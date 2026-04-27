América

El Salvador proyecta cierre de 2026 con ingresos turísticos superiores a 3.600 millones de dólares

Según proyecciones oficiales, el crecimiento del flujo turístico y la diversificación de mercados fuente respaldan la expectativa de un año récord en ingresos, con efectos positivos sobre el empleo y el desarrollo de comunidades locales

Guardar
El Salvador prevé superar los 3.600 millones de dólares en ingresos por turismo internacional en 2024. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)
El Salvador prevé superar los 3.600 millones de dólares en ingresos por turismo internacional en 2024. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Se proyecta que El Salvador cierre el año con más de 3.600 millones de dólares en ingresos por turismo, impulsados por la llegada de 4,2 millones de visitantes internacionales, según las estimaciones anunciadas por la ministra de Turismo, Morena Valdez. La funcionaria precisó que entre enero y marzo el país ya recibió 1,3 millones de turistas, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Colombia y residentes de Estados Unidos y Canadá.

La ministra destacó que este crecimiento no solo se refleja en cifras, sino que representa una oportunidad real para miles de salvadoreños. Explicó que el turismo genera empleo, fomenta el emprendimiento y abre posibilidades directas para las comunidades que habitan en los principales destinos del país. A través de programas de formación, los habitantes pueden integrarse al sector en sus propias localidades, ya sea empleándose en hoteles y restaurantes o poniendo en marcha sus propios negocios, lo que permite que el beneficio permanezca y circule en la zona.

La temporada récord de cruceros trae miles de visitantes a puertos como Salinitas y Acajutla, impulsando la Ruta de las Flores. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
La temporada récord de cruceros trae miles de visitantes a puertos como Salinitas y Acajutla, impulsando la Ruta de las Flores. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Durante la entrevista en Diálogo, Valdez detalló que el calendario turístico incluye eventos internacionales clave que han posicionado a El Salvador como destino de referencia en la región. Entre las actividades destacadas se encuentran torneos internacionales de golf, competencias como Ironman, festivales gastronómicos, conciertos y producciones musicales distribuidas a lo largo del primer semestre, así como el Laman Bike Fest, que también tiene lugar en abril. Además, la temporada récord de cruceros ha atraído embarcaciones a puertos como Salinitas, Acajutla y Los Cóbanos, cuyos pasajeros visitan la Ruta de las Flores y el centro histórico de la capital.

La ministra subrayó que la estrategia para mantener este ritmo implica campañas de promoción en mercados vecinos, como Honduras y Guatemala, especialmente de cara a los fines de semana largos, así como la inauguración de nueva infraestructura, como la Plaza Universitaria frente al Palacio Nacional, y proyectos de vivienda social en Surf City en conjunto con el Ministerio de Vivienda.

El reto: consolidar talento humano, infraestructura, sostenibilidad y digitalización

La ministra de Turismo sostuvo que, si bien El Salvador ya cuenta con seguridad que atraen a los visitantes, el gran desafío ahora es lograr que el destino sea ordenado, limpio y con servicios de calidad. Insistió en que la clave está en el fortalecimiento del talento humano y la inversión en infraestructura turística de primer nivel.

Más de 4,2 millones de visitantes internacionales se espera visiten a El Salvador, según la ministra Morena Valdez. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Más de 4,2 millones de visitantes internacionales se espera visiten a El Salvador, según la ministra Morena Valdez. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Valdez explicó que la infraestructura debe abarcar desde la introducción de agua potable y energía eléctrica hasta la mejora de conexiones de Internet en todas las zonas turísticas. En cuanto al talento humano, remarcó la necesidad de fortalecer competencias, habilidades blandas y capacitación en idiomas, lo que permitirá a los salvadoreños atender con excelencia a los visitantes nacionales e internacionales.

También destacó que otros de los principales desafíos del sector es avanzar en la digitalización. Reconoció que la mayoría de los empresarios turísticos comprende la urgencia de innovar, pero muy pocos se sienten realmente listos para hacerlo. Según datos de ONU Turismo citados por la ministra, el 85 % del sector reconoce la importancia de digitalizarse, aunque solo el 19 % afirma estar preparado para ese reto.

Katherine Diaz surfista El Salvador
El desafío del sector turístico salvadoreño es fortalecer talento humano, infraestructura, sostenibilidad y avanzar en la digitalización. (REUTERS/Jose Cabezas)

Ante este panorama, la funcionaria insistió en la necesidad de fortalecer la formación en competencias blandas, idiomas y tecnología. Considera clave que la coordinación entre Estado y sector privado permita implementar herramientas como reservas en línea, pagos electrónicos e inteligencia artificial, sin que esto implique perder la esencia del trato humano en el servicio turístico.

