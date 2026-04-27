El récord histórico de la Fórmula 1 que superó la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto grabó su nombre en los libros dorados de la historia del deporte argentino (Crédito: Prensa GCBA y Bullet)

Argentina vivió una jornada histórica con un evento masivo de Fórmula 1 que tuvo como principal protagonista a Franco Colapinto. El joven de Alpine logró convocar en Buenos Aires a más de 600 mil personas en uno de los actos más multitudinarios de la historia del automovilismo. El evento, bautizado como Road Show, se realizó en el barrio de Palermo, donde el pilarense de 22 años condujo un Lotus E20 de 2012 y la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

La magnitud de la convocatoria superó ampliamente el récord histórico de asistencia a una actividad asociada a la máxima categoría del automovilismo, establecido en el Gran Premio de Australia de 1995 con 520.000 espectadores en los tres días del fin de semana. A diferencia de aquella marca, en Buenos Aires esa cifra se alcanzó en solo una jornada, con un único piloto en pista y en el contexto de una exhibición, no de una competencia oficial.

“600.000 personas alentando a Franco en las calles de Buenos Aires… Gracias totales”, destacó Alpine mediante un posteo en sus redes oficiales. Hubo varios casos similares de una exhibición en las calles de la ciudad que generó un furor en el público.

Hasta la presentación de Colapinto, el récord le pertenecía a Londres. Inglaterra conglomeró 500 mil personas en 2004 en la capital del país, en un evento que contó con las participaciones de históricos pilotos como Jenson Button, Nigel Mansell, David Coulthard y Juan Pablo Montoya. Una situación similar se vivió en un evento urbano de F1 con el Road Show de Renault de 2006, que reunió a 250.000 personas en Sevilla, encabezado por Fernando Alonso como campeón vigente.

El mensaje de Alpine confirmando la cantidad de personas que vivieron la exhibición de Colapinto

“De los mejores días de mi vida manejar un f1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca!!!! Esta fiesta es de todos ustedes gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!!”, escribió Colapinto en sus redes tras la exhibición. Tanto Alpine como Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, le dedicaron mensajes al argentino tras el histórico evento.

La primera salida del argentino a la pista se produjo cerca de las 12:55 con el Lotus E20, lo que marcó el regreso de un monoplaza de la Máxima al país tras 14 años. Durante más de 20 minutos, Colapinto completó una serie de maniobras que incluyeron aceleraciones, giros cerrados y las tradicionales “donuts” sobre el asfalto, desatando la ovación de los miles de asistentes.

El piloto albiceleste de 22 años se detuvo el auto varias veces para saludar a los fanáticos apostados sobre el vallado, replicando el gesto cuando terminó la exhibición al recorrer el trazado a pie para acercarse a quienes lo acompañaron desde distintos puntos del país. Tras el cierre de la primera secuencia, Colapinto volvió al paddock y se reencontró con su abuela y con otros integrantes de su familia.

La exhibición de Colapinto se asentó como la más multitudinaria de la historia (Reuters)

Una de las escenas más notables de la exhibición llegó cuando Colapinto se subió a una réplica del Mercedes-Benz W196, el célebre modelo apodado “Flecha de Plata” con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955. El monoplaza, replicado por el empresario Carlos Di Forti, puede alcanzar los 250 km/h aunque, para esta ocasión, circuló a una velocidad reducida y bajo estrictos parámetros de seguridad.

Finalizada la exhibición, que se extendió por más de seis horas, comenzaron a circular videos y fotografías que mostraban cómo quedó el Lotus E20, que en su segunda y última salida quedó prendido fuego tras un cierre marcado por los tradicionales “donuts”. Las imágenes revelaron un desgaste notable en varias partes del auto, especialmente en los neumáticos, que terminaron completamente degradados.

Una multitud de más de 600.000 personas presenció la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el joven piloto argentino condujo tanto el reciente Lotus E20 de Alpine como la réplica del clásico Mercedes-Benz W196 —un auto diseñado para alcanzar 250 km/h—, en un evento que reintegró a la Fórmula 1 en la vida porteña después de catorce años.

El evento duró más de seis horas y contó con la participación de más de 600 mil personas (REUTERS/Tomas Cuesta)