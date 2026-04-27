Guatemala

El sector público de Guatemala enfrenta ola de ataques cibernéticos con impacto en usuarios y empresas

Las recientes intrusiones en entidades estatales han creado un entorno de riesgo para la población y llevaron a la exigencia de medidas de ciberseguridad más estrictas y la implementación de investigaciones forenses especializadas

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Dos hackers encapuchados teclean frente a un mapa digital de Guatemala con una alerta roja, rodeado de edificios gubernamentales y líneas de datos.
Un ciberataque de gran escala ha puesto en alerta al sector público de Guatemala, comprometiendo sistemas gubernamentales y datos confidenciales, representado por un mapa digital con una alerta roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciberataque al portal Tu Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social expuso más de 200.000 registros personales y 40 GB de información sensible, generando riesgo de fraudes y severas advertencias del sector empresarial respecto a la seguridad de los datos ciudadanos, según un comunicado oficial de la Cámara de Industria de Guatemala.

La investigación oficial busca determinar el alcance del incidente y activó protocolos para reforzar la protección de plataformas laborales estatales, según comunicó la entidad la noche del domingo, en un mensaje difundido por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Según el comunicado del Ministerio de Trabajo, posterior a la interrupción del servicio, Tu Empleo funciona como una herramienta central en la intermediación laboral del país, autorizando a empresas a publicar vacantes y a personas en busca de trabajo a postularse en oportunidades activas. Este entorno digital se ha transformado en uno de los objetivos principales de los ciberdelincuentes, al nivel de entidades como la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y el Ministerio de Salud Pública, ambas víctimas de ataques similares en el último mes, de acuerdo con fuentes oficiales.

Para la Cámara de Industria de Guatemala, el riesgo inmediato tras la vulneración de Tu Empleo es la posible suplantación de identidad, extorsión y fraudes electrónicos que afectan tanto a usuarios como a empresas nacionales. El sector industrial solicitó la conformación de equipos especializados en ciberseguridad dentro del Estado y enfatizó la obligación estatal de validar y actualizar los sistemas que resguardan información ciudadana. Además, exigieron la integración de grupos transversales para cerrar vulnerabilidades críticas y la aplicación de una investigación forense completa con el fin de identificar responsables y realizar los procesos judiciales correspondientes en caso de negligencia.

Más de 200.000 datos personales expuestos: advertencias y consecuencias

La Cámara de Industria detalló que el ciberataque contra el Ministerio de Trabajo dejó expuestos más de 200.000 datos y 40 GB de información sensible vinculada a usuarios de Tu Empleo. El comunicado oficial insta a los guatemaltecos usuarios de la plataforma a actualizar las contraseñas de servicios estatales y mantenerse alertas frente a llamadas o mensajes sospechosos que empleen el pretexto de oportunidades laborales para obtener datos personales. La advertencia señala el riesgo inminente de fraudes y extorsión tras la filtración.

El Ministerio de Trabajo anunció la entrega permanente de información actualizada respecto al avance de la investigación, puntualizando: “Estamos comprometidos a proteger la información de nuestros usuarios y a tomar las medidas necesarias para prevenir incidentes de seguridad en el futuro”. La institución ya emprendió acciones para proteger los datos almacenados en sistemas electrónicos laborales y mejorar la seguridad de Tu Empleo, conforme a lo indicado en el boletín oficial.

Documento oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala informando sobre un incidente de seguridad en el portal Tu Empleo
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala investiga un incidente de seguridad en su plataforma de empleo Tu Empleo para proteger la información de los usuarios y garantizar su funcionamiento. (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

El ciberataque se suma a una serie de incidentes recientes en instituciones públicas

El ataque a Tu Empleo se suma a una cadena de incidentes informáticos en el sector público de Guatemala durante las semanas previas. La Digecam sufrió una violación de bases de datos y registros relacionados con el control de armas, mientras que el Ministerio de Salud Pública enfrentó la encriptación de archivos en su Laboratorio Nacional. Las autoridades de Digecam activaron protocolos de investigación para cuantificar los daños y fortalecer la protección de sus sistemas. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública comunicó que contuvo el incidente rápidamente y no se registró la sustracción de datos críticos.

Simultáneamente, el Congreso estudia una propuesta de ley enfocada en reforzar la protección de infraestructuras tecnológicas clave y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante incidentes cibernéticos. La sucesión de vulneraciones a servicios públicos subraya la urgencia de medidas integrales de ciberseguridad y políticas robustas para asegurar la continuidad de la administración pública y la integridad de los datos ciudadanos, según la Cámara de Industria de Guatemala.

El Ministerio de Trabajo reiteró su compromiso de mantener comunicación continua con los usuarios afectados e informó que dará a conocer cualquier avance relevante en la investigación y en las acciones de mitigación de los daños provocados por este ataque.

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