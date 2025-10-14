Tecno

Diez carreras en declive, según Harvard: informática ya no es tan rentable como antes

Los programas que unan tecnología, enfoque humano y actualización constante superarán a los títulos profesionales que se consideran tradicionales

La automatización y la inteligencia artificial transforman el perfil de las profesiones más demandadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de Harvard identificó las diez carreras universitarias con mayor tendencia al descenso.

El economista laboral de la institución, David J. Deming, junto con el investigador Kadeem Noray, concluyeron que los retornos económicos de titulaciones aplicadas tradicionales, como informática, ingeniería y negocios, presentan una rápida disminución con el paso de los años.

Este hallazgo muestra que estos títulos universitarios ya no resultan rentables como en el pasado, lo que refleja un cambio importante en el valor de estas profesiones.

Harvard destaca la adaptabilidad y el aprendizaje continuo como elementos esenciales para el futuro profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de las carreras mencionadas en el informe es la siguiente:

  1. Administración General de Empresas (incluido el MBA): El exceso de graduados y los cambios en los criterios de contratación han disminuido su atractivo económico.
  2. Informática: Ofrece un salario inicial elevado, pero las habilidades se desactualizan pronto si no se actualizan constantemente.
  3. Ingeniería Mecánica: La automatización y la externalización han reducido su demanda.
  4. Contabilidad: El avance de la inteligencia artificial y la automatización ha limitado la intervención humana.
  5. Bioquímica: Sus posibilidades laborales fuera del sector académico son reducidas.
  6. Psicología (grado): Existen pocas oportunidades inmediatas de empleo sin estudios de posgrado.
  7. Inglés y Humanidades: La caída en la cantidad de estudiantes y la incertidumbre en el mercado laboral afectan su relevancia.
  8. Sociología y Ciencias Sociales: Presentan una baja correspondencia entre la formación y el empleo disponible.
  9. Historia: Los salarios tienden a ser más bajos hacia la mitad de la carrera profesional.
  10. Filosofía: Aunque se reconocen sus competencias, no se traducen en ventajas comerciales directas.
Experiencia humana esencial en la formación y ajuste de sistemas de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos de Harvard, el porvenir de la educación dependerá de la capacidad de adaptación y la integración de distintas áreas del conocimiento.

Anticipan que los programas que fusionan tecnología, enfoque en las personas y actualización permanente tendrán ventaja sobre las carreras tradicionales de enfoque limitado.

Tres trabajos que está creando la IA

El crecimiento de la inteligencia artificial no solo está transformando las dinámicas laborales, también dando lugar a nuevas profesiones.

Una de ellas es la de diseñador de interacción con IA, responsable de definir la manera en que las personas interactúan con estos sistemas, desde el tono y la naturalidad de las respuestas hasta su claridad.

El descenso en la rentabilidad de carreras tradicionales enfrenta a los estudiantes a nuevas decisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas buscan cada vez más especialistas en prompting, lenguaje técnico, gestión emocional y experiencia de usuario para asegurar interacciones eficaces con las tecnologías de IA.

Otras profesiones emergentes ligadas a la inteligencia artificial incluyen:

  • Auditor de ética y sesgos de IA.

Supervisa que los sistemas de inteligencia artificial respeten principios éticos y regulatorios, evitando sesgos y decisiones injustas.

Esta función se vuelve clave en áreas como los créditos, los diagnósticos médicos o los procesos de selección laboral, donde una supervisión neutral resulta fundamental para prevenir consecuencias negativas.

La demanda empresarial se desplaza hacia habilidades tecnológicas e interdisciplinares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Entrenador de IA / Especialista en retroalimentación humana.

Orienta y ajusta el aprendizaje de las inteligencias artificiales, aportando ejemplos y correcciones para que respondan de acuerdo a contextos y necesidades específicas.

Su papel es crucial en sectores como medicina, derecho o educación, donde se requiere IA entrenada con conocimiento experto y adaptada a particularidades profesionales.

“Estamos viviendo una era de transformación digital en la que nuestra vida cotidiana, y especialmente el ecosistema empresarial, está siendo atravesado por la inteligencia artificial. Esto exige una verdadera actualización en habilidades, conocimientos y conceptos”, resaltó Herick Salcedo, Talent Inbound Strategy Manager en Nearsure, una compañía de Nortal.

La necesidad de supervisar la ética y los sesgos en la IA gana importancia en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, un estudio global realizado por la consultora tecnológica SEIDOR indica que el 77% de las empresas en Latinoamérica planea aumentar sus inversiones en inteligencia artificial.

Este desarrollo redefine la evolución de las industrias y exige un nuevo lenguaje común: prompting, LLMs, IA generativa, vibe coding y otras competencias consideradas ya habilidades clave para destacar en la era digital.