Temas Relacionados

Turismo El SalvadorMinisterio de TurismoInfraestructura TurísticaDigitalizaciónEl Salvador

Últimas Noticias

Criminales ya pueden ser condenados a cadena perpetua en El Salvador

La nueva legislación establece que quienes tengan entre 12 y 18 años y sean responsables de delitos como homicidio, feminicidio o violación enfrentarán las mismas condenas que los adultos, sin posibilidad de excepción judicial

Criminales ya pueden ser condenados a cadena perpetua en El Salvador

El sector público de Guatemala enfrenta ola de ataques cibernéticos con impacto en usuarios y empresas

Las recientes intrusiones en entidades estatales han creado un entorno de riesgo para la población y llevaron a la exigencia de medidas de ciberseguridad más estrictas y la implementación de investigaciones forenses especializadas

El sector público de Guatemala enfrenta ola de ataques cibernéticos con impacto en usuarios y empresas

El BCR registra crecimiento acelerado en las importaciones de scooters en El Salvador

Los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador revelan que, entre enero y febrero de 2026, el país importó scooters y motocicletas por casi el monto total registrado durante todo 2025, evidenciando una demanda sostenida y en ascenso

El BCR registra crecimiento acelerado en las importaciones de scooters en El Salvador

Israel advirtió a Hezbollah tras el rechazo de su líder a negociar: “Están jugando con fuego y se quemará todo El Líbano”

El ministro de Defensa Israel Katz advirtió que si el Gobierno libanés “sigue refugiándose bajo el ala de la organización terrorista”, el conflicto se extenderá a todo el país. El ejército israelí ya retomó las operaciones contra el grupo en el sur del territorio

Israel advirtió a Hezbollah tras el rechazo de su líder a negociar: “Están jugando con fuego y se quemará todo El Líbano”

Axel Kaiser: “La derecha tiene el riesgo de un nacionalismo militante”

El escritor chileno pasó por el streaming de Infobae para examinar fenómenos universitarios y culturales a los que atribuye efectos políticos y sociales. “Las élites intelectuales latinoamericanas son fundamentalmente herederas del marxismo, son antidemocráticas”, aseguró

Axel Kaiser: “La derecha tiene el riesgo de un nacionalismo militante”
DEPORTES
Jugó en San Lorenzo, denunció que fue estafado por sus representantes y ahora pide ayuda: “Nos están echando a la calle”

Jugó en San Lorenzo, denunció que fue estafado por sus representantes y ahora pide ayuda: “Nos están echando a la calle”

La escandalosa separación por una infidelidad entre una estrella de la NBA y una reconocida cantante: “Me engañaste”

Barcelona acelera por Julián Álvarez: las charlas con el Atlético de Madrid y un dato familiar clave

Solana Sierra no pudo con Karolina Pliskova y quedó eliminada en Madrid

Los Pumitas debutarán en el Rugby Championship frente a Sudáfrica: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Flor Vigna cumplió su sueño y se consagró campeona de boxeo en México: “Me abrazaron cuando no tenía ganas de vivir”

Flor Vigna cumplió su sueño y se consagró campeona de boxeo en México: “Me abrazaron cuando no tenía ganas de vivir”

Virginia Demo compartió el rotundo cambio físico y emocional después de Cuestión de Peso: “Me amigué con el espejo”

El tajante comentario de Kennys Palacios sobre su distanciamiento de Wanda Nara: “Yo sé lo que pasó entre nosotros”

El divertido cruce de idiomas de Luisana Lopilato en una noche familiar: “Mi cerebro bilingüe olvidando palabras”

La indignación de Sabrina Rojas tras las críticas por un video con sus hijos en el auto: “Preocúpense por ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

Axel Kaiser: “La derecha tiene el riesgo de un nacionalismo militante”

Axel Kaiser: “La derecha tiene el riesgo de un nacionalismo militante”

Un nuevo ataque con 94 drones rusos dejó al menos 14 heridos en Odesa

Por qué la obesidad deja huellas en el sistema inmune, incluso después de adelgazar

Nuevo presidente de la boliviana YPFB advierte que el país está “a las puertas de una crisis energética”

Ecuador: sujetos simularon un operativo policial y asesinaron a cinco personas