Elina Costantini prepara una Gala Couture épica en el Malba: “El objetivo es que el mundo nos mire”

La empresaria Elina Costantini encabezará una gala que marcará un antes y un después para la moda en el país

La Semana de Alta Costura Argentina se prepara para escribir una nueva página en la historia de la moda local este martes 28 de abril en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, epicentro cultural de la región. Bajo la mirada atenta de la industria y el público, la Gala Couture promete convertirse en el escenario donde la creatividad argentina despliega todo su potencial de la mano de Elina Costantini para captar la atención internacional.

La empresaria y filántropa de la moda y el arte argentino lidera la organización de una noche que fusionará creatividad y glamour. Su visión ha sido clave para lograr que la avant premiere de “El diablo viste a la moda 2” coincida con esta cita, integrando la elegancia local con la impronta global de 20th Century Studios y la plataforma de Disney. El evento representa un paso decidido para posicionar a Buenos Aires como un punto de encuentro entre la moda y la cultura en el mapa mundial.

La gala propondrá una intervención integral del Malba, fusionando la alta costura con el universo editorial y resignificando cada rincón del museo como un escenario donde el cine y la moda dialogan en armonía. La noche se vestirá de música en vivo y una performance especialmente concebida para la ocasión, invitando a los asistentes a sumergirse en una experiencia sensorial que celebra la creatividad y el talento argentino.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci posan elegantemente en el póster oficial de "El Diablo Viste a la Moda 2", anticipando el regreso de la icónica historia de la moda (20th century fox)

Para Elina Costantini, el evento trasciende lo habitual. “Es una gala que está revolucionando el espíritu del Malba desde que llegó el primer zapato”, expresa con entusiasmo en diálogo con Infobae. La empresaria destaca cómo el público se convierte en protagonista, luciendo sus propios zapatos rojos y vestidos elegidos para la ocasión, transformando la cita en una verdadera puesta en escena colectiva. “Cada uno está viviendo un momento único, algo que merecía la Argentina. Se preocupan por los looks, por qué van a llevar, por cómo van a participar. Es una experiencia que trasciende la moda y se convierte en celebración”, subraya la filántropa.

Costantini sostiene que la propuesta nace de la convicción de proyectar la moda argentina en el escenario internacional, impulsando el talento local hacia nuevas fronteras. La empresaria concibe la gala como “una forma de sentir el arte en todas sus expresiones”, una invitación a experimentar la moda como un lenguaje universal que dialoga con la música, el cine y la literatura.

“El objetivo es que el mundo nos mire", aseguró Elina Costantini en la previa de la esperada Gala Couture

El evento aspira a consolidar un formato de gala capaz de reunir diversas disciplinas bajo una narrativa contemporánea, donde la innovación y la creatividad se funden en cada detalle. Para Costantini, la ambición es clara: “El objetivo es que el mundo nos mire”. Su liderazgo y visión buscan posicionar a Buenos Aires como un faro cultural capaz de captar la atención global.

Un puente entre la moda argentina y la industria global

Desde The Walt Disney Company Latinoamérica, su presidente Martín Iraola elogió la iniciativa: “La Gala Couture es una muestra concreta de la intersección virtuosa entre el cine, la moda y la cultura, y esperamos seguir ampliando esta colaboración en el futuro”.

Elina Costantini subraya la génesis compartida del proyecto: “La idea de fusionar la Semana de la Alta Costura con Disney fue una creación de Martín Iraola y mía. Nos unimos para dar vida a esta gala junto con el equipo de Disney, que es extraordinario y quiero agradecerle. Este encuentro se repetirá año tras año”, anticipa la empresaria, consolidando su papel como arquitecta de una experiencia multidisciplinaria sin precedentes.

