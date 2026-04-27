Crimen y Justicia

Engañaron a dos abuelos venezolanos y les robaron todos los ahorros que tenían para volver a su país: fueron detenidos al intentar otra estafa

La pareja de embaucadores fue arrestada el pasado sábado, cuando personal de la Policía de la Ciudad lo divisó mientras buscaban ganarse la confianza de un hombre de 70 años en Mataderos

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El video muestra escenas nocturnas que incluyen vehículos y personas. Se observan luces azules intermitentes en la cercanía de un automóvil. Una persona con vestimenta que simula un uniforme interactúa con un vehículo. Otra imagen muestra un automóvil blanco estacionado en una calle urbana. Finalmente, una mujer con chaqueta roja y pantalones oscuros aparece de pie junto a una pared, con las manos atadas a la espalda.

Una pareja de estafadores que se dedicaba a engañar a personas mayores de edad bajo la modalidad del “cuento del tío” fue detenida este sábado a la madrugada en el barrio porteño de Mataderos, donde fueron divisados por personal de la Policía de la Ciudad mientras intentaban ganarse la confianza de un jubilado. Los sospechosos eran buscados desde la semana pasada, en el marco de una investigación iniciada por el robo que una pareja de venezolanos sufrió en su propia casa de Nueva Pompeya: los mismos asaltantes dijeron ser amigos de su hijo y le robaron todos los ahorros que tenían para regresar a su país.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae que los sospechosos fueron interceptados pasadas las 2:00, cuando miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad los divisó mientras realizaban una patrulla de prevención por la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a una pareja que dialogaba con un hombre de 70 años que caminaba por la calle Hubac al 6300, y este se apartaba visiblemente de ambos en clara actitud de desconocerlos.

Al detectar esta actitud sospechosa, los efectivos interceptaron a la pareja y entrevistaron al jubilado, quien aseguró no conocerlos y contó que le preguntaban si sabía de alguien que alquilara una vivienda. Este fue el dato que llamó la atención de los oficiales, al tratarse de un horario poco común para encontrarse en busca de un alquiler.

Un coche hatchback blanco de cuatro puertas está estacionado en una calle oscura, visto desde el lado. Otro coche plateado se ve al fondo
Los sospechosos se movían en un Volkswagen Gol Trend blanco que tenía pedido de secuestro activo.

Durante el procedimiento, la Policía comprobó que los imputados, identificados como Gustavo Traico y Amelia Luján Mossolani, se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend blanco que tenía pedido de secuestro vigente desde el 16 de enero pasado, a solicitud por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 en una causa por encubrimiento, y se trataba de un vehículo mellizo. A partir de ello, el Juzgado Nacional y Correccional N° 1, a cargo del juez Hernán Martín López, que dispuso la inmediata detención de ambos y la incautación del auto.

Una vez apresados, los policías corroboraron que la pareja era la misma que la semana pasada había estafado a un matrimonio de venezolanos, a quienes engañaron bajo la modalidad del “cuento del tío”: se hicieron pasar por supuestos amigos del hijo de la víctima y, una vez dentro de su domicilio, les robaron todos los ahorros que guardaban para regresar a su país natal.

Los investigadores comprobaron que, además, los sospechosos estuvieron involucrados en un hecho similar de febrero de este año, cuando le sustrajeron gran cantidad de dinero a un anciano. Y si bien en esa oportunidad fueron identificados como los autores de la estafa, el Juzgado Criminal y Correccional N° 19 no dispuso sus inmediatas detenciones.

En cuanto a los antecedentes, el hombre registra una condena por estafa del 14 de febrero de 2023 y en una causa por robo de octubre de 2019, atentado contra la autoridad de enero de 2021, defraudación por retención indebida en el 2024 y hostigamiento en febrero de este año. La mujer, en tanto, posee antecedentes del 16 de mayo de 2024 por defraudación por retención indebida.

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