El Salvador

Sujeto es capturado con 259° de alcohol tras atropellar a una mujer en el occidente de El Salvador

Un total de 7,644 incidentes de tránsito y 473 fallecidos han sido reportados en los primeros meses de 2026, con aumentos notorios respecto al año anterior de acuerdo con datos de las autoridades viales

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Óscar Rolando Burgos, acusado de atropellar a una mujer y darse a la fuga en Santa Ana Centro. (Foto cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Óscar Rolando Burgos, acusado de atropellar a una mujer y darse a la fuga en Santa Ana Centro. (Foto cortesía PNC)

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron sobre la captura de óscar Rolando Burgos, acusado de atropellar a una mujer que cruzaba la intersección de la 25 Calle Poniente y la 10ª Avenida Sur, en Santa Ana Centro. Tras el siniestro, el conductor abandonó la escena sin brindar ayuda a la víctima.

Horas después del accidente, agentes de la PNC localizaron y detuvieron a Burgos en la urbanización San Miguelito, también en Santa Ana Centro. El hombre será procesado por lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor. La policía recordó que manejar en estado de ebriedad implica consecuencias legales y personales.

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Burgos fue localizado y arrestado horas después del incidente en la urbanización San Miguelito, enfrentando cargos por lesiones culposas y conducción peligrosa. (Foto cortesía PNC)
Burgos fue localizado y arrestado horas después del incidente en la urbanización San Miguelito, enfrentando cargos por lesiones culposas y conducción peligrosa. (Foto cortesía PNC)

De acuerdo con las autoridades, Burgos, de cuarenta años, conducía bajo los efectos del alcohol. La prueba de alcoholemia realizada después del hecho arrojó un resultado de 259 grados. El suceso fue captado por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona occidental del país.

En El Salvador rige una política de cero tolerancia para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Cuando se detecta que una persona maneja en estado de ebriedad, se aplica una multa y se suspende la licencia de conducir por un año. Si el conductor ocasiona accidentes con víctimas fatales, la sanción puede aumentar a entre 10 y 15 años de cárcel por homicidio culposo, sin posibilidad de llegar a un acuerdo con la familia de la víctima para evitar el proceso penal.

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Imágenes del sistema de videovigilancia del Municipio de Santa Ana Centro que muestran un accidente de tránsito ocurrido en una de sus intersecciones.

Elementos policiales reportan 4.7% más detenidos bajo los efectos del alcohol

Entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 707 personas detenidas por conducción peligrosa bajo los efectos del alcohol, según datos oficiales. Esta cifra representa un aumento del 4.7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 675 detenciones por la misma causa. El aumento de casos mantiene la conducción peligrosa como una problemática para las autoridades viales.

Las autoridades han señalado que la cantidad de personas detenidas por conducción peligrosa responde al incremento de los controles vehiculares en las principales arterías del país.

Pero también evidencia la problemática de la conducción peligrosa como un desafío vigente para las autoridades viales.

El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)
El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)

Más de 7 mil accidentes en lo que va del año

Hasta el 26 de abril de 2026, en El Salvador se registraron 7,644 siniestros viales, de acuerdo con la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cifra refleja un incremento del 20% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 6,373 incidentes de este tipo.

El número de personas lesionadas en accidentes de tránsito también creció respecto al año anterior. En 2026 se reportaron 5,127 lesionados, mientras que en 2025 se registraron 3,979, lo que equivale a un alza del 29%. Además, el informe indica que la cantidad de fallecidos en accidentes viales llegó a 473 en 2026, frente a las 371 víctimas mortales de 2025. Esto representa un incremento del 27% en el número de fallecidos relacionados con la siniestralidad vial en el país.

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