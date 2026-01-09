Salud

Por qué abandonamos el ejercicio y cómo mantener la constancia, según la ciencia

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los estándares rígidos y la búsqueda de la perfección llevan a muchas personas a renunciar a sus rutinas de ejercicio. Los expertos proponen nuevas estrategias para lograr mayor constancia

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Kent analizó por qué muchas personas abandonan el ejercicio por una mentalidad de todo o nada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un par de zapatillas deportivas nuevas, una playlist motivadora y un propósito firme: hacer ejercicio todos los días. Al cabo de una semana, las zapatillas permanecen en el armario y el propósito se diluye. Este escenario, tan común como silencioso, responde a un fenómeno que investigadores de la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Kent acaban de analizar a fondo: la mentalidad de todo o nada que lleva a miles de personas a abandonar sus rutinas de ejercicio antes de convertirlas en hábito.

El peso del “todo o nada” en la constancia física

El estudio, publicado en la revista BMC Public Health y liderado por la científica del comportamiento Michelle Segar aportó una mirada novedosa sobre por qué, incluso quienes tienen la intención de entrenar, terminan renunciando.

“El pensamiento de todo o nada relacionado con el ejercicio surge cuando un plan de ejercicios específico se vuelve inviable”, explicó Segar. Además, agregó: “En ese momento, cuando las personas no pueden adherirse completamente a su plan (el ‘todo’), optan por no hacer ejercicio en absoluto en lugar de modificarlo”.

Investigadores identificaron que el pensamiento
Investigadores identificaron que el pensamiento rígido lleva a renunciar a la actividad física si no se puede cumplir el plan original (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, que también integran Jen Taber, John Updegraff y Alexis McGhee-Dinvaut, reunió a 27 adultos de entre 19 y 79 años que, a pesar de sus intentos, no lograron mantener una rutina estable de actividad física. De acuerdo con la Universidad de Michigan, el fenómeno de “todo o nada” ya se había reconocido en contextos de alimentación y control de peso, pero hasta ahora no se había estudiado en profundidad vinculado al ejercicio.

Cuatro muros invisibles: cómo opera la mentalidad rígida

Los investigadores identificaron cuatro componentes principales que conforman este bloqueo mental:

  • Estándares idealizados y rígidos: para la mayoría de los participantes, solo se considera “ejercicio” si la actividad cumple con parámetros estrictos. “Si hago algo durante menos de 15 minutos, siento que ni siquiera hice ejercicio”, relató uno de los voluntarios en el informe de la Universidad Estatal de Kent.
  • Búsqueda activa de excusas: el ejercicio es percibido como demasiado exigente o incómodo, lo que facilita encontrar justificaciones para evitarlo. “Es difícil, duele y no se siente bien”, mencionaron algunos participantes en los grupos focales.
  • Baja prioridad frente a otras tareas: la vida cotidiana suele imponerse. “Cuando tu rutina termina llenándose de cosas que hay que hacer o que se deberían hacer, (hacer ejercicio) es algo fácil de dejar de lado”, admitieron varios entrevistados.
  • Desconcierto por la propia inactividad: muchas personas no logran entender por qué dejaron de ejercitarse, aunque recuerdan experiencias positivas previas con el deporte. “No entiendo por qué no hago ejercicio... Soy una mujer educada... ¿Por qué ni siquiera puedo hacer mella en ello?”, compartió otra participante.
Entre los participantes del estudio,
Entre los participantes del estudio, predominó la idea de que solo cuenta como ejercicio si se cumplen parámetros estrictos de tiempo o intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La mentalidad de todo o nada genera altos costos para hacer ejercicio”, subrayó Segar. La fatiga y la sobrecarga diaria hacen que el esfuerzo inmediato de entrenar pese más que los beneficios percibidos. Así, no hacer nada se convierte en una “salida estratégica y deseable”, un mecanismo muchas veces inconsciente.

“Las decisiones de no hacer ejercicio a menudo se toman sin ser conscientes, por lo que es probable que las personas no sean conscientes de que renunciar a sus planes de ejercicio podría estar relacionado con una mentalidad de todo o nada”, agregó la investigadora.

El fenómeno de todo o
El fenómeno de todo o nada ya se había observado antes en dietas y control de peso, pero no se había profundizado en su impacto sobre la constancia física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para romper el ciclo

El trabajo no solo describe el problema, sino que también ofrece alternativas. Para quienes sienten que el pensamiento de todo o nada les impide sostener una rutina, Segar recomienda tres cambios fundamentales:

  • Evitar la autocrítica por la falta de constancia, ya que los modelos culturales de ejercicio suelen ser poco realistas.
  • Aceptar lo suficientemente bueno en vez de buscar la perfección: “Nada tiene que ser perfecto, incluido el ejercicio”, afirmó la investigadora.
  • No quedar atrapados en el pasado y reconocer que experiencias negativas previas pueden condicionar la motivación actual.

Este estudio representa un primer paso para entender cómo una mentalidad rígida puede sabotear el bienestar físico, incluso en personas persistentes.

Temas Relacionados

EjercicioSalud MentalUniversidad De MichiganRutinas De EjercicioBienestarÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

Investigadores de Hungría y Austria confirmaron que algunos canes tienen la capacidad de incorporar vocabulario al escuchar conversaciones entre personas

Los perros superdotados pueden aprender

Los océanos alcanzaron un nuevo récord de calor en 2025 y se aceleran los fenómenos climáticos extremos

La acumulación sin precedentes de energía marina impulsa eventos meteorológicos más devastadores. Cuáles son las zonas más afectadas

Los océanos alcanzaron un nuevo

Cambios hormonales: cómo la transición a la menopausia impacta en el ánimo

Un proceso natural que coincide con responsabilidades crecientes puede provocar alteraciones profundas en el equilibrio psíquico

Cambios hormonales: cómo la transición

Cuáles son los condimentos recomendados por expertos para reducir el consumo de sodio

Un informe de Verywell Health, revisado por la nutricionista Karina Tolentino, analiza ingredientes de uso cotidiano que permiten dar sabor a las comidas sin superar los límites diarios sugeridos, en línea con pautas internacionales orientadas a la salud cardiovascular y el control de la presión arterial

Cuáles son los condimentos recomendados

Reinicio metabólico y ritmos circadianos: el plan que busca reactivar la quema de grasa sin dietas extremas

La estrategia desarrollada por cirujanos británicos plantea ajustes breves en la alimentación, el sueño y la actividad física para favorecer procesos biológicos claves vinculados al control del peso

Reinicio metabólico y ritmos circadianos:
DEPORTES
Barracas Central le solicitó a

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

TELESHOW
Llega Captura Salvaje, el documental

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

INFOBAE AMÉRICA

Los perros superdotados pueden aprender

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció ajustes al decreto supremo en medio de bloqueos de la Central Obrera Boliviana

La historia detrás de “I Was a Teenage Werewolf”, la canción de The Cramps que resurgió en Stranger Things