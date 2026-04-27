Juana Viale contó el momento en que Yago Lange le propuso ser novios: “Al otro día quise rever lo que habíamos hablado”

La conductora sorprendió en su programa al contar con humor cómo Yago Lange le propuso formalizar (Almorzando con Juana - El Trece)

Juana Viale y Yago Lange se convirtieron en una de las parejas más auténticas y reservadas del mundo del espectáculo. Alejada de los escándalos y de la exposición mediática, la conductora y el deportista olímpico eligieron la naturaleza, la aventura y el compromiso ambiental como el escenario perfecto para su historia de amor. Si bien ambos suelen mantener su intimidad lejos de los flashes, cada tanto Juana sorprende a sus seguidores con alguna referencia a su relación o con pequeños guiños en sus redes. Y en la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora no dudó en compartir el particular planteo que le hizo su pareja, abriendo la puerta a una charla sobre el amor y los rótulos en tiempos modernos.

La conversación se disparó a partir de la visita de José Chatruc, quien respondió preguntas sobre su vínculo con Sabrina Rojas, pero también se animó a incomodar a Juana con sus propios interrogantes. Todo comenzó cuando la conductora indagó: “¿Es un vínculo sin rótulos? ¿Son novios?”. A lo que Chatruc, entre evasivas y complicidad, respondió: “En cualquier momento... Lo que pasa es que no quiero decir porque por ahí me dice... Es un drama. Pero venimos bien, venimos muy bien”.

El debate sobre la exclusividad y las etiquetas en las nuevas relaciones se apoderó de la mesa. Nazareno Casero opinó que cuando una pareja ya se define como “nos estamos conociendo”, se pasa la etapa de la libertad total y se empieza a blanquear el compromiso. En medio de la charla, Chatruc sorprendió a Juana con una pregunta directa: “Usted, Juana, está en pareja. ¿El señor le propuso? ¿Se dice ahora vamos a ser novios? ¿Cómo se dio?”. Sin dudar, Juana respondió con naturalidad y humor: “Sí, me dijo”. Eso sí, prefirió no hablar de fechas ni de aniversarios: “Un día... No, no me acuerdo. Yo soy muy mala con los números y las fechas”. “Pero, recuerdo que al otro día le dije que quería rever lo que habíamos hablado”, recordó divertida. Y concluyó: “Pero, bueno, después nos pusimos de novios”.

Juana Viale y su novio Yago Lange comparten el activismo ambiental (Instagram)

Desde hace dos años, Juana y Yago construyen un vínculo que combina romance y un fuerte compromiso con el activismo ambiental. Se conocieron a través de intereses en común: ambos participan de espacios de militancia y actividades dedicadas a la protección de los océanos, ríos y cuencas fluviales, una causa central en la vida de Lange, hijo del histórico medallista olímpico Santiago Lange.

Con el tiempo, la pareja pasó de mantener un perfil discreto a mostrarse cada vez más unida en distintos ámbitos. Viajaron juntos, participaron en proyectos de activismo y comenzaron a mostrarse en sus cuentas de Instagram, donde ya no dudan en posar para las cámaras. La aparición de su primera foto oficial en un evento público marcó un antes y un después: desde entonces, los detalles y momentos compartidos en redes sociales despertaron la curiosidad de sus seguidores, atentos a cada nuevo indicio de una relación que avanza a paso firme.

Viale y Lange, sonrientes y abrazados, disfrutando de una jornada de ciclismo en plena naturaleza (Instagram)

Aunque Juana suele ser reservada sobre su vida privada, fue dejando ver la historia con guiños en redes y menciones espontáneas en su programa. Si bien no amplió detalles sobre el inicio del noviazgo, se estima que el primer acercamiento se dio en actividades ambientales, donde ambos encontraron no solo una causa, sino una forma de vida y una manera de entender el mundo y el amor.

Hoy, compenetrados en su pasión por la naturaleza y en la construcción de un vínculo auténtico, Juana y Yago disfrutan de los viajes, el deporte y el activismo, pero también del día a día lejos del ruido mediático. La conductora, que este domingo se animó a compartir el planteo que le hizo su pareja, demuestra que el amor puede crecer sin fórmulas ni etiquetas tradicionales, y que lo importante está en la conexión, la libertad y los valores compartidos.