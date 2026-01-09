Los errores más frecuentes al retomar la actividad física que perjudican los resultados en el cuerpo

Los expertos recomiendan una planificación adecuada y profesional para retomar la actividad física y evitar lesiones frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de un nuevo año motiva a muchas personas a retomar la actividad física o a comenzar una rutina de ejercicios. En gimnasios y parques, el entusiasmo se percibe en quienes buscan mejorar su estado físico, perder peso o ganar músculo. Sin embargo, la euforia inicial puede conducir a prácticas contraproducentes que ponen en riesgo la salud y dificultan alcanzar los objetivos. El cuidado en la planificación y el conocimiento de los errores más comunes resultan fundamentales para obtener resultados seguros y sostenibles.

En la actualidad, los especialistas advierten sobre la importancia de evitar ciertos hábitos que afectan el progreso físico. Desde el sobreentrenamiento hasta la falta de descanso, pasando por la obsesión con la balanza, destacan que una rutina adecuada debe considerar tanto la actividad física como el bienestar general.

La información confiable y el acompañamiento profesional permiten sortear obstáculos frecuentes en el camino hacia una vida más saludable. Asimismo, el conocimiento de los errores más habituales puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Adoptar un enfoque integral que priorice la progresión gradual, el descanso y la calidad de vida garantiza mejores resultados y menor riesgo de lesiones.

Principales errores al iniciar una rutina física

De acuerdo con especialistas citados por Le Figaro, el exceso de motivación suele llevar a muchas personas a sobreentrenar en los primeros meses del año.

El cuerpo necesita un período de adaptación. Un entrenamiento demasiado intenso puede provocar dolores musculares severos o lesiones, como desgarros y problemas articulares. Los expertos recomiendan comenzar con dos sesiones semanales e incrementar la frecuencia solo si el organismo responde bien.

No respetar los tiempos de descanso es otro error frecuente. El sueño insuficiente impacta negativamente en la recuperación muscular y en el rendimiento. El entrenador Jean-Christophe Blin aconseja retomar la actividad física en un 70% de la intensidad previa, aumentando de a 10 minutos por sesión hasta alcanzar el nivel deseado.

Ignorar el calentamiento y la elongación predispone a lesiones. Un buen inicio de rutina prepara los músculos y reduce el riesgo de desgarros o contracturas. El calentamiento adecuado también contribuye a mejorar el rendimiento durante la actividad principal.

Hábitos contraproducentes que afectan el progreso

Según Le Figaro, focalizarse únicamente en la balanza representa un obstáculo común. El peso corporal fluctúa por múltiples factores y no refleja el progreso real en fuerza o composición corporal. Los expertos sugieren prestar atención a otros indicadores, como el aumento de energía, la mejora postural o la mayor resistencia en el ejercicio.

La falta de variedad en la rutina limita los resultados. Repetir siempre los mismos ejercicios lleva al estancamiento y disminuye la motivación. Los especialistas recomiendan incorporar cambios periódicos y alternar actividades para estimular diferentes grupos musculares.

Descuidar la hidratación también impacta en el desempeño físico. El agua cumple funciones esenciales en el transporte de nutrientes y en la recuperación muscular. Mantener una hidratación adecuada favorece la recuperación y previene lesiones.

Conductas que dificultan la pérdida de peso

La restricción alimentaria extrema constituye un error frecuente entre quienes desean adelgazar. De acuerdo con los expertos consultados por Le Figaro, saltarse comidas o eliminar grupos enteros de alimentos puede provocar déficit nutricional y disminuir la energía para entrenar. La clave radica en una alimentación equilibrada, que aporte los nutrientes necesarios para el esfuerzo físico.

El consumo excesivo de suplementos sin asesoramiento profesional representa otro riesgo. Muchos productos prometen resultados rápidos, pero su uso indiscriminado puede generar efectos adversos. Los especialistas insisten en la importancia de consultar a un nutricionista antes de incorporar suplementos a la dieta.

No realizar un seguimiento profesional limita los avances. Contar con la supervisión de un entrenador o de un médico permite adaptar la rutina a las necesidades y capacidades individuales. Este acompañamiento previene lesiones y favorece la constancia.

Recomendaciones para un entrenamiento seguro y efectivo

Los expertos coinciden en que la progresión gradual, el descanso suficiente y la alimentación equilibrada constituyen las bases de cualquier plan físico exitoso. La motivación inicial debe canalizarse hacia objetivos realistas y sostenibles en el tiempo. La paciencia y la constancia permiten alcanzar resultados duraderos sin poner en riesgo la salud.

Evitar las comparaciones con otras personas resulta fundamental. Cada organismo responde de manera distinta al ejercicio y a la dieta. Los logros personales deben medirse según el propio progreso, no en relación con estándares ajenos.

Finalmente, priorizar el bienestar general por sobre la búsqueda exclusiva de cambios estéticos favorece una relación más saludable con el cuerpo y el ejercicio. El entrenamiento debe integrarse a la vida cotidiana como una herramienta para mejorar la calidad de vida y no como una obligación punitiva.