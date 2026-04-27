El Salvador

Criminales ya pueden ser condenados a cadena perpetua en El Salvador

La nueva legislación establece que quienes tengan entre 12 y 18 años y sean responsables de delitos como homicidio, feminicidio o violación enfrentarán las mismas condenas que los adultos, sin posibilidad de excepción judicial

Guardar
El Salvador introduce pena de cadena perpetua para mayores de 12 años condenados por homicidio, feminicidio, violación o terrorismo. (REUTERS/Jose Cabezas)
El Salvador introduce pena de cadena perpetua para mayores de 12 años condenados por homicidio, feminicidio, violación o terrorismo. (REUTERS/Jose Cabezas)

Las personas de 12 años en adelante que sean condenadas por homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a organizaciones criminales o terroristas en El Salvador pueden recibir cadena perpetua, ya sea para autores o cómplices.

Esta medida está vigente desde el 26 de abril de 2026, tras la entrada en vigor de un paquete de reformas que modificó el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas.

Las reformas fueron impulsadas por el presidente Nayib Bukele y ratificadas por la Asamblea Legislativa treinta días antes.

El nuevo marco legal cambió de manera profunda el sistema de justicia incluyendo al juvenil. Hasta antes de la reforma, las penas máximas para adolescentes oscilaban entre 10 y 20 años, según la edad y la gravedad del delito.

Con la nueva legislación, quienes tengan entre 12 y 18 años y sean encontrados culpables de delitos tipificados con prisión perpetua en el Código Penal reciben esa condena de manera obligatoria y sin margen de discrecionalidad judicial.

De acuerdo con la norma, solo después de 25 años se permite la revisión de la sentencia, lo que podría abrir la posibilidad de acceder a libertad controlada si se cumplen los requisitos exigidos.

Las reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo entraron en vigor el 26 de abril de 2026 en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)
Las reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo entraron en vigor el 26 de abril de 2026 en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas)

La reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil estableció que, para los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, esta se impondrá sin excepción. De este modo, se eliminó el sistema anterior que diferenciaba el tratamiento judicial para adultos y menores en el caso de delitos de alta gravedad.

Para otros delitos graves que no implican cadena perpetua —como extorsión, secuestro o robo agravado— el internamiento máximo para menores sigue siendo de 15 años. El acceso a la libertad controlada queda limitado solo a quienes hayan cumplido la pena mínima y cumplan con las condiciones adicionales que fija la ley.

Cambios en el proceso penal juvenil y crimen organizado

A partir de la entrada en vigor de las reformas, los adolescentes procesados bajo la Ley contra el crimen organizado quedan excluidos del régimen de la Ley Penal Juvenil.

Esto significa que pueden ser juzgados en tribunales especializados y no en juzgados juveniles. Los procesos judiciales pueden durar hasta 24 meses, con una posible prórroga de 12 meses. Durante todo ese tiempo, los menores permanecen en centros penitenciarios para adultos, aunque en áreas separadas por edad.

Esta modificación permite que los casos masivos contra adolescentes acusados de integrar organizaciones criminales, como maras y pandillas, sean tramitados por tribunales especializados, lo que marca un cambio respecto al esquema de justicia juvenil que existía previamente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó sin margen de discrecionalidad judicial la prisión perpetua para adolescentes entre 12 y 18 años por delitos graves. (REUTERS/Jose Cabezas)
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó sin margen de discrecionalidad judicial la prisión perpetua para adolescentes entre 12 y 18 años por delitos graves. (REUTERS/Jose Cabezas)

Nueva definición de terrorismo y penas para cómplices

El paquete de reformas también revisó el concepto de “organización terrorista”. Desde su entrada en vigor, se considera organización terrorista a cualquier estructura jerárquica que utilice métodos violentos o inhumanos para infundir terror o arrogarse funciones estatales. Según el dictamen de reforma, los acusados de integrar este tipo de organizaciones —incluso si no son miembros de pandillas— y que sean procesados por delitos establecidos en la Ley Especial contra el Terrorismo pueden enfrentar condenas de entre 20 y 60 años de prisión.

El proyecto de reforma a la Ley contra Actos de Terrorismo endureció las penas: la prisión para integrantes de organizaciones terroristas pasó de 20 a 30 años, mientras que para jefes, dirigentes o cabecillas, el castigo se incrementó, situándose entre 40 y 60 años de prisión.

