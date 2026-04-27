El Salvador proyecta cierre de 2026 con ingresos turísticos superiores a 3.600 millones de dólares

El Salvador prevé superar los 3.600 millones de dólares en ingresos por turismo internacional en 2024. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Se proyecta que El Salvador cierre el año con más de 3.600 millones de dólares en ingresos por turismo, impulsados por la llegada de 4,2 millones de visitantes internacionales, según las estimaciones anunciadas por la ministra de Turismo, Morena Valdez. La funcionaria precisó que entre enero y marzo el país ya recibió 1,3 millones de turistas, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Colombia y residentes de Estados Unidos y Canadá.

La ministra destacó que este crecimiento no solo se refleja en cifras, sino que representa una oportunidad real para miles de salvadoreños. Explicó que el turismo genera empleo, fomenta el emprendimiento y abre posibilidades directas para las comunidades que habitan en los principales destinos del país. A través de programas de formación, los habitantes pueden integrarse al sector en sus propias localidades, ya sea empleándose en hoteles y restaurantes o poniendo en marcha sus propios negocios, lo que permite que el beneficio permanezca y circule en la zona.

La temporada récord de cruceros trae miles de visitantes a puertos como Salinitas y Acajutla, impulsando la Ruta de las Flores. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Durante la entrevista en Diálogo, Valdez detalló que el calendario turístico incluye eventos internacionales clave que han posicionado a El Salvador como destino de referencia en la región. Entre las actividades destacadas se encuentran torneos internacionales de golf, competencias como Ironman, festivales gastronómicos, conciertos y producciones musicales distribuidas a lo largo del primer semestre, así como el Laman Bike Fest, que también tiene lugar en abril. Además, la temporada récord de cruceros ha atraído embarcaciones a puertos como Salinitas, Acajutla y Los Cóbanos, cuyos pasajeros visitan la Ruta de las Flores y el centro histórico de la capital.

La ministra subrayó que la estrategia para mantener este ritmo implica campañas de promoción en mercados vecinos, como Honduras y Guatemala, especialmente de cara a los fines de semana largos, así como la inauguración de nueva infraestructura, como la Plaza Universitaria frente al Palacio Nacional, y proyectos de vivienda social en Surf City en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

El reto: consolidar talento humano, infraestructura, sostenibilidad y digitalización

La ministra de Turismo sostuvo que, si bien El Salvador ya cuenta con seguridad que atraen a los visitantes, el gran desafío ahora es lograr que el destino sea ordenado, limpio y con servicios de calidad. Insistió en que la clave está en el fortalecimiento del talento humano y la inversión en infraestructura turística de primer nivel.

Más de 4,2 millones de visitantes internacionales se espera visiten a El Salvador, según la ministra Morena Valdez. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Valdez explicó que la infraestructura debe abarcar desde la introducción de agua potable y energía eléctrica hasta la mejora de conexiones de Internet en todas las zonas turísticas. En cuanto al talento humano, remarcó la necesidad de fortalecer competencias, habilidades blandas y capacitación en idiomas, lo que permitirá a los salvadoreños atender con excelencia a los visitantes nacionales e internacionales.

También destacó que otros de los principales desafíos del sector es avanzar en la digitalización. Reconoció que la mayoría de los empresarios turísticos comprende la urgencia de innovar, pero muy pocos se sienten realmente listos para hacerlo. Según datos de ONU Turismo citados por la ministra, el 85 % del sector reconoce la importancia de digitalizarse, aunque solo el 19 % afirma estar preparado para ese reto.

El desafío del sector turístico salvadoreño es fortalecer talento humano, infraestructura, sostenibilidad y avanzar en la digitalización. (REUTERS/Jose Cabezas)

Ante este panorama, la funcionaria insistió en la necesidad de fortalecer la formación en competencias blandas, idiomas y tecnología. Considera clave que la coordinación entre Estado y sector privado permita implementar herramientas como reservas en línea, pagos electrónicos e inteligencia artificial, sin que esto implique perder la esencia del trato humano en el servicio turístico.