Cuáles son las 10 mejores ciudades para recorrer a pie

La lista de las ciudades más caminables de 2026 se elaboró a partir de la opinión de 24.000 residentes

En las grandes urbes del mundo, la facilidad para desplazarse a pie se convirtió en un factor clave que mejora la calidad de vida y transforma la experiencia cotidiana de residentes y visitantes. El auge de las ciudades caminables responde tanto a la búsqueda de entornos más sostenibles como al deseo de acceder a espacios culturales, gastronómicos y comerciales sin depender del transporte.

La revista Time Out publicó la lista de las ciudades más caminables de 2026, elaborada a partir de la opinión de 24.000 residentes. Esta selección prioriza metrópolis donde la vida urbana gira en torno a la movilidad peatonal, el acceso a espacios públicos y la transformación de las calles en zonas amigables para el peatón. Según la publicación, el ranking se basa en el porcentaje de habitantes que califican la caminabilidad como “buena” o “excelente” y destaca la ciudad mejor puntuada de cada país.

1. Seúl, Corea del Sur

Seúl encabeza el ranking con un índice de caminabilidad del 93%, destacándose por la seguridad tanto de día como de noche (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La capital surcoreana, Seúl, encabeza la lista con un índice de caminabilidad del 93%. Esta urbe, que se extiende sobre una vasta superficie y concentra a millones de personas, logra posicionarse como modelo de movilidad peatonal gracias a su alta percepción de seguridad tanto de día como de noche.

Barrios como Myeongdong, Insadong y Hongdae se destacan por su diseño pensado para el peatón, que facilita el acceso a comercios, arte y vida nocturna. Uno de los elementos más innovadores es Seoullo 7017, un paseo elevado de 1.074 metros que transformó una antigua autopista urbana en un jardín con 24.000 especies de plantas.

2. Edimburgo, Reino Unido

Edimburgo se destaca por pendientes y calles adoquinadas, donde la concentración de atractivos turísticos potencia la experiencia a pie (REUTERS/Lesley Martin)

La capital escocesa, Edimburgo, posee pendientes y calles adoquinadas que no desalientan a los locales, quienes consideran que las distancias cortas y la concentración de atractivos turísticos potencian la experiencia de recorrer la ciudad a pie.

Monumentos emblemáticos como Calton Hill, el Castillo de Edimburgo y la Ciudad Vieja se encuentran a menos de quince minutos caminando unos de otros. Entre los trayectos más populares figura la subida a Arthur’s Seat, el antiguo volcán que ofrece una vista panorámica tras una caminata de una hora.

3. Nueva York, Estados Unidos

Nueva York sobresale por la organización de su trazado urbano, donde el diseño en cuadrícula de Manhattan facilita la orientación de los peatones (REUTERS/Adam Gray)

Nueva York alcanza el tercer puesto y se distingue por la organización de su trazado urbano. El diseño en cuadrícula de Manhattan permite a los peatones orientarse con facilidad. La Quinta Avenida actúa como eje central y divide el este y el oeste de la isla, lo que facilita la navegación.

Esta caminabilidad se extiende hacia barrios de Brooklyn como DUMBO, Cobble Hill y Williamsburg, cada uno con identidad propia y acceso sencillo a pie. El Puente de Brooklyn constituye otro elemento emblemático, al ofrecer un recorrido exclusivo para peatones con vistas al skyline de la ciudad.

4. Copenhague, Dinamarca

Copenhague cuenta con zonas exclusivas para transeúntes y aceras elevadas que priorizan la comodidad y seguridad de quienes recorren la ciudad (Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Copenhague se presenta como una ciudad compacta, llana y segura para los peatones. La infraestructura incluye zonas exclusivas para transeúntes y aceras elevadas que priorizan su comodidad.

Un aspecto destacado es Strøget, una de las calles peatonales más extensas de Europa, que conecta varias plazas centrales y conforma un corredor comercial sin tránsito vehicular. En este entorno, la posibilidad de recorrer tiendas, templos históricos como Helligåndskirken y disfrutar de espectáculos callejeros, se suma a la experiencia de la vida urbana.