Así, la pertenencia a estos grupos y la posición jerárquica de los acusados determinan el rango de la sanción, reforzando el carácter punitivo del nuevo marco legal.

En cuanto a los cómplices de delitos castigados con cadena perpetua, la reforma eliminó el límite anterior de dos tercios de la pena máxima. Ahora, la condena para los cómplices puede situarse entre la mitad de la pena principal y hasta 25 años de prisión, que es el plazo previsto para la revisión de la cadena perpetua. La legislación aclara expresamente que en ningún caso la pena para un cómplice será perpetua.

Estas reformas fueron aprobadas durante la vigencia del régimen de excepción que inició en marzo de 2022, un período en el que más de 91 mil personas perfiladas como pandilleros han sido detenidas en El Salvador.

Temas Relacionados

Reformas Penales El SalvadorNayib BukeleSistema de Justicia JuvenilCrimen OrganizadoEl Salvador

Últimas Noticias

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios

Desde este lunes, los hondureños que dependen del taxi colectivo deberán pagar 5 lempiras adicionales por cada viaje, como parte de un ajuste temporal autorizado

Sube la tarifa del taxi colectivo en Honduras: ajuste temporal impacta el bolsillo de los usuarios

El gobierno de Guatemala pública reglamento para la correcta implementación del subsidio temporal a los combustibles

La administración anunció una medida que busca reducir el impacto del alza internacional de precios sobre las familias, garantizando que el presupuesto social y el equilibrio fiscal se mantendrán durante los próximos tres meses

El gobierno de Guatemala pública reglamento para la correcta implementación del subsidio temporal a los combustibles

El 63% del territorio salvadoreño tiene amenaza “alta” a sufrir daños por sismos

La investigación oficial evidencia que la vulnerabilidad de infraestructuras y viviendas en amplias zonas urbanas y rurales se encuentra asociada a suelos inestables y a la exposición constante a procesos sísmicos de origen tectónico y volcánico

El 63% del territorio salvadoreño tiene amenaza “alta” a sufrir daños por sismos

Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

Mediante una inversión de $2 millones se busca reparar 24 puertos menores y 16 atracaderos

Puertos panameños reciben mantenimiento para enfrentar exigencias marítimas y al cambio climático

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que el nuevo incremento de referencia afecta de manera uniforme a los tres tipos de combustibles, tras alzas quincenales previas superiores a $0.20 por galón

Precio de los combustibles en El Salvador sube $0.07 por galón a partir del 28 de abril, el ajuste más bajo en seis semanas

TECNO

Cuál es el emoji más usado en español y qué significa

Cuál es el emoji más usado en español y qué significa

El día en que Elon Musk le pidió 5.000 millones de dólares a Apple: tenían que pagarlo en 72 horas

WhatsApp dejará fuera de servicio teléfonos con versiones antiguas de Android: pasos para actualizar y no perder tu cuenta

Los nombres femeninos más populares para una bebé nacida en mayo de 2026, según la IA

Si usas redes WiFi públicas, activa este truco de Windows para proteger tu PC

ENTRETENIMIENTO

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

La exesposa de Billy Joel comparte actualizaciones de la salud del cantante

Helena Bonham Carter abandona ‘The White Lotus’ y HBO reescribe la historia para la cuarta temporada

La confesión de Maitland Ward sobre su paso por Disney y el lado oscuro de la fama: “Eras un producto que se vendía, y tú mismo lo sabías”

El día que Margot Robbie reveló su insólita convivencia con una figura de John Cena

Cómo los directores de sonido recrearon la voz de Michael Jackson en su biopic sin usar inteligencia artificial

MUNDO

Israel advirtió a Hezbollah tras el rechazo de su líder a negociar: “Están jugando con fuego y se quemará todo El Líbano”

Israel advirtió a Hezbollah tras el rechazo de su líder a negociar: “Están jugando con fuego y se quemará todo El Líbano”

Un nuevo ataque con 94 drones rusos dejó al menos 14 heridos en Odesa

La policía de Irlanda del Norte atribuyó al “nuevo IRA” la explosión de un coche bomba frente a una comisaría

Apoyo de Rusia a Irán: Putin alabó la “valentía y heroísmo” del régimen y aseguró haber recibido un mensaje del líder supremo

Henningsvær, el estadio ubicado en el Ártico que cautiva con su diseño único