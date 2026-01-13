Los sesgos mentales que influyen en las decisiones profesionales y afectan el desarrollo laboral, según un psicólogo

El cerebro humano prioriza recompensas inmediatas y dificulta la planificación profesional a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación de una carrera profesional suele considerarse una habilidad clave para avanzar en un mercado laboral competitivo. Sin embargo, detrás de los planes a cinco o diez años, se oculta una dificultad menos evidente y más profunda: el cerebro humano carece de una inclinación natural hacia el pensamiento a largo plazo. Esta tensión entre ambición y biología explica por qué incluso los mejores objetivos suelen perder fuerza en la rutina diaria.

Un análisis del psicólogo Mark Travers para Forbes examinó esta contradicción. A partir de investigaciones en psicología cognitiva y neurociencia, Travers describió cómo diversos sesgos mentales interfieren en la planificación profesional sostenida y por qué muchas estrategias de desarrollo de carrera fracasan.

El cerebro y su preferencia por el corto plazo

Uno de los mayores obstáculos para proyectar una carrera a largo plazo es la tendencia cerebral a priorizar recompensas inmediatas. Aunque un ascenso, una nueva habilidad o un cambio de sector resulten valiosos, esas metas pierden peso psicológico cuando parecen lejanas.

En la práctica, tareas con beneficios instantáneos, como revisar correos o redes profesionales, desplazan acciones que requieren constancia y cuyos resultados llegarán más adelante.

El sesgo de 'descuento temporal' perjudica el desarrollo de carrera al llevar a subestimar beneficios futuros y favorecer la procrastinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno se denomina “descuento temporal”, un sesgo que lleva a devaluar sistemáticamente las recompensas futuras. Según investigaciones citadas por Travers, existe una relación directa entre este mecanismo y la procrastinación.

Las personas que otorgan menos valor al futuro tienden a posponer actividades clave para su desarrollo profesional, incluso cuando reconocen su importancia estratégica.

La subestimación del tiempo y el esfuerzo

Otro factor que distorsiona la planificación es la falacia de planificación, un sesgo cognitivo ampliamente documentado. Este patrón lleva a subestimar el tiempo necesario para completar tareas y a sobrestimar la propia capacidad para cumplir objetivos complejos. En el ámbito profesional, esto deriva en cronogramas poco realistas y expectativas infladas.

La falacia de planificación induce a crear cronogramas laborales poco realistas y afecta el cumplimiento de objetivos profesionales complejos (Crédito: Freepik)

Actualizar un currículum, adquirir una nueva competencia o construir una red de contactos parece manejable en teoría. Sin embargo, distintos estudios indicaron que el cerebro crea representaciones mentales simplificadas de estas tareas, omitiendo su complejidad. El resultado es un choque frecuente entre el plan inicial y la ejecución real, lo que provoca un desgaste de la motivación.

Errores en la anticipación emocional

Las decisiones laborales no responden únicamente a cálculos racionales. También están atravesadas por expectativas emocionales relacionadas con el sentido, la identidad y la satisfacción personal. En este terreno, el cerebro suele fallar.

Décadas de estudios sobre predicción afectiva muestran que las personas tienden a exagerar el impacto emocional de los eventos profesionales futuros.

Las investigaciones sobre predicción afectiva indican que los aumentos salariales y los ascensos suelen generar un impacto emocional menor al esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtener un puesto deseado o alcanzar un salario más alto no siempre genera el nivel de bienestar anticipado. De igual manera, un rechazo laboral suele provocar consecuencias emocionales menos intensas de lo esperado.

Este error se vincula con la ilusión de enfoque, que lleva a sobredimensionar un solo hito y a minimizar otros factores cotidianos, como el equilibrio entre trabajo y vida personal o el ritmo diario de las tareas.

Procrastinación y desconexión con el futuro

La neurociencia aporta una explicación adicional. Investigaciones recientes de neuroimagen señalaron que la procrastinación está asociada a la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, una región vinculada al autocontrol y la proyección hacia el futuro. Cuando esta área se activa de forma limitada, el “yo futuro” pierde relevancia frente a las demandas inmediatas.

Investigaciones de neurociencia vinculan la procrastinación profesional con una baja actividad en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda (Crédito: Freepik)

Desde esta perspectiva, postergar tareas profesionales no implica falta de ambición, sino una débil conexión neuronal entre presente y futuro. El cerebro no integra plenamente los beneficios a largo plazo como parte de la experiencia actual, lo que reduce la urgencia de actuar.

Estrategias alineadas con el funcionamiento mental

Frente a estos límites cognitivos, Travers sostiene que los planes de carrera más eficaces no imponen fuerza de voluntad, sino que se adaptan al funcionamiento cerebral. Propuso fragmentar las metas en acciones de corto plazo con resultados visibles, lo que mantiene activa la motivación.

Otra estrategia consiste en planificar con datos reales y no solo con optimismo. Analizar cuánto tiempo demandaron trayectorias similares en el mismo sector y añadir márgenes reduce el impacto de la falacia de planificación.

Además, ampliar la evaluación emocional de un puesto, considerando autonomía, ritmo de trabajo y aprendizaje diario, permite decisiones más coherentes con el bienestar sostenido.

El análisis presentado por Forbes subraya que la planificación profesional no depende únicamente de la claridad de objetivos. También exige comprender las limitaciones cognitivas que influyen en cada decisión y estructurar los planes de manera compatible con ellas.