Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Julián Álvarez, el objetivo del Barcelona (EFE/Siu Wu.)

A pocas horas de disputar el partido de ida en las semifinales de la Champions League, el nombre de Julián Álvarez vuelve a sonar con fuerza para reforzar el Barcelona una vez que termine el Mundial, que lo tendrá como una de las grandes figuras de la selección argentina que buscará revalidar el título que consiguió en la Copa del Mundo de Qatar en 2022.

La Araña, estrella del equipo del Cholo Simeone que buscará dar el golpe ante el Arsenal de Inglaterra, es la gran apuesta del equipo culé para conformar una delantera top de cara a la próxima temporada, en la que el conjunto que dirige Hansi Flick buscará ser candidato en Europa tras la eliminación temprana en la presente edición. Según pudo saber Infobae, las charlas entre ambas instituciones ya comenzaron para evaluar las chances de un traspaso que podría revolucionar el fútbol en España.

El Atlético de Madrid, que pagó más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City a mediados de 2024, buscaría que los catalanes desembolsen una suma de 100 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero oriundo de Calchín, Córdoba. Se especula que la negociaciones no será sencilla, ya que el ex jugador de River Plate tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros, pero como siempre sucede en este tipo de ocasiones, el deseo del futbolista será trascendental.

Más allá de las cuestiones entre clubes, este medio accedió a un dato clave pensando en lo que será el futuro de las charlas entre los representantes del club de Madrid y el catalán. La semana pasada, los hermanos de Julián, Agustín y Rafael, visitaron Barcelona para visitar diferentes residencias para la familia que Julián tiene junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo.

Álvarez y Lamine Yamal. ¿Serán compañeros después del Mundial? (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Otras cuestiones a tener en cuenta sobre el escenario de la negociación es que Roberto Lewandowski finalizará su contrato con la institución culé, por lo que la búsqueda de un delantero centro de cara al futuro próximo sería de máxima necesidad para el entrenador alemán, que junto a la directiva desean que el ataque del Barca versión 2026/2027 sea con el tridente Lamine Yamal, Rafinha y Julián Álvarez.

En lo que va de la temporada, el aporte de Julián en la competición europeo fue decisiva para que el Aleti se ubique entre los cuatro mejores del torneo: en 13 partidos, marcó nueve goles y repartió cuatro asistencias en más de 1.000 minutos de juego. Hasta el momento, en 104 partidos con la camiseta roja y blanca, la Araña lleva 48 tantos y 17 pases gol.

A la espera de ver cómo avanzarán las negociaciones, hay un tercero en discordia que se podría sumar y justamente será el próximo rival del Atlético de Madrid en la Champions: el Arsenal de Mikel Arteta tiene en el radar al número 19 del equipo español, pero más allá de lo que podría ser una suculenta oferta de la institución de la Premier League, el deseo del delantero surgido de las divisiones inferiores del Millonario sería la de seguir en España y jugar en el mismo club donde brilló Lionel Messi.