Hasta cuándo sigue el frío: por cuánto tiempo el aire polar afectará a Argentina

Las mínimas bajaron hasta 2 °C en la región pampeana, mientras que en la Patagonia se reportaron valores bajo cero (Europa Press)

El arribo de una masa de aire polar modificó de forma abrupta las condiciones meteorológicas en Argentina, con un marcado descenso de temperatura y un frente frío que afecta a gran parte del territorio nacional.

Según los modelos de pronóstico y especialistas consultados por Infobae, el frío intenso persistirá hasta el miércoles, con los días más fríos entre lunes y martes, antes de un rápido retorno a valores habituales para la época.

El fenómeno responde al avance de una masa de aire frío y seco que, tras el paso de un sistema frontal hacia el noreste, se consolida sobre el centro y norte del país, desplazando el patrón cálido que caracterizó el comienzo de abril.

El portal de meteorología Meteored indica que el rasgo dominante de este episodio no serán las precipitaciones, sino el comportamiento térmico, con registros mínimos inusualmente bajos y heladas en expansión.

Qué provoca la irrupción del aire polar y cómo avanza sobre el país

El viento del sudoeste generó ráfagas de hasta 70 km/h en Buenos Aires donde provocó caída de algunos árboles

El inicio de semana estuvo marcado por el desplazamiento de un frente frío que ya se ubica sobre el noreste argentino, dejando lluvias acotadas a esa región y sectores de Paraguay, con acumulados entre 10 mm y 20 mm en Misiones y el norte de Corrientes.

En el resto del país, predomina la ausencia de precipitaciones, especialmente en la región pampeana, donde la estabilidad atmosférica y el cielo mayormente despejado favorecen el enfriamiento nocturno.

De acuerdo con el modelo ECMWF, la circulación de origen polar se afianza progresivamente, desplazando aire cálido y estableciendo un núcleo frío sobre gran parte del territorio. Este contexto se traduce en un descenso generalizado de las temperaturas, marcando el fin del ambiente templado que predominó en semanas previas. E

n la Patagonia, las temperaturas máximas oscilaron entre 8°C y 16°C, mientras que el centro del país registró valores entre 20°C y 24°C, reflejando el cambio de masa de aire.

Cómo se manifiesta el frío extremo: temperaturas y heladas

El descenso térmico se intensificó con la llegada de aire polar, afectando tanto áreas urbanas como rurales en el centro y norte de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes trajo las primeras señales del impacto polar en la región pampeana, con mínimas de 2°C a 6°C en el centro y de 10°C a 14°C en el norte, mientras que en la cordillera y el sur patagónico se registraron temperaturas bajo cero.

Este enfriamiento continuará durante varios días, consolidándose el martes y el miércoles, cuando se espera la expansión de heladas sobre zonas productivas.

Durante el martes, las temperaturas máximas se ubicarán entre 16°C y 20°C en el centro del país, mientras que las mínimas descenderán hasta valores cercanos a 0°C en sectores del sur y oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis. El miércoles se prevé una leve recuperación térmica diurna, con máximas de 18°C a 22°C, pero persistencia de mínimas bajas y riesgo de heladas, especialmente en áreas alejadas de la influencia marítima.

Qué dicen las previsiones de los especialistas

Especialistas destacan que este pulso frío es el más intenso registrado en lo que va del año en el centro del país

El meteorólogo Christian Garavaglia, jefe de redacción en Meteored Argentina, había anticipado en una nota a Infobae que se esperaba para ayer domingo “el ingreso de aire frío más intenso en lo que va del año en toda la zona central de Argentina”.

En la misma línea, ante la consulta de Infobae el pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón sumó que el fenómeno estará acompañado de vientos del sudoeste que, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, alcanzarían entre 60 y 70 km/h, con ráfagas superiores a 80 km/h sobre la costa bonaerense.

La máxima del domingo no superó los 18°C, con la mínima dándose hacia la noche, en torno a 9-11 °C, y el viento intenso motivó la emisión de alertas oficiales. Garavaglia advirtió sobre el riesgo de caída de ramas, árboles y cartelería, especialmente en la zona costera y el Área Metropolitana de Buenos Aires: “Cuando alcanzan los 70 kilómetros por hora puede traer algún inconveniente menor en todo lo que es el ámbito del AMBA, en relación a voladura de algún que otro árbol, caída de ramas o cartelería”.

Hasta cuándo se mantiene el frío polar y qué cambios se esperan

El evento se inscribe dentro de las típicas transiciones otoñales, aunque con registros térmicos y ráfagas inusuales para esta época del año (Télam)

El frío intenso será de corta duración: la masa de aire polar persistirá hasta el martes, con mínimas bajas y ambiente frío en el centro y norte del país.

A partir del miércoles, se prevé un rápido ascenso térmico por la rotación del viento al noroeste, devolviendo las condiciones a valores habituales para la época. “Ambos días van a ser los más fríos. Después, rápidamente, a partir del miércoles, van a repuntar otra vez las temperaturas hacia valores más normales para esta época del año. Por lo menos esta primera incursión de aire frío va a ser breve, va a ser fugaz y no va a durar más que cuarenta y ocho horas”, precisó Garavaglia.

Abril había comenzado con temperaturas inusualmente elevadas, llegando a sensaciones térmicas de hasta 35°C en Buenos Aires, muy por encima de los valores normales para la estación. El actual pulso polar representa el primer evento frío de importancia en el centro del país, marcando el quiebre respecto al patrón cálido de la primera quincena. Los especialistas subrayan que estas variaciones extremas son frecuentes en los meses de transición, aunque destacan la intensidad y brevedad del episodio de este inicio de semana.