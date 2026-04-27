Virginia Demo compartió el rotundo cambio físico y emocional después de Cuestión de Peso: “Me amigué con el espejo”

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, mostró el rotundo cambio físico y emocional que logró tras su paso por Cuestión de Peso (Video: Instagram)

En el universo del espectáculo argentino, varias son las figuras que logran reinventarse y conectar con distintas audiencias, y una de ellas es Virginia Demo. Su recorrido atraviesa escenarios, estudios de televisión y plataformas digitales, construyendo una identidad múltiple: comediante, panelista, streamer, comunicadora y actriz. El año 2023 marcó un punto de inflexión en su carrera al ingresar como participante en la edición 2023-2024 de Gran Hermano, donde sumó una nueva base de seguidores que se sumaron a los ya conquistados en años de stand up y actividad en redes sociales.

La exposición mediática alcanzada en el reality no modificó su esencia ni sus inquietudes personales. Tras la finalización del ciclo, Demo regresó a los espectáculos teatrales y al universo digital, manteniendo una presencia constante y activa. Sin embargo, fue a comienzos de 2026 cuando sorprendió al público y a sus propios seguidores con una confesión pública y un nuevo desafío: presentarse al casting del programa Cuestión de Peso.

Y la pantalla reflejó un giro inesperado en su vida cuando, a fines de marzo, recibió el alta en el ciclo. El momento no solo significó para ella el cumplimiento de una meta numérica, sino el inicio de una etapa marcada por la felicidad y el reencuentro con su propia imagen. Al pisar la balanza y ver que marcaba 79,6 kilogramos, Demo expresó con claridad: “Aprendí un montón, me gusta el resultado y cómo me veo. Me amigué con el espejo y me incentivo para seguir sin sufrir la dieta”. Esa frase condensó meses de trabajo, aprendizajes y una transformación que superó lo físico.

La exparticipante de Gran Hermano, Virginia Demo, se presentó al certamen de salud y explicó el motivo por el que decidió unirse al tratamiento (Cuestión de Peso – El Trece)

Su paso por el programa estuvo atravesado por una sinceridad que resonó en el público. “Hola, soy Virginia Demo. Soy de La Plata, tengo 57 años y quiero entrar a Cuestión de Peso porque tengo 10 kilos de más y la verdad que sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta. Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual porque yo no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, había dicho al presentarse. Ese testimonio marcó el inicio de un proceso en el que la autoestima y el bienestar emocional fueron tan relevantes como la meta de peso.

La experiencia dentro del programa fue mucho más que un desafío individual. “El grupo es divino y cada uno tiene una historia que no me hubiese imaginado conocer”, declaró tras recibir el alta. El acompañamiento del equipo profesional y la contención de sus compañeros fueron claves para sostener el proceso. Mario Massaccesi, conductor del ciclo, resumió el espíritu que Virginia aportó al grupo: “Vivías cada historia como si fuese tuya y compartías los momentos de cada uno”.

Uno de los aspectos más notables de su transformación fue el cambio en la percepción de sí misma. Transmitió su alegría y el mensaje que busca compartir con quienes atraviesan desafíos similares: “Miren, estoy feliz, gente. Con esto les quiero decir que se puede. Tengo cincuenta y siete años. Bueno, ya tuve la menopausia. Ya entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hace un montón”.

La ex Gran Hermano Virginia Demo junto a su hija, Delfi Casal

Subrayó con énfasis la importancia del aprendizaje adquirido en el programa: “Sigo con todo lo que aprendí en Cuestión de Peso. Sigo haciendo gimnasia en mi casa, chicas, en mi casa. Ya les voy a mostrar, porque la verdad que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué como de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo. Y la verdad que estoy muy feliz”.

La felicidad de Demo no se reduce a los números que muestra la balanza. Su transformación abarca el plano emocional, la autoaceptación y el bienestar cotidiano. En sus palabras: “Me amigué con el espejo y me incentivo para seguir sin sufrir la dieta”. La experiencia de atravesar la menopausia y el reordenamiento hormonal, lejos de convertirse en un obstáculo, se transformó en una oportunidad para reencontrarse con su deseo y su vitalidad: “Tengo cincuenta y siete. Beso”.

Remarcó que la felicidad alcanzada no depende solo del cuerpo, sino de una actitud renovada y de la decisión de cuidarse. “Voy a empezar a tirar tips y mostrar cuando hago ejercicios en casa, porque se puede. Cincuenta y siete años tengo. No tengo veinte o treinta o cuarenta, que por ahí es más fácil bajar”.

Virginia Demo, al momento de su ingreso a Gran Hermano (Prensa Telefe)

En su mensaje, Demo invitó a cambiar la mentalidad y priorizar el amor propio: “Pasa y tenés que cambiar la cabeza, es lo fundamental y quererte. Yo tenía el hígado un poquito graso, eso ya se fue. Así que feliz”. La recuperación de la salud fue acompañada por el fortalecimiento de la autoestima y la decisión de disfrutar de la vida social: “Siempre cultivo la amistad porque es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Y ahí está. Bueno, gente, se puede”.

La felicidad de Virginia Demo tras recibir el alta en Cuestión de Peso se expresa en cada gesto, en cada palabra y en la energía renovada con la que enfrenta su presente. El proceso que inició con una búsqueda personal se transformó en un mensaje colectivo: es posible cambiar, reencontrarse y volver a sentirse bien, sin importar la edad ni las circunstancias previas.