5. Oslo, Noruega

Oslo implementó el Car-Free Livability Programme, con eliminación de estacionamientos y carriles para bicicletas que redujeron el tráfico (REUTERS/Tom Little)

En los últimos diez años, la ciudad implementó el Car-Free Livability Programme, un plan que busca reducir la presencia de vehículos y priorizar a las personas. La eliminación de espacios de estacionamiento y la incorporación de carriles para bicicletas resultaron en una disminución significativa del tráfico.

Entre 2017 y 2019, el centro histórico se transformó en una zona prácticamente libre de automóviles. El proceso avanza en etapas, con el objetivo de lograr una mayor convivencia entre peatones y ciclistas, y mejorar la calidad ambiental. Esta transformación evidencia el compromiso de Oslo con la movilidad sostenible y la vida urbana saludable.

6. Estocolmo, Suecia

Más del 80% de los habitantes de Estocolmo vive en una ciudad de quince minutos, con servicios y parques cerca de sus hogares (REUTERS/Marie Mannes)

Constituida por catorce islas, la capital sueca facilita los traslados gracias a puentes y sendas bien mantenidas. Más del 80% de los habitantes vive en una “ciudad de quince minutos”, lo que implica que servicios esenciales, parques y opciones de ocio se encuentran a una corta distancia a pie.

El diseño urbano de Estocolmo fomenta el acceso a espacios verdes y la conexión entre distintas áreas, lo que refuerza su posición como ciudad caminable y accesible.

7. París, Francia

París redujo el tráfico vehicular a la mitad entre 2002 y 2023, expandiendo zonas peatonales como las llamadas calles escolares y terrazas en aceras (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La capital francesa tiene un perfil marcado por el impulso a las políticas peatonales. Entre 2002 y 2023, el tráfico vehicular se redujo a la mitad, lo que propició mejoras en la calidad del aire y una expansión de las zonas para peatones, como las “calles escolares” y las terrazas en aceras.

La estrategia se orientó a favorecer la vida en la calle, el disfrute de los espacios públicos y la reducción de la contaminación. Más de 300 calles pasaron a ser peatonales, lo que consolida a París como un modelo de urbanismo peatonal.

8. Singapur, Singapur

Singapur protege a los peatones del sol y la lluvia con pasarelas cubiertas, integrando tradición y funcionalidad en el entorno urbano (REUTERS/Edgar Su)

El octavo lugar pertenece a Singapur. La ciudad-estado destaca por su infraestructura de pasarelas cubiertas, que protegen a los peatones tanto del sol intenso como de las lluvias frecuentes.

Estas vías, llamadas “Five Foot Ways” o “Kaki Lima”, forman parte del diseño tradicional de las casas comerciales locales. La integración de estos senderos en el entorno urbano permite la movilidad continua sin depender de las condiciones climáticas. Esta solución histórica se mantiene vigente y refuerza su identidad como ciudad caminable.

9. Helsinki, Finlandia

Helsinki facilita trayectos cortos entre puntos de interés gracias a su trazado compacto y proyectos como el corredor peatonal Baana (Freepik)

Helsinki se suma al grupo de ciudades nórdicas que priorizan a los peatones. El trazado compacto posibilita acceder a los principales puntos de interés en trayectos cortos, como la vuelta al parque Kaivopuisto, uno de los más antiguos de la ciudad.

La infraestructura incluye proyectos como Baana, una antigua vía ferroviaria reconvertida en corredor exclusivo para peatones y ciclistas que conecta el puerto occidental con la estación central.

10. Cracovia, Polonia

El casco antiguo y el barrio judío de Kazimierz en Cracovia están peatonalizados, preservando el patrimonio arquitectónico y facilitando la visita de turistas (REUTERS/Kuba Stezycki)

Cierra la lista Cracovia. El casco antiguo y el barrio judío de Kazimierz se encuentran peatonalizados, lo que preserva el patrimonio arquitectónico y facilita el flujo de turistas. Las calles angostas y adoquinadas, libres de automóviles, permiten que los visitantes recorran las zonas más emblemáticas sin obstáculos.

La peatonalización responde tanto a la necesidad de conservar el entorno histórico como a la demanda de experiencias urbanas más sostenibles. La ausencia de tráfico vehicular favorece la actividad turística y protege la fisonomía de la ciudad.