Osvaldo Jaldo rechazó la reforma electoral que presentó el Gobierno y más aliados toman distancia de la eliminación de las PASO

El gobernador Jaldo expresó duras críticas a la reforma electoral que impulsa Milei

El proyecto de reforma electoral enviado por el Gobierno de Javier Milei al Senado la semana pasada comenzó a enfrentar resistencias tanto en la oposición kirchnerista como entre gobernadores que, hasta ahora, habían acompañado buena parte de las principales leyes impulsadas por la Casa Rosada. Este lunes, el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo cuestionó abiertamente la iniciativa y rechazó, en particular, la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), uno de los ejes centrales del texto oficial.

La propuesta de reforma electoral enviada por el Gobierno de Javier Milei al Senado incluye la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única, Ficha Limpia, y cambios al financiamiento de los partidos, entre otros, y ha generado rechazo entre sectores del peronismo dialoguista y parte de la oposición más cercana a La Libertad Avanza.

Según el gobernador Jaldo, la eliminación de las PASO perjudica tanto a los partidos como a los ciudadanos, mientras que el oficialismo considera que la medida contribuye a la modernización política y una fuerte reducción del gasto.

Las declaraciones de Jaldo tienen peso político, ya que se trata de uno de los referentes peronistas que mantuvo una relación institucional fluida con la administración libertaria y cuyos legisladores acompañaron votaciones clave en el Congreso. Su pronunciamiento se da en un momento en que el oficialismo busca construir mayorías para avanzar con cambios sensibles en el sistema político.

Peronistas. Jaldo, el ministro Santilil y el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil

Durante una entrevista con Canal 10 Tucumán, el gobernador criticó la propuesta nacional. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó Jaldo.

El mandatario defendió las primarias como mecanismo de competencia interna y participación ciudadana. Señaló: “Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, sostuvo.

No fue el único cuestionamiento. También se mostró en desacuerdo con la implementación de la Boleta Única en los términos planteados por la Nación. “Quien habla no está para nada de acuerdo de esas medidas electorales porque es un traje a medida de La Libertad Avanza hecha por el mejor sastre de Capital Federal”, lanzó, en una frase de fuerte tono político.

El mandatario tucumano incluso dejó entrever que buscará trasladar esa discusión al ámbito partidario provincial. Señaló que pedirá una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista para fijar posición sobre el proyecto. La decisión exhibe que el debate electoral ya empezó a impactar en las estructuras partidarias del interior.

Más objeciones

El proyecto de reforma electoral fue enviado por el presidente Milei al Senado

La postura de Jaldo no quedó aislada. Según pudo confirmar Infobae, en las últimas horas también trascendió el malestar de Raúl Jalil, otro de los gobernadores peronistas que mantuvo canales abiertos con la Casa Rosada y que tampoco vería con buenos ojos la eliminación de las PASO. En el oficialismo admiten que el respaldo de los mandatarios provinciales será decisivo para cualquier cambio en materia electoral, especialmente en el Senado, donde las provincias tienen peso específico.

El escenario se complejiza aún más porque las objeciones exceden al peronismo dialoguista. PRO y UCR ya hicieron saber sus reparos a la eliminación lisa y llana de las primarias. En ambos espacios conviven sectores favorables a revisar el sistema, reducir costos o modificar plazos, pero no necesariamente a suprimir por completo una herramienta que consideran útil para dirimir liderazgos y ordenar candidaturas.

A eso se suma la posición de la Coalición Cívica, que cuestiona que el Gobierno haya incorporado el proyecto de Ficha Limpia dentro de un paquete electoral más amplio. En ese espacio sostienen que la iniciativa para impedir candidaturas de condenados por corrupción debería tratarse de manera independiente y no quedar mezclada en una negociación global.

Ese mosaico de resistencias amenaza con convertir la reforma electoral en una discusión más compleja de lo que imaginaba la Casa Rosada. El oficialismo apostaba a capitalizar el discurso de modernización política, reducción del gasto y simplificación de los procesos electorales. Sin embargo, la eliminación de las PASO toca intereses partidarios concretos, reabre disputas de liderazgo y genera prevenciones incluso entre sectores cercanos al Gobierno.

En el caso de Jaldo, además, el rechazo convive con un mensaje de autonomía provincial. Consultado por el calendario electoral tucumano, recordó que la provincia tiene su propia dinámica institucional y una fecha estimada entre mayo y junio para futuras elecciones locales. “De acuerdo a lo que vaya decidiendo la Nación tomaremos decisiones”, dijo, marcando que los movimientos nacionales no necesariamente condicionarán por completo a Tucumán.

El gobernador también aprovechó la entrevista para hablar de la interna del peronismo nacional. Señaló que el Partido Justicialista “se tiene que normalizar y tratar de ordenarse de una vez por todas” y afirmó que en el movimiento “no sobra nadie”. En esa línea, planteó que la futura conducción y eventual fórmula presidencial debería surgir “de abajo hacia arriba”, con protagonismo de los gobernadores y del interior del país.

Milei, con Jaldo, Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua

En ese tramo también tomó distancia de la proyección nacional de Axel Kicillof. Dijo que el mandatario bonaerense “se está autopostulando” y remarcó que una candidatura no puede construirse en soledad. “Una golondrina no hace verano”, resumió.

Aunque el foco principal de sus declaraciones estuvo puesto en la reorganización del peronismo, el mensaje político más inmediato fue otro: uno de los aliados circunstanciales del Gobierno acaba de cuestionar frontalmente la reforma electoral oficial.

Para la administración Milei, que ya enfrenta negociaciones abiertas por temas fiscales, judiciales y previsionales, el frente electoral aparece ahora como otro terreno de conflicto. Y con un dato adicional: las primeras objeciones públicas llegaron desde sectores que hasta ahora habían ayudado a sostener la gobernabilidad parlamentaria.