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) es el escenario elegido para la Gala Couture

La Gala Couture se consolida como un puente entre el talento argentino y la industria audiovisual internacional, fortaleciendo los lazos y abriendo nuevas oportunidades para la creatividad local. Elina Costantini, impulsora de la iniciativa, destaca la importancia de estos encuentros para posicionar la moda nacional fuera de las fronteras: “Este tipo de iniciativas nos permite proyectar la moda argentina en un contexto internacional”.

La filántropa resume la esencia de su trabajo y la ambición del evento: “El objetivo es siempre llevar la moda argentina a un nivel internacional: la moda, el arte y el cine, porque ahora ya estoy integrando los tres ámbitos”. Su liderazgo ofrece una mirada integradora y visionaria, situando a Buenos Aires y a la moda local en el radar global.

La ceremonia reúne a referentes destacados de la moda, el arte y la industria audiovisual, convocados para celebrar el arte en todas sus formas y explorar nuevas fronteras creativas. Bajo la dirección de Costantini, la noche se perfila como un punto de encuentro entre talento, innovación y proyección internacional.

El desembarco global de “El diablo viste a la moda 2″

Uno de los anuncios más esperados de la jornada será la presentación de “El diablo viste a la moda 2”. El estreno anticipado de la esperada secuela servirá como marco privilegiado para la Gala Couture, subrayando la sinergia entre moda y cine. El tráiler oficial confirmó el lanzamiento global para el 30 de abril de 2026 y detalló una estrategia orientada a convertir la película en un fenómeno multicanal. Lady Gaga, además de componer y grabar la canción original “Runway” durante su tour Mayhem Ball en 2025, se suma al elenco con un rol protagónico, integrando la propuesta cinematográfica con una dimensión musical que amplifica su llegada a públicos de todo el mundo.

El elenco original se reúne con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomando sus papeles (REUTERS/Jack Taylor)

La nueva entrega reúne nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en sus inolvidables papeles, al tiempo que incorpora figuras de la talla de Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu y Patrick Brammall. Bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna, la producción se consolida como uno de los estrenos más esperados del año, tras el éxito del film original, que supo recaudar más de 326 millones de dólares y dar origen a franquicias independientes para sus protagonistas.

La trama ubica nuevamente a Miranda Priestly al mando de la revista Runway, ahora asediada por el declive del periodismo impreso y la irrupción del ecosistema digital. El relato profundiza en el enfrentamiento con el personaje de Emily Blunt, ejecutiva de un poderoso conglomerado de lujo cuyos recursos publicitarios se vuelven cruciales para la supervivencia de la icónica publicación.

El guion, una vez más a cargo de David Frankel y Aline Brosh McKenna, se adentra en las tensiones provocadas por la revolución tecnológica y los nuevos hábitos de consumo de moda. Según la producción, la película explora “cómo la presión por adaptarse a una prensa digitalizada y los cambios vertiginosos en la industria impactan en los negocios”, planteando interrogantes sobre el futuro del sector y el poder de reinvención de sus protagonistas.

El vestuario, a cargo de Molly Rogers, vuelve a ocupar un rol central, tanto en la historia como en la campaña promocional (REUTERS/Jeenah Moon)

La película introduce novedades respecto al libro de Lauren Weisberger y al clásico de 2006, al enfocar el conflicto principal en la transformación estructural de la industria y en la capacidad de la franquicia para capitalizar la nostalgia colectiva. La narrativa pone el acento en los desafíos y oportunidades que impone la nueva era digital, marcando un contraste con las versiones previas y renovando el atractivo de la saga para nuevas audiencias.

El vestuario, elemento central en el universo de “El diablo viste a la moda”, recupera su lugar protagónico tanto en la historia como en la campaña promocional. Bajo la dirección de la diseñadora Molly Rogers, responsable del emblemático look de Miranda en la escena de la MET Gala, la estética se convierte en un sello distintivo que trasciende la pantalla e impulsa la estrategia de marketing. La colaboración con figuras de alcance internacional refuerza la apuesta por un lanzamiento multicanal, donde la moda y el audiovisual se entrelazan para amplificar el impacto global del estreno.