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes”, afirmó, y concluyó: “No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina”.

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El mensaje del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en su cuenta de X
El mensaje del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en su cuenta de X

La respuesta del vicerrector llega el día después de que la Subsecretaría de Políticas Universitaria elevara un pedido a las autoridades universitarias para que “informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios, que en ocasiones abarcan semanas enteras”.

“Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen”, desarrolla el comunicado.

La administración libertaria consideró que la situación “reviste especial gravedad”, y remarcó que los recursos presupuestarios están destinados a cumplir con los fines educativos que establece la normativa. "El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender“, justificó.

El Gobierno se expidió luego de que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, con la participación de gremios de base como ADIUC (Córdoba), AGD-UBA (Buenos Aires) y ADIUNT (Tucumán) convocaran a una nueva semana de paro nacional que se extenderá por seis días consecutivos hasta el sábado 2 de mayo. Esta medida se da en la previa a una nueva movilización, programada para el 12 del mes, en reclamo al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y una urgente recomposición salarial.

A principios de año, los docentes rechazaron un incremento salarial del 12% en cuotas hasta octubre de 2026 al sostener que la pérdida acumulada entre 2024 y 2025 era de más del 50 %. Se trata de un reclamo transversal que dio lugar a una de las protestas con mayor masividad en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei.

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