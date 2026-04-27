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Francisco Cerúndolo superó a Luciano Darderi y clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid

El argentino tuvo un rendimiento sólido, en un partido marcado por un tenso cruce entre el italoargentino y el juez de silla tras un fallo polémico

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Francisco Cerúndolo no detiene su marcha en el Masters 1000 de Madrid, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo, y este lunes avanzó a los octavos de final al derrotar en sets corridos al italoargentino Luciano Darderi con un marcador de 6-2 y 6-3. En la siguiente ronda espera por el canadiense Felix Auger-Aliassime o el belga Alexander Blockx.

Por sexta vez en sus carreras profesionales, Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ubicado en el puesto 20 del escalafón mundial, se enfrentó a Darderi (22°). El último duelo fue el más relevante de todos, no solo porque le permitió a Fran adelantarse en el historial por 3-2, sino también porque se consagró profeta en su tierra al quedarse con el título en el Argentina Open en febrero pasado y sumar así su cuarto trofeo ATP Tour.

La gran altitud de Madrid en las últimas temporadas le ha sentado bien al argentino, quien por tercer año consecutivo alcanzó la cuarta ronda. Su mejor versión se dio en la edición anterior, cuando llegó hasta las semifinales.

El porteño, de 27 años, tuvo una destacada actuación en la tercera fase frente a Darderi, un rival al que conoce muy bien desde los torneos juniors. Desde el inicio del partido, Cerúndolo tomó el control desde el fondo de la cancha y se adelantó rápidamente 3-0. Sin enfrentar break points en contra, el argentino sostuvo con solidez su patrón de juego.

El encuentro tuvo un punto de quiebre en lo mental para el italoargentino. En el octavo game, al servicio y con el marcador 2-5 y 40-40, se produjo una jugada clave: Cerúndolo impactó la pelota, que picó sobre el fleje de la línea de fondo. El tiro fue válido, pero Darderi no estuvo de acuerdo. Cuestionó el fallo del ojo de halcón, pidió revisarlo y la tecnología confirmó que había sido buena. Luego solicitó al juez de silla, Christian Rask, que bajara a observar el pique, pero este le explicó que el reglamento no lo permite. A partir de esa situación, el tenista nacido en Villa Gesell volvió a ceder su servicio y el parcial quedó en manos de Fran por 6-2.

En el segundo set, el albiceleste no bajó la intensidad de su juego, aprovechó los errores de su rival y fue contundente al momento de concretar un nuevo quiebre en el cuarto game. Esa ventaja la sostuvo hasta el cierre para quedarse con el partido y avanzar a los octavos de final por 6-3.

Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos al italoargentino Luciano Darderi en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo derrotó en sets corridos al italoargentino Luciano Darderi en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

A esta altura del calendario, Cerúndolo se consolidó como uno de los principales referentes del tenis argentino en el circuito. Con un balance de 20 victorias y 8 derrotas en diez torneos, el porteño edificó una temporada que combina regularidad con una marcada capacidad de adaptación a distintas superficies.

El recorrido comenzó en la gira por Oceanía, donde un debut adverso en Adelaida quedó rápidamente en el pasado. En el Australian Open encontró su mejor versión y avanzó hasta los octavos de final. Allí se cruzó con el alemán Alexander Zverev (3°), en un duelo exigente que, con el correr de los meses, se transformaría en un anticipo de enfrentamientos posteriores.

El punto más alto de su año llegó con el regreso a Sudamérica. En el Argentina Open, disputado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Fran cumplió uno de sus grandes objetivos al consagrarse campeón. En la final superó a Darderi con una actuación sólida y agresiva. Ese impulso se prolongó en Santiago de Chile, donde alcanzó las semifinales y reafirmó su afinidad con el polvo de ladrillo.

La gira norteamericana dejó sensaciones mixtas. En Indian Wells quedó eliminado en la tercera ronda, mientras que en el Miami Open logró meterse entre los ocho mejores. Sin embargo, en esa instancia volvió a aparecer Zverev, quien repitió el resultado conseguido en Melbourne y volvió a imponerse.

Con el inicio de la temporada europea sobre arcilla, surgieron algunas irregularidades. En el Masters 1000 de Montecarlo se despidió en la segunda ronda, mientras que en el ATP de Múnich alcanzó los cuartos de final antes de caer nuevamente frente a Sascha, que mantiene una racha favorable en los cruces recientes.

Con Roland Garros en el horizonte, Cerúndolo mantiene intactas sus aspiraciones de seguir creciendo en el circuito.

La temporada de Darderi hasta el momento es regular. En la gira por Oceanía alcanzó los cuartos de final en Auckland y llegó a los octavos en el Australian Open. Durante su paso por Sudamérica dejó su huella: fue campeón en Santiago, finalista en Buenos Aires y, en Río de Janeiro, no logró afirmarse y se despidió en el debut.

En los Masters 1000 de Indian Wells y Miami cayó en ambos torneos en la ronda de 64. Ya en la gira europea sobre polvo de ladrillo, fue semifinalista en Marrakech, no superó el debut en Montecarlo y quedó eliminado en la segunda ronda en Múnich.